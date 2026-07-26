Ливерпул янги хариди Жеремй Жакқует қачон дебют қилиши маълум бўлди
Англиянинг Ливерпул клуби АҚШ бўйлаб давом этаётган мавсумолди турнеси доирасида ўзининг янги ҳимоячиси Жеремй Жакқуетнинг майдонга тушиши борасида якуний қарорга келди. 60 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган франциялик футболчининг дебюти мухлислар томонидан интизорлик билан кутилаётган эди. Бироқ жамоа мураббийлар штаби қимматбаҳо хариднинг соғлиғини хавф остига қўймасликка қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нашвилл шаҳрида Сандерленд жамоасига қарши кечган ва 4:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувдан сўнг, мураббий Андони Ираола янги ҳимоячининг ҳолати ҳақида батафсил маълумот берди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Жакқует елкасидан олган жиддий жароҳати туфайли узоқ вақт майдондан ташқарида қолган ва ҳозирда тикланиш жараёнининг якуний босқичини ўтамоқда.
Дебют вақти ва эҳтиёткорлик чоралариАндони Ираола Жеремй Жакқует борасида шошилмаслик кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи кўп ойлик танаффусдан сўнг жисмоний ҳолатини тиклаб олиши учун вақт талаб этилади. Мураббий франциялик ҳимоячини АҚШ турнесининг сўнгги баҳсида майдонга туширишни режалаштирмоқда, бу эса унга Премер-лига стартидан олдин ўйин амалиётига эга бўлиш имконини беради.
“Жеремй билан боғлиқ вазиятда биз таваккал қилмасликка қарор қилдик. У елка жароҳати сабабли ойлаб майдонга тушмади. Шунинг учун биз унга мослашиш учун имкон берамиз. Катта эҳтимол билан у турненинг сўнгги ўйинида иштирок этади”, — дея тушунтирди мураббий клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Джо Гомеснинг жароҳати ва таркибдаги муаммоларГарчи Ливерпул Сандерленд устидан ғалаба қозонган бўлса-да, учрашув жамоа учун йўқотишсиз ўтмади. Жамоанинг тажрибали ва кўп қиррали ҳимоячиси Джо Гомес ўйин давомида жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Бу ҳолат янги мавсум олдидан жамоа ҳимоя чизиғидаги мувозанатга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Ираола ушбу жароҳатни куннинг энг ёмон хабари деб атади. Мураббийнинг таъкидлашича, машғулотлар жараёни кўнгилдагидек кечаётган бир пайтда асосий ҳимоячилардан бирининг сафдан чиқиши режаларни бироз ўзгартириб юборган. Ҳозирча Гомеснинг жароҳати қанчалик жиддий экани ва унинг тикланиш муддати ҳақида аниқ маълумот берилмаган.
Сандерленд билан ўйинда жамоанинг ҳужумкор вакиллари ўзларини кўрсатишга улгуришди. Киеран Моррисон, Доминик Сзобосзлаи, Федерико Чиеса ва Левис Коумас томонидан киритилган голлар жамоага ғалаба келтирди. Шунга қарамай, мураббий нам намлик ва иссиқ об-ҳаво шароитида футболчиларнинг ҳаракатларида чарчоқ сезилганини ва ҳали жамоавий ўйин устида кўп ишлаш кераклигини қайд этди.
…