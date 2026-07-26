Apple ва Микрон ўртасида зиддият: iPhone учун Хитой хотира чиплари керакми
АҚШ технология гиганти Apple компанияси Доналд Трамп маъмуриятини iPhone ва бошқа қурилмалар учун Хитойда ишлаб чиқарилган хотира чипларидан фойдаланишга рухсат беришга кўндиришга уринмоқда. Ушбу ташаббус нафақат технологик таъминот занжири, балки АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо муносабатларида ҳам янги баҳсларга сабаб бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Apple бош директори Тим Кук ушбу масалани шахсан президент Доналд Трамп, савдо вазири Говард Латник ва молия вазири Скотт Бессент билан муҳокама қилган. Компания Хитойнинг Чангхин Меморй (CXMT) ва Янгтзе Меморй Течнологиес (ЙМТК) компаниялари томонидан ишлаб чиқарилган чипларни АҚШдан ташқаридаги бозорлар учун мўлжалланган қурилмаларга ўрнатиш ҳуқуқини қўлга киритмоқчи.
Микрон компаниясининг кескин эътирозиБироқ, Американинг энг йирик хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси Микрон Течнологй бу режага қатъиян қарши чиқмоқда. Компания раҳбари Санджай Мехротра ҳукуматни огоҳлантириб, Хитой етказиб берувчиларига йўл очилиши АҚШ яримўтказгич саноатига жиддий зарба бўлишини таъкидлади. Микрон вакилларининг фикрича, ҳатто хорижий бозорлар учун бўлса ҳам, Хитой технологияларига боғланиб қолиш миллий хавфсизлик ва иқтисодий манфаатларга зид келади.
Микрон раҳбарияти чиплар тақчиллиги муаммосини АҚШнинг ўзида ишлаб чиқаришни кенгайтириш орқали ҳал қилиш мумкинлигини таъкидламоқда. Шу мақсадда компания мамлакат ичидаги заводларга 250 миллиард доллар миқдорида инвестиция киритишни вада қилган. Бу қадам АҚШнинг технологик мустақиллигини таъминлаш йўлидаги стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда.
Apple нима учун Хитой чипларини танламоқда?Apple компанияси эса вазиятга бошқача ёндашмоқда. Уларнинг фикрича, Хитой етказиб берувчилари билан ҳамкорлик бутун дунё бўйлаб кузатилаётган хотира чиплари тақчиллигини юmsҳатишга хизмат қилади. Бундан ташқари, рақобатнинг ортиши бутловчи қисмлар нархининг пасайишига олиб келади, бу эса якуний маҳсулот — iPhone смартфонларининг харидорлар учун арзонроқ бўлишини таъминлайди.
Шунингдек, Apple Микрон компаниясининг бозордаги монопол мавқейидан фойдаланиб, ҳаддан ташқари юқори фойда кўраётганидан норози эканини билдирган. Купертино гиганти таъминот занжирини диверсификация қилиш орқали битта ишлаб чиқарувчига боғланиб қолиш хавфини камайтирмоқчи. Бу айниқса Ўзбекистон каби импортга таянадиган бозорлар учун ҳам муҳим, чунки бутловчи қисмлар нархи бевосита гаджетларнинг чакана нархига таъсир қилади.
Ҳозирда Оқ уй маъмурияти икки гигант ўртасидаги ушбу манфаатлар тўқнашувини кўриб чиқмоқда. Агар Apple рухсат олса, бу АҚШнинг Хитой технологияларига нисбатан юритаётган қаттиқ санкциялар сиёсатида кутилмаган бурилиш бўлиши мумкин. Натижада глобал технология бозорида нархлар арзонлашиши ёки аксинча, геосиёсий кескинлик янада кучайиши эҳтимолдан холи эмас.
…