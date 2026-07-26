Apple ва Микрон ўртасида зиддият: iPhone учун Хитой хотира чиплари керакми

·75·Техно
Apple ва Микрон ўртасида зиддият: iPhone учун Хитой хотира чиплари керакми

АҚШ технология гиганти Apple компанияси Доналд Трамп маъмуриятини iPhone ва бошқа қурилмалар учун Хитойда ишлаб чиқарилган хотира чипларидан фойдаланишга рухсат беришга кўндиришга уринмоқда. Ушбу ташаббус нафақат технологик таъминот занжири, балки АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо муносабатларида ҳам янги баҳсларга сабаб бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Apple бош директори Тим Кук ушбу масалани шахсан президент Доналд Трамп, савдо вазири Говард Латник ва молия вазири Скотт Бессент билан муҳокама қилган. Компания Хитойнинг Чангхин Меморй (CXMT) ва Янгтзе Меморй Течнологиес (ЙМТК) компаниялари томонидан ишлаб чиқарилган чипларни АҚШдан ташқаридаги бозорлар учун мўлжалланган қурилмаларга ўрнатиш ҳуқуқини қўлга киритмоқчи.

Микрон компаниясининг кескин эътирози

Бироқ, Американинг энг йирик хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси Микрон Течнологй бу режага қатъиян қарши чиқмоқда. Компания раҳбари Санджай Мехротра ҳукуматни огоҳлантириб, Хитой етказиб берувчиларига йўл очилиши АҚШ яримўтказгич саноатига жиддий зарба бўлишини таъкидлади. Микрон вакилларининг фикрича, ҳатто хорижий бозорлар учун бўлса ҳам, Хитой технологияларига боғланиб қолиш миллий хавфсизлик ва иқтисодий манфаатларга зид келади.

Микрон раҳбарияти чиплар тақчиллиги муаммосини АҚШнинг ўзида ишлаб чиқаришни кенгайтириш орқали ҳал қилиш мумкинлигини таъкидламоқда. Шу мақсадда компания мамлакат ичидаги заводларга 250 миллиард доллар миқдорида инвестиция киритишни вада қилган. Бу қадам АҚШнинг технологик мустақиллигини таъминлаш йўлидаги стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда.

Apple нима учун Хитой чипларини танламоқда?

Apple компанияси эса вазиятга бошқача ёндашмоқда. Уларнинг фикрича, Хитой етказиб берувчилари билан ҳамкорлик бутун дунё бўйлаб кузатилаётган хотира чиплари тақчиллигини юmsҳатишга хизмат қилади. Бундан ташқари, рақобатнинг ортиши бутловчи қисмлар нархининг пасайишига олиб келади, бу эса якуний маҳсулот — iPhone смартфонларининг харидорлар учун арзонроқ бўлишини таъминлайди.

Шунингдек, Apple Микрон компаниясининг бозордаги монопол мавқейидан фойдаланиб, ҳаддан ташқари юқори фойда кўраётганидан норози эканини билдирган. Купертино гиганти таъминот занжирини диверсификация қилиш орқали битта ишлаб чиқарувчига боғланиб қолиш хавфини камайтирмоқчи. Бу айниқса Ўзбекистон каби импортга таянадиган бозорлар учун ҳам муҳим, чунки бутловчи қисмлар нархи бевосита гаджетларнинг чакана нархига таъсир қилади.

Ҳозирда Оқ уй маъмурияти икки гигант ўртасидаги ушбу манфаатлар тўқнашувини кўриб чиқмоқда. Агар Apple рухсат олса, бу АҚШнинг Хитой технологияларига нисбатан юритаётган қаттиқ санкциялар сиёсатида кутилмаган бурилиш бўлиши мумкин. Натижада глобал технология бозорида нархлар арзонлашиши ёки аксинча, геосиёсий кескинлик янада кучайиши эҳтимолдан холи эмас.

AppleМикронiPhoneДоналд ТрампТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб