Файзуллаев: “Канададаги мухлислар бизни ҳайратда қолдирди”

·138·Спорт
Файзуллаев: “Канададаги мухлислар бизни ҳайратда қолдирди”

Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Аббосбек Файзуллаев Канадада жамоани илиқ кутиб олган мухлислар ҳақида самимий фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бундай даражадаги қўллаб-қувватлаш жамоа учун кутилмаган, аммо жуда ёқимли бўлган.

“Жаҳон чемпионати олдидан Канадада бизни кутиб олишганидан жуда ҳам хурсандмиз. Ростини айтсам, бунчалик кўп мухлисларимиз келишини кутмагандик. Бу албатта жуда ёқимли ҳолат”, — деди Файзуллаев.

Футболчи мухлисларнинг ишончи ва қўллаб-қувватлаши жамоага янада куч бағишлашини таъкидлади. Шунингдек, у яқинлашиб келаётган ўйинларда мухлисларни хурсанд қилишга ҳаракат қилишларини ҳам қўшимча қилди.

“Жаҳон чемпионати олдидан, Худо хоҳласа, Канадада бўладиган ўйинимизда мухлисларимизни хурсанд қиламиз”, — дея сўзларини якунлади у.

Маълумот учун, Фабио Каннаваро бошчилигидаги вакилларимиз, 2 июн куни сафарда Канада терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушади.

Канадага қарши баҳс Эдмонтон шаҳридаги “Commonwealth” стадионида бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 06:00 да старт олади. Эрталабки вақтга қарамай, миллий терма жамоамизнинг ҳар бир ўйини ҳозир юртимизда катта қизиқиш билан кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди