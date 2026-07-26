Ливерпул янги хариди Жеремй Жакқует қачон дебют қилиши маълум бўлди

·95·Спорт
Ливерпул янги хариди Жеремй Жакқует қачон дебют қилиши маълум бўлди

Англиянинг Ливерпул клуби АҚШ бўйлаб давом этаётган мавсумолди турнеси доирасида ўзининг янги ҳимоячиси Жеремй Жакқуетнинг майдонга тушиши борасида якуний қарорга келди. 60 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган франциялик футболчининг дебюти мухлислар томонидан интизорлик билан кутилаётган эди. Бироқ жамоа мураббийлар штаби қимматбаҳо хариднинг соғлиғини хавф остига қўймасликка қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нашвилл шаҳрида Сандерленд жамоасига қарши кечган ва 4:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувдан сўнг, мураббий Андони Ираола янги ҳимоячининг ҳолати ҳақида батафсил маълумот берди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Жакқует елкасидан олган жиддий жароҳати туфайли узоқ вақт майдондан ташқарида қолган ва ҳозирда тикланиш жараёнининг якуний босқичини ўтамоқда.

Дебют вақти ва эҳтиёткорлик чоралари

Андони Ираола Жеремй Жакқует борасида шошилмаслик кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи кўп ойлик танаффусдан сўнг жисмоний ҳолатини тиклаб олиши учун вақт талаб этилади. Мураббий франциялик ҳимоячини АҚШ турнесининг сўнгги баҳсида майдонга туширишни режалаштирмоқда, бу эса унга Премер-лига стартидан олдин ўйин амалиётига эга бўлиш имконини беради.

“Жеремй билан боғлиқ вазиятда биз таваккал қилмасликка қарор қилдик. У елка жароҳати сабабли ойлаб майдонга тушмади. Шунинг учун биз унга мослашиш учун имкон берамиз. Катта эҳтимол билан у турненинг сўнгги ўйинида иштирок этади”, — дея тушунтирди мураббий клуб расмий сайтига берган интервюсида.

Джо Гомеснинг жароҳати ва таркибдаги муаммолар

Гарчи Ливерпул Сандерленд устидан ғалаба қозонган бўлса-да, учрашув жамоа учун йўқотишсиз ўтмади. Жамоанинг тажрибали ва кўп қиррали ҳимоячиси Джо Гомес ўйин давомида жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Бу ҳолат янги мавсум олдидан жамоа ҳимоя чизиғидаги мувозанатга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ираола ушбу жароҳатни куннинг энг ёмон хабари деб атади. Мураббийнинг таъкидлашича, машғулотлар жараёни кўнгилдагидек кечаётган бир пайтда асосий ҳимоячилардан бирининг сафдан чиқиши режаларни бироз ўзгартириб юборган. Ҳозирча Гомеснинг жароҳати қанчалик жиддий экани ва унинг тикланиш муддати ҳақида аниқ маълумот берилмаган.

Сандерленд билан ўйинда жамоанинг ҳужумкор вакиллари ўзларини кўрсатишга улгуришди. Киеран Моррисон, Доминик Сзобосзлаи, Федерико Чиеса ва Левис Коумас томонидан киритилган голлар жамоага ғалаба келтирди. Шунга қарамай, мураббий нам намлик ва иссиқ об-ҳаво шароитида футболчиларнинг ҳаракатларида чарчоқ сезилганини ва ҳали жамоавий ўйин устида кўп ишлаш кераклигини қайд этди.

ЛиверпулЖеремй ЖакқуетДжо ГомесТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди