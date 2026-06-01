Ўзбекистон дзюдочилари Осиё очиқ Кубогида 71 та медални қўлга киритди

·51·Спорт
Ўзбекистон дзюдочилари Осиё очиқ Кубогида 71 та медални қўлга киритди

Пойтахтимиздаги муҳташам Олимпия шаҳарчаси яна бир бор йирик ва ҳаяжонли спорт байрамига мезбонлик қилди. Тўрт кун давомида ушбу мажмуа таркибидаги Яккакурашлар аренасида ўзбек спортининг афсонавий вакили Учқун Муродов хотирасига бағишланган дзюдо бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги нуфузли Осиё очиқ Кубоги баҳслари бўлиб ўтди. "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" номини олган ушбу йирик мусобақада қитъамиз ва жаҳоннинг энг иқтидорли чарм тўп усталари татамида ўз маҳоратларини намойиш этишди.

Ўзбек спорти ишқибозлари учун бу ҳақиқий фахр ва ифтихор туйғусини тақдим этган унутилмас турнир бўлди! Саҳифамиздан узоқлашманг, вакилларимизнинг татамидаги мутлақ ҳукмронлиги, жамоаларимизни ғалабага етаклаган забардаст мураббийлар ва қўлга киритилган рекорд даражадаги медаллар тафсилоти билан сизни яқиндан таништирамиз!

Тошкент татамиларида 1500 нафар иқтидор баҳси

Ўзбекистон дзюдо федерацияси матбуот хизмати томонидан берилган расмий хабарга кўра, мазкур қитъа миқёсидаги йирик мусобақада дунёнинг 10 дан зиёд давлатидан ташриф буюрган 1500 нафарга яқин энг сара ва умидли ёш спортчилар иштирок этди. Икки хил ёш тоифасида ташкил этилган қизғин ва муросасиз беллашувлар мухлисларга унутилмас ҳаяжонли дақиқаларни тақдим этди.

Энг қувонарлиси ва фахрлиси шундаки, ҳам кадетлар (ўсмирлар), ҳам ёшлар ўртасидаги баҳсларда Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, шоҳсупани бутунлай забт этишди!

Икки авлод зафари: 71 та медаль юртимизда қолди!

Терма жамоаларимизнинг ушбу улуғвор муваффақияти ортида маҳоратли мураббийлар штабининг тинимсиз меҳнати мужассам. Иккала ёш тоифасидаги вакилларимиз ҳам турнирни энг юқори нотада якунлаб, рекорд натижа қайд этишди.

Зафар қучган иқтидорларимиз ва уларнинг медаллар шоҳсупасидаги кўрсаткичлари қуйидаги махсус жадвалда яққол акс этган:

Терма жамоа таркиби ва бош мураббийлар

🥇 Олтин медаллар

🥈 Кумуш медаллар

🥉 Бронза медаллар

Умумий жамғарма

Кадетлар (Ўсмирлар)


(Бош мураббий: Аурелиан Чиприан-Флис)

13 та

9 та

16 та

38 та медаль

Ёшлар терма жамоаси


(Бош мураббий: Искандар Расулов)

9 та

9 та

15 та

33 та медаль

Умумий натижа:

22 та

18 та

31 та

🌟 71 та медаль!

Мезбонлик устуворлиги: Ҳар икки тоифадаги полвонларимиз кўрсатган буюк матонат эвазига, мусобақанинг жами 71 та медали она Ватанимиз — Ўзбекистонда қолди. Бу кўрсаткич ўзбек дзюдо мактабининг нақадар қудратли эканини ва келажакда Олимпиада ўйинларида юртимиз шарафини ҳимоя қиладиган янги чемпионлар авлоди етишиб чиқаётганини яққол исботлаб берди.

Тошкент татамиларида ҳақиқий матонат ва шижоат намойиш этиб, умумжамоа ҳисобида мутлақ тенгсиз бўлган барча ёш полвонларимизни, уларнинг фидоий устозларини ва бутун юртимиз аҳлини ушбу улуғвор зафар билан чин қалбдан муборакбод этамиз! Илоҳим, мана шундай чиройли ғалабалар ҳаётимизда бардавом бўлсин!

Ўзбек спортининг янги чўққилари, севимли полвонларимиз муваффақияти ва жаҳон майдонларидаги энг қайноқ, қувончли янгиликларни биз билан кузатиб боринг, азиз ўқувчилар!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48Фабрицио Романо «Реал»нинг янги трансферлари ҳақида инсайд бердиБугун, 06:40Суперкомпютер Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди