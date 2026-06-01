Давиде Анчелотти фаолиятида илк бор «Лилл» бош мураббийи бўлди
Европа футболида янги мавсум олдидан мураббийлар ротацияси қизғин палласига кирди. Франциянинг номдор ва машҳур жамоаларидан бири ҳисобланган «Лилл» клуби футбол оламининг энг иқтидорли ва истиқболли ёш мутахассисларидан бирини ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Узоқ йиллар давомида дунёнинг энг сара клубларида улкан тажриба тўплаган 36 ёшли италиялик мутахассис Давиде Анчелотти эндиликда француз клубининг муваффақиятлари учун масъул бўлади. Ёш устоз янги жамоаси билан икки йиллик меҳнат шартномасига имзо чекди.
Европа спорти ишқибозлари учун бу ҳақиқий кутилмаган ва ҳаяжонли янгилик бўлди! Саҳифамиздан узоқлашманг, машҳур Анчелоттилар сулоласининг вакили бўлмиш Давиденинг бунгача босиб ўтган ёрқин йўли, француз клубининг ундан кутаётган умидлари ва янги мавсумдаги улкан мақсадлари тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
Катта саҳнага чиқиш: «Лилл»дан расмий ва иссиқ муносабат
Франциянинг «Лилл» клуби раҳбарияти ва матбуот хизмати ўзининг расмий баёнотида янги бош мураббийни катта мамнуният ва кўтаринки кайфият билан кутиб олди. Маълумки, 2026/27 йилги янги футбол мавсуми жамоа учун жуда масъулиятли кечади. Сабаби, «Лилл» нафақат Франция ички чемпионати (Лига 1) баҳсларида, балки қитъанинг энг нуфузли мусобақаси — УЕФА Чемпионлар лигасида ҳам юрти шарафини ҳимоя қилади.
Клуб раҳбарияти Давиденинг иқтидорига юқори баҳо берди:
Клуб баёнотидан: «Дунёдаги энг йирик ва етакчи клублар ҳамда кучли мураббийлар штаби таркибида фаолият юритиш орқали улкан тажриба орттирган бу ёш мутахассис, айни пайтда янги истеъдодларни кашф этиш ва уларнинг маҳоратини ривожлантириш борасида ҳам ўзига хос ноёб қобилиятга эга. «Лилл»га хуш келибсиз, Давиде!»
Карло Анчелотти мактаби ва мустақил фаолият калитлари
Давиде Анчелотти номи футбол жамоатчилигига жуда яхши таниш. У узоқ йиллар давомида ўз отаси — жаҳон футболи афсонаси Карло Анчелоттининг энг яқин маслаҳатчиси ва ёрдамчиси сифатида меҳнат қилиб келди. Улар биргаликда Мадриднинг «Реал» клубида кўплаб совринларни, шу жумладан Чемпионлар лигаси кубокларини бошлари устига баланд кўтаришган.
Кичик Анчелоттининг мураббийлик йўлидаги муҳим босқичлари:
«Реал Мадрид» даври: Отасининг мураббийлар штабида энг етакчи тактик таҳлилчи сифатида тажриба оширди.
Бразилия терма жамоаси: Шу кунгача у отаси Карло Анчелоттига дунёнинг энг совриндор терма жамоаси — Бразилия миллий жамоасида яқиндан кўмаклашиб келаётган эди.
Мустақил қадамлар: Ушбу масъулиятли лавозимгача Давиде Бразилиянинг машҳур «Ботафого» клубида ҳам бир неча ой давомида бош мураббий сифатида мустақил ишлаб, ўзининг шахсий мураббийлик услубини шакллантиришга улгурган.
Эндиликда эса кичик Анчелотти Европанинг энг кучли бешлик чемпионатларидан бирида ўз сўзини айтиш имкониятига эга бўлди. Кўрамиз, отасининг соясидан чиқиб, мустақил равишда юксалишни мақсад қилган Давиде «Лилл» билан биргаликда қандай чўққиларни забт этаркин.
Хўш, азиз футбол мухлислари, сизнингча, Давиде Анчелотти француз клубида ҳам отаси каби муваффақият қозона оладими?
Европа футболи, мураббийлар олами ва трансфер бозоридаги энг қайноқ, ёқимли ва эксклюзив хабарларни биз билан кузатишда давом этинг, азиз ўқувчилар! Саҳифамиздан узоқлашманг!
…