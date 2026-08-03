Квант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратди

·0·Техно
Квант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратди

Оксфорд университети физиклари ўта мураккаб экспериментни муваффақиятли амалга ошириб, квант механикасида янги саҳна очишди. ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар тарихда илк бор квант гармоник оссилаторининг нотекис ва «сиқилган» ҳолатларидан ихтиёрий суперпозицияларни амалда ҳосил қилишди. Бунгача бундай экзотик комбинациялар фақат назарий жиҳатдан тасвирланиб келинган бўлиб, амалий ишлар одатдаги «Шёдингер мушуги» ҳолатлари билан чекланган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олимлар мазкур натижага эришиш учун Пол қопқонига жойлаштирилган ягона стронсий-88 (стронтиум-88) ионидан фойдаланишди. Бунда ионнинг ички электрон сатлари қубит вазифасини бажарган бўлса, механик тебранишлар квант гармоник оссилатори ролини ўйнади. Мутахассислар турли тартибдаги спин-боғлиқ нолинейли ўзаро таъсирлар ёрдамида ион ҳаракатини унинг спин ҳолати билан чалкаштиришга муваффақ бўлишди.

Янги ёндашув ва аниқ бошқарув

Тажриба давомида қўлланилган гибрид схема оссилаторни керакли суперпозицияга — жумладан, сиқилган пакетларнинг жуфт ёки тоқ комбинацияларига келтириш имконини берди. Спин-боғлиқ силжишни қўшиш орқали муаллифлар фазовий фазода бу пакетларни бир-биридан узоқлаштиришди. Натижада анъанавий блоклардан эмас, балки тўғридан-тўғри нуклеар ва нотекис блоклардан йиғилган «мушук» аналоглари олинди.

Мутахассислар фазовий фазодаги ҳолат харитасини тузиб, унда манфий соҳага кириб борувчи чуқурликларга эга аниқ интерференцион нақшни қайд этишди. Классик физикада эҳтимоллик манфий бўлиши мумкин эмас, бироқ бу ерда айнан шу ҳолат оддий эҳтимолликлар тўплами эмас, балки ҳақиқий квант суперпозицияси ҳосил бўлганини кўрсатувчи асосий омилга айланди.

Квант инженерияси учун янги имкониятлар

Олинган натижаларнинг рақамли модел билан мос келиши 90 фоиздан ошди. Энг муҳими, янги суперпозицияларнинг неклассиклик ўлчови тебраниш энергиясининг бир хил даражасида фок ҳолатлари ёки анъанавий „Шёдингер мушуклари“никига қараганда юқори бўлиб чиқди. Бу шуни англатадики, яратилган объектни классик компьютерда ҳисоблаш қийинроқ, квант ҳисоб-китоблари учун эса у янада қувватли ресурс ҳисобланади.

Ушбу методиканинг универсаллиги уни спин-оссилатор боғланишига эга ҳар қандай тизимларга: ўта ўтказувчан занжирлар, оптик ресонаторлардаги атомлар ва қопқондаги нанозаррачаларга кўчириш имконини беради. Натижада мураккаб неклассик ҳолатлар оддий математик машқлардан квант инженерияси воситаларига айланмоқда. Мутахассислар ва назариётчилар яратилган ҳолатларнинг „квантлилиги“ни миқдорий жиҳатдан баҳолаш устида ишни давом эттирмоқдалар.

Квант физикаШёдингер мушугиФалсафаТехнологияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиОнеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиБугун, 03:26Хитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиХитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиБугун, 02:54Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиГлобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиБугун, 02:50SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиSpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиБугун, 02:29Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиSam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиБугун, 01:59Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиБугун, 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди