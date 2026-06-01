Ўзбекистон дзюдочилари Осиё очиқ Кубогида 71 та медални қўлга киритди
Пойтахтимиздаги муҳташам Олимпия шаҳарчаси яна бир бор йирик ва ҳаяжонли спорт байрамига мезбонлик қилди. Тўрт кун давомида ушбу мажмуа таркибидаги Яккакурашлар аренасида ўзбек спортининг афсонавий вакили Учқун Муродов хотирасига бағишланган дзюдо бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги нуфузли Осиё очиқ Кубоги баҳслари бўлиб ўтди. "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" номини олган ушбу йирик мусобақада қитъамиз ва жаҳоннинг энг иқтидорли чарм тўп усталари татамида ўз маҳоратларини намойиш этишди.
Ўзбек спорти ишқибозлари учун бу ҳақиқий фахр ва ифтихор туйғусини тақдим этган унутилмас турнир бўлди! Саҳифамиздан узоқлашманг, вакилларимизнинг татамидаги мутлақ ҳукмронлиги, жамоаларимизни ғалабага етаклаган забардаст мураббийлар ва қўлга киритилган рекорд даражадаги медаллар тафсилоти билан сизни яқиндан таништирамиз!
Тошкент татамиларида 1500 нафар иқтидор баҳси
Ўзбекистон дзюдо федерацияси матбуот хизмати томонидан берилган расмий хабарга кўра, мазкур қитъа миқёсидаги йирик мусобақада дунёнинг 10 дан зиёд давлатидан ташриф буюрган 1500 нафарга яқин энг сара ва умидли ёш спортчилар иштирок этди. Икки хил ёш тоифасида ташкил этилган қизғин ва муросасиз беллашувлар мухлисларга унутилмас ҳаяжонли дақиқаларни тақдим этди.
Энг қувонарлиси ва фахрлиси шундаки, ҳам кадетлар (ўсмирлар), ҳам ёшлар ўртасидаги баҳсларда Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, шоҳсупани бутунлай забт этишди!
Икки авлод зафари: 71 та медаль юртимизда қолди!
Терма жамоаларимизнинг ушбу улуғвор муваффақияти ортида маҳоратли мураббийлар штабининг тинимсиз меҳнати мужассам. Иккала ёш тоифасидаги вакилларимиз ҳам турнирни энг юқори нотада якунлаб, рекорд натижа қайд этишди.
Зафар қучган иқтидорларимиз ва уларнинг медаллар шоҳсупасидаги кўрсаткичлари қуйидаги махсус жадвалда яққол акс этган:
Терма жамоа таркиби ва бош мураббийлар
🥇 Олтин медаллар
🥈 Кумуш медаллар
🥉 Бронза медаллар
Умумий жамғарма
Кадетлар (Ўсмирлар)
(Бош мураббий: Аурелиан Чиприан-Флис)
13 та
9 та
16 та
38 та медаль
Ёшлар терма жамоаси
(Бош мураббий: Искандар Расулов)
9 та
9 та
15 та
33 та медаль
Умумий натижа:
22 та
18 та
31 та
🌟 71 та медаль!
Мезбонлик устуворлиги: Ҳар икки тоифадаги полвонларимиз кўрсатган буюк матонат эвазига, мусобақанинг жами 71 та медали она Ватанимиз — Ўзбекистонда қолди. Бу кўрсаткич ўзбек дзюдо мактабининг нақадар қудратли эканини ва келажакда Олимпиада ўйинларида юртимиз шарафини ҳимоя қиладиган янги чемпионлар авлоди етишиб чиқаётганини яққол исботлаб берди.
Тошкент татамиларида ҳақиқий матонат ва шижоат намойиш этиб, умумжамоа ҳисобида мутлақ тенгсиз бўлган барча ёш полвонларимизни, уларнинг фидоий устозларини ва бутун юртимиз аҳлини ушбу улуғвор зафар билан чин қалбдан муборакбод этамиз! Илоҳим, мана шундай чиройли ғалабалар ҳаётимизда бардавом бўлсин!
Ўзбек спортининг янги чўққилари, севимли полвонларимиз муваффақияти ва жаҳон майдонларидаги энг қайноқ, қувончли янгиликларни биз билан кузатиб боринг, азиз ўқувчилар!
…