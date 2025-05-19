"Навбаҳор", "Пахтакор" ва "Хоразм" рақибларини қандай мағлуб этди? (видео)
Суперлига 10-тур доирасидаги "Қизилқум" — "Пахтакор" ўйинида меҳмонлар йирик ҳисобда ғалаба қозонишди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Қизилқум” — “Пахтакор” 0:3
Голлар: 21 - Игорь Сергеев, 73 - Муҳаммадали Ўринбоев (Умар Адҳамзода), 86 - Достонбек Ҳамдамов (Брайан Риаскос)
Суперлиганинг 10-туридан ўрин олган "Бунёдкор" - "Навбаҳор" ўйинида меҳмонлар зафар қучишди.
"Бунёдкор" – "Навбаҳор" 2:3
Голлар: 1:0 – 10, Имеда Ашортиа (пенальти), 1:1 – 19, Руслан Жиянов (пенальти), 1:2 – 65, Руслан Жиянов (Сергей Карпович), 1:3 – 65, Шоҳмалик Комилов (Алишер Одилов), 2:3 – 90+9, Луис Качорри (Носир Абдусаломов)
Ўзбекистон чемпионатининг 10-турида Пролигадан чиққан икки жамоа Жиззахда тўқнаш келишди ва унда «Хоразм» «Машъал» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди.
«Хоразм» — «Машъал» 3:0
Голлар: Шаҳром Самиев (7), Ҳазрат Турсунқулов (18), Суннатулла Абдуллажонов (58).
“Қизилқум” — “Пахтакор” 0:3
Голлар: 21 - Игорь Сергеев, 73 - Муҳаммадали Ўринбоев (Умар Адҳамзода), 86 - Достонбек Ҳамдамов (Брайан Риаскос)
Суперлиганинг 10-туридан ўрин олган "Бунёдкор" - "Навбаҳор" ўйинида меҳмонлар зафар қучишди.
"Бунёдкор" – "Навбаҳор" 2:3
Голлар: 1:0 – 10, Имеда Ашортиа (пенальти), 1:1 – 19, Руслан Жиянов (пенальти), 1:2 – 65, Руслан Жиянов (Сергей Карпович), 1:3 – 65, Шоҳмалик Комилов (Алишер Одилов), 2:3 – 90+9, Луис Качорри (Носир Абдусаломов)
Ўзбекистон чемпионатининг 10-турида Пролигадан чиққан икки жамоа Жиззахда тўқнаш келишди ва унда «Хоразм» «Машъал» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритди.
«Хоразм» — «Машъал» 3:0
Голлар: Шаҳром Самиев (7), Ҳазрат Турсунқулов (18), Суннатулла Абдуллажонов (58).
…