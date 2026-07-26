AMD AM5 платформасининг умрини узайтиради: Zen 7 процессорлари ва AM6 истиқболлари

·51·Техно
AMD AM5 платформасининг умрини узайтиради: Zen 7 процессорлари ва AM6 истиқболлари

Яримўтказгичлар бозорининг етакчиларидан бири бўлган AMD компанияси ўзининг AM5 платформасини қўллаб-қувватлаш муддатини сезиларли даражада узайтиришни режалаштирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу сокет нафақат жорий авлодлар, балки келажакдаги Zen 7 архитектурасига асосланган процессорлар учун ҳам асос бўлиб хизмат қилади. Бу фойдаланувчилар учун узоқ муддатли барқарорлик ва янгиланиш имкониятини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, AMD компаниясининг янгиланган йўл харитаси Zen 7 чиплари AM5 платформаси учун ишлаб чиқариладиган сўнгги авлод бўлишини кўрсатмоқда. Шундан сўнггина компания янги AM6 сокетига ўтишни режалаштирган. Эслатиб ўтамиз, AM5 платформаси илк бор 2022-йилда Ryzen 7000 (Рапҳаел) процессорлари билан бирга тақдим этилган эди.

Ҳозирги вақтда ушбу платформада Ryzen 8000G ва Ryzen 9000 (Граните Ридге) сериялари муваффақиятли ишламоқда. Навбатдаги босқичда эса Zen 6 архитектурасига асосланган, кодли номи Олймпик Ридге бўлган процессорлар чиқарилиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, агар AMD ўзининг анъанавий икки йиллик янгиланиш сиклига амал қилса, Zen 7 иш столи процессорлари 2029-йилда бозорга чиқади.

Янги технологиялар ва сокет алмашинуви

AMD вакиллари аввалроқ AM5 платформасини камида 2029-йилгача қўллаб-қувватлашга вада беришган эди. Zen 7 процессорлари TSMC компаниясининг энг илғор A16 ёки A14 технологик жараёнларида ишлаб чиқарилиши кутилаётган бўлса-да, улар барибир жорий сокет билан мос келади. Бу эса мавжуд она платалар эгаларига тизимни тўлиқ алмаштирмасдан, фақат процессорни янгилаш орқали унумдорликни ошириш имконини беради.

Компания стратегиясига кўра, сокетни алмаштириш фақат жиддий технологик эҳтиёж туғилгандагина амалга оширилади. Бунга мисол сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

  • DDR6 оператив хотира стандартига ўтиш;
  • ПСИ Эхпресс интерфейсининг янги авлодини жорий этиш;
  • Энергия таъминоти тизимини тубдан ўзгартириш зарурати.
Zen 7 архитектурасида МРДИММ ва LPDDR5X каби тезкор хотира модулларини қўллаб-қувватлаш, шунингдек, сунъий интеллект билан ишлаш учун АСE (AI Компуте Эхтенсионс) йўриқномаларини жорий этиш режалаштирилган. Бироқ, хотира контроллери барибир DDR5 стандартида қолиши тахмин қилинмоқда, бу эса AM5 билан мосликни сақлаб қолишнинг асосий омилидир.

AM6 ва DDR6 даври қачон келади?

Таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, янги AM6 платформаси фақат Zen 8 архитектураси билан бир вақтда, яни 2029-йилдан кейин дебют қилади. Ушбу янги платформа DDR6 хотира стандартини ва ҳозирги сокет имкониятларидан ташқарида бўлган бошқа илғор технологияларни ўз ичига олади. Бу AMD фойдаланувчилари учун Intel платформаларига қараганда анча тежамкор йўл ҳисобланади, чунки рақобатчи компания одатда ҳар икки авлодда сокетни алмаштиришни афзал кўради.

Хулоса қилиб айтганда, AMD'нинг ушбу қарори Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун ҳам жуда манфаатли. Компьютер бутловчи қисмлари нархи юқори бўлган шароитда, битта она платадан 7-8 йил давомида фойдаланиш ва фақат процессорни кучайтириш орқали замонавий ўйинлар ва дастурлар билан ишлаш имконияти сақланиб қолади. Бу эса AM5 платформасини узоқ муддатли инвестиция учун энг яхши танловга айлантиради.

AMDRyzenZen 7AM5Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб