Умар Нурмагомедов Абу Дабида октагонга қайтади...
25 июль куни Бирлашган Араб Амирликларида навбатдаги йирик ММА кечаси — “UFC Abu Dhabi” турнири бўлиб ўтади. Жанг оқшоми мухлислар учун бир қатор қизиқ тўқнашувларни тақдим этиши кутилмоқда. Айниқса, унда таниқли жангчи Умар Нурмагомедовнинг иштирок этиши ММА ишқибозлари эътиборини янада оширмоқда.
Умар Нурмагомедов ушбу турнирда мексикалик Дэвид Мартинезга қарши октагонга кўтарилади. Россиялик жангчи ҳозиргача профессионал ММАда 20 та ғалаба ва 1 та мағлубият қайд этган. Унинг рақиби Мартинез эса 14 та ғалаба ва 1 та мағлубиятга эга. Демак, ҳар икки спортчи ҳам юқори натижалар билан келмоқда ва бу жангда катта интрига бўлиши аниқ.
Умар Нурмагомедов номи ММА мухлисларига яхши таниш. У техник жиҳатдан пухта, курашда кучли, партерда хавфли ва октагонда жуда интизомли ҳаракат қиладиган жангчилардан бири ҳисобланади. Нурмагомедовлар мактабига хос услуб — босим, назорат, рақибга нафас олдирмаслик ва ҳар бир эпизодда устунликка интилиш Умарнинг жангларида ҳам яққол сезилади.
Дэвид Мартинез эса мексикалик жангчиларга хос шижоат, чидам ва курашувчанлик билан ажралиб туради. Унинг рекорди ҳам бежиз эмас: 14 ғалаба ва фақат 1 мағлубият жангчининг жиддий рақиб эканини кўрсатади. Шу боис Умар учун бу тўқнашув осон кечмайди. Мартинез октагонда ҳар бир имкониятдан фойдаланишга ҳаракат қилади.
Абу Даби UFC учун алоҳида аҳамиятга эга майдонлардан бирига айланган. Бу шаҳарда ўтказиладиган жанг кечалари одатда катта қизиқиш уйғотади, залдаги муҳит эса спортчиларга қўшимча энергия беради. Шу сабабли Умар Нурмагомедовнинг айнан БААда октагонга қайтиши мухлислар учун янада қизиқроқ кўринади.
Бу жанг Умар учун фақат навбатдаги рақибни енгиш эмас, балки ўз дивизионидаги мақомини янада мустаҳкамлаш имконияти ҳамдир. UFCда ҳар бир ғалаба катта аҳамиятга эга. Айниқса, рейтингда юқорига кўтарилиш, чемпионлик йўлига яқинлашиш ва промоушен раҳбарияти эътиборини тортиш учун бундай жангларда ишончли ҳаракат қилиш талаб этилади.
Умар Нурмагомедов сўнгги йилларда ўзини юқори савияли жангчи сифатида кўрсатиб келмоқда. Унинг жанг услуби кўпчилик рақиблар учун ноқулай: у масофани яхши назорат қилади, рақибни чарчатади, курашда устунлик қилади ва хатоларни деярли кечирмайди. Мартинез эса бу босимга қандай жавоб қайтариши билан қизиқ.
Маълумот учун, ушбу жанг оқшомининг марказий тўқнашувида яна бир россиялик жангчи Магомед Анкалаев АҚШ вакили Халил Раунтрига қарши октагонга чиқиши белгиланган. Бу баҳс ҳам ММА мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Анкалаев ва Раунтрининг услуби, зарба кучи ва тажрибаси марказий жангни жуда кескин қилиши мумкин.
Шу тариқа, “UFC Abu Dhabi” турнири 25 июль куни ММА ихлосмандлари учун ҳақиқий жанг байрамига айланиши кутилмоқда. Умар Нурмагомедов — Дэвид Мартинез тўқнашуви эса кечанинг энг кўп кутилган жангларидан бири бўлади.
Энди асосий савол шунда: Умар ўзининг кучли кураши ва назоратга асосланган услуби билан Мартинезни тўхтата оладими ёки мексикалик жангчи сенсация яратишга уринадими? Жавобни 25 июль куни октагоннинг ўзи беради. Мухлислар учун эса битта нарса аниқ — Абу Дабида зерикарли кеча бўлмайди.
…