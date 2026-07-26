AMD AM5 платформасининг умрини узайтиради: Zen 7 процессорлари ва AM6 истиқболлари
Яримўтказгичлар бозорининг етакчиларидан бири бўлган AMD компанияси ўзининг AM5 платформасини қўллаб-қувватлаш муддатини сезиларли даражада узайтиришни режалаштирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу сокет нафақат жорий авлодлар, балки келажакдаги Zen 7 архитектурасига асосланган процессорлар учун ҳам асос бўлиб хизмат қилади. Бу фойдаланувчилар учун узоқ муддатли барқарорлик ва янгиланиш имкониятини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, AMD компаниясининг янгиланган йўл харитаси Zen 7 чиплари AM5 платформаси учун ишлаб чиқариладиган сўнгги авлод бўлишини кўрсатмоқда. Шундан сўнггина компания янги AM6 сокетига ўтишни режалаштирган. Эслатиб ўтамиз, AM5 платформаси илк бор 2022-йилда Ryzen 7000 (Рапҳаел) процессорлари билан бирга тақдим этилган эди.
Ҳозирги вақтда ушбу платформада Ryzen 8000G ва Ryzen 9000 (Граните Ридге) сериялари муваффақиятли ишламоқда. Навбатдаги босқичда эса Zen 6 архитектурасига асосланган, кодли номи Олймпик Ридге бўлган процессорлар чиқарилиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, агар AMD ўзининг анъанавий икки йиллик янгиланиш сиклига амал қилса, Zen 7 иш столи процессорлари 2029-йилда бозорга чиқади.
Янги технологиялар ва сокет алмашинувиAMD вакиллари аввалроқ AM5 платформасини камида 2029-йилгача қўллаб-қувватлашга вада беришган эди. Zen 7 процессорлари TSMC компаниясининг энг илғор A16 ёки A14 технологик жараёнларида ишлаб чиқарилиши кутилаётган бўлса-да, улар барибир жорий сокет билан мос келади. Бу эса мавжуд она платалар эгаларига тизимни тўлиқ алмаштирмасдан, фақат процессорни янгилаш орқали унумдорликни ошириш имконини беради.
Компания стратегиясига кўра, сокетни алмаштириш фақат жиддий технологик эҳтиёж туғилгандагина амалга оширилади. Бунга мисол сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:
- DDR6 оператив хотира стандартига ўтиш;
- ПСИ Эхпресс интерфейсининг янги авлодини жорий этиш;
- Энергия таъминоти тизимини тубдан ўзгартириш зарурати.
AM6 ва DDR6 даври қачон келади?Таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, янги AM6 платформаси фақат Zen 8 архитектураси билан бир вақтда, яни 2029-йилдан кейин дебют қилади. Ушбу янги платформа DDR6 хотира стандартини ва ҳозирги сокет имкониятларидан ташқарида бўлган бошқа илғор технологияларни ўз ичига олади. Бу AMD фойдаланувчилари учун Intel платформаларига қараганда анча тежамкор йўл ҳисобланади, чунки рақобатчи компания одатда ҳар икки авлодда сокетни алмаштиришни афзал кўради.
Хулоса қилиб айтганда, AMD'нинг ушбу қарори Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун ҳам жуда манфаатли. Компьютер бутловчи қисмлари нархи юқори бўлган шароитда, битта она платадан 7-8 йил давомида фойдаланиш ва фақат процессорни кучайтириш орқали замонавий ўйинлар ва дастурлар билан ишлаш имконияти сақланиб қолади. Бу эса AM5 платформасини узоқ муддатли инвестиция учун энг яхши танловга айлантиради.
…