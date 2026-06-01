Умар Нурмагомедов Абу Дабида октагонга қайтади...

·55·Спорт
Умар Нурмагомедов Абу Дабида октагонга қайтади...

25 июль куни Бирлашган Араб Амирликларида навбатдаги йирик ММА кечаси — “UFC Abu Dhabi” турнири бўлиб ўтади. Жанг оқшоми мухлислар учун бир қатор қизиқ тўқнашувларни тақдим этиши кутилмоқда. Айниқса, унда таниқли жангчи Умар Нурмагомедовнинг иштирок этиши ММА ишқибозлари эътиборини янада оширмоқда.

Умар Нурмагомедов ушбу турнирда мексикалик Дэвид Мартинезга қарши октагонга кўтарилади. Россиялик жангчи ҳозиргача профессионал ММАда 20 та ғалаба ва 1 та мағлубият қайд этган. Унинг рақиби Мартинез эса 14 та ғалаба ва 1 та мағлубиятга эга. Демак, ҳар икки спортчи ҳам юқори натижалар билан келмоқда ва бу жангда катта интрига бўлиши аниқ.

Умар Нурмагомедов номи ММА мухлисларига яхши таниш. У техник жиҳатдан пухта, курашда кучли, партерда хавфли ва октагонда жуда интизомли ҳаракат қиладиган жангчилардан бири ҳисобланади. Нурмагомедовлар мактабига хос услуб — босим, назорат, рақибга нафас олдирмаслик ва ҳар бир эпизодда устунликка интилиш Умарнинг жангларида ҳам яққол сезилади.

Дэвид Мартинез эса мексикалик жангчиларга хос шижоат, чидам ва курашувчанлик билан ажралиб туради. Унинг рекорди ҳам бежиз эмас: 14 ғалаба ва фақат 1 мағлубият жангчининг жиддий рақиб эканини кўрсатади. Шу боис Умар учун бу тўқнашув осон кечмайди. Мартинез октагонда ҳар бир имкониятдан фойдаланишга ҳаракат қилади.

Абу Даби UFC учун алоҳида аҳамиятга эга майдонлардан бирига айланган. Бу шаҳарда ўтказиладиган жанг кечалари одатда катта қизиқиш уйғотади, залдаги муҳит эса спортчиларга қўшимча энергия беради. Шу сабабли Умар Нурмагомедовнинг айнан БААда октагонга қайтиши мухлислар учун янада қизиқроқ кўринади.

Бу жанг Умар учун фақат навбатдаги рақибни енгиш эмас, балки ўз дивизионидаги мақомини янада мустаҳкамлаш имконияти ҳамдир. UFCда ҳар бир ғалаба катта аҳамиятга эга. Айниқса, рейтингда юқорига кўтарилиш, чемпионлик йўлига яқинлашиш ва промоушен раҳбарияти эътиборини тортиш учун бундай жангларда ишончли ҳаракат қилиш талаб этилади.

Умар Нурмагомедов сўнгги йилларда ўзини юқори савияли жангчи сифатида кўрсатиб келмоқда. Унинг жанг услуби кўпчилик рақиблар учун ноқулай: у масофани яхши назорат қилади, рақибни чарчатади, курашда устунлик қилади ва хатоларни деярли кечирмайди. Мартинез эса бу босимга қандай жавоб қайтариши билан қизиқ.

Маълумот учун, ушбу жанг оқшомининг марказий тўқнашувида яна бир россиялик жангчи Магомед Анкалаев АҚШ вакили Халил Раунтрига қарши октагонга чиқиши белгиланган. Бу баҳс ҳам ММА мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Анкалаев ва Раунтрининг услуби, зарба кучи ва тажрибаси марказий жангни жуда кескин қилиши мумкин.

Шу тариқа, “UFC Abu Dhabi” турнири 25 июль куни ММА ихлосмандлари учун ҳақиқий жанг байрамига айланиши кутилмоқда. Умар Нурмагомедов — Дэвид Мартинез тўқнашуви эса кечанинг энг кўп кутилган жангларидан бири бўлади.

Энди асосий савол шунда: Умар ўзининг кучли кураши ва назоратга асосланган услуби билан Мартинезни тўхтата оладими ёки мексикалик жангчи сенсация яратишга уринадими? Жавобни 25 июль куни октагоннинг ўзи беради. Мухлислар учун эса битта нарса аниқ — Абу Дабида зерикарли кеча бўлмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди