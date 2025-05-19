Олимпикода Клаудио Раньери билан хайрлашув — футболнинг ҳиссий кечаси

·12.8K·Спорт
Олимпикода Клаудио Раньери билан хайрлашув — футболнинг ҳиссий кечаси
Кеча “Рома” ўз уйи — "Олимпико"да “Милан”ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Аммо бу баҳс нафақат натижа, балки тарихий эҳтирос сабабли ҳам футбол мухлисларининг хотирасида узоқ сақланади. Бу учрашув “бўрилар” устози Клаудио Раньерининг Римдаги сўнгги уй ўйини бўлди.

Кўз ёш, эҳтирос ва абадий эҳтиром

Римликлар ўзининг афсонасига сўнгги сафар стадион трибуналари орасидан тантанали кузатув йўлга қўйди. 70 минг нафар мухлис “Claudio Ranieri Roma” ёзуви акс этган перфоманс намойиш этиб, “Раньеримиз, сиз абадийсангиз” дея изҳор қилди. Раньерининг стадион марказига икки набираси билан чиқиши эса саҳнанинг энг таъсирли лаҳзасига айланди.
Олимпикода Клаудио Раньери билан хайрлашув — футболнинг ҳиссий кечаси
Қисқа муддат, катта таъсир

Клаудио Раньери 2023 йил ноябрь ойида жамоани қийин ҳолатда қабул қилган эди. У пайтда “Рома” А Серия жадвалининг 12-поғонасида эди. Бироқ тажрибали мутахассис бугунга келиб жамоани 5-ўринга олиб чиқди ва Чемпионлар Лигаси учун курашни сўнгги тургача сақлаб қолди.
Олимпикода Клаудио Раньери билан хайрлашув — футболнинг ҳиссий кечаси
Бу натижалар, албатта, бир мавсум учун катта ютуқ ҳисобланади. Бу “Рома”нинг қайта тикланишига замин бўлди ва Раньерининг “юрак билан ишлаш” услуби яна бир бор иш берди.

“Амморe Рома!” — юракдан келган хайрлашув

Перфомансларда Франческо Тотти, Даниэле Де Росси каби собиқ юлдузларнинг Раньерини қучоқлаётган баннерлари ҳам кўринди. Бунинг ўзи Рим клубидаги “руҳий мерос”нинг қандай кучли эканини намоён қилди. Трибуналардаги “Il Romanismo è quell’ideale che ogni romanista avrà sempre” (“Романизм — бу ҳар бир римлик учун абадий ғоя”) деган ёзув эса ушбу лаҳзаларга тимсол бўлди.
Олимпикода Клаудио Раньери билан хайрлашув — футболнинг ҳиссий кечаси
Zamin.uz таҳририятидан:
Футбол фақат гол ва натижа эмас. У, энг аввало, одамлар ва уларнинг хотираси. Клаудио Раньерининг “Олимпико”даги хайрлашуви — бу содиқлик, муҳаббат ва самимий эҳтиромнинг ифодасидир.

Биз ҳам афсонавий мураббийга миннатдорчилик билдирамиз: “Граzie, Mister Ranieri! Romanista per sempre!”
Рома МилиКлаудио РанериОлимпико СтадиониФутбол МухлислариПерфоманс НамойишТрибуналардаги ЁзувЮрак Билан ИшлашРухий МеросАбадий Эҳтиром
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...