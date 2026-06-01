Флориан Виртс Челси сафига ўтадими? Фабрисио Романо шов-шувли хабарларга ойдинлик киритди

·93·Спорт
Флориан Виртс Челси сафига ўтадими? Фабрисио Романо шов-шувли хабарларга ойдинлик киритди

Ливерпул ярим ҳимоячиси Флориан Виртс собиқ устози Хаби Алонсо билан Челси сафида яна бирлашиши ҳақидаги миш-мишлар футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бундеслигадан рекорд даражадаги маблағ эвазига трансфер қилинган Германия терма жамоаси аъзоси Ливерпул сафидаги дебют мавсумида кутилганидек ўйин кўрсата олмаган бўлса-да, у ҳамон Англия Премер-лигаси гигантлари эътиборида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Фабрисио Романо ўзининг YouTube каналида ушбу вазиятга ойдинлик киритди. Тарқалган хабарларга кўра, Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Баер Леверкусен жамоасида бирга муваффақият қозонган 23 ёшли плеймейкерни ўз жамоасида кўрмоқчи эди. Бироқ Романо ҳозирча Стамфорд Бридге вакиллари ва Ливерпул ўртасида ҳеч қандай расмий музокаралар олиб борилмаётганини таъкидлади.

Ливерпул ўзининг 7-рақамли футболчисини 116 миллион фунт стерлинг эвазига сотишга тайёрлиги ҳақидаги гап-сўзларга қарамай, клуб раҳбарияти футболчига ишонч билдиришда давом этмоқда. Романо: "Флориан Виртс бу ёзда Ливерпулни тарк этмайди. Хаби Алонсо билан муносабатлари аъло даражада, лекин ҳозирча ҳеч қандай расмий алоқа йўқ. Челси ҳозирда бошқа турдаги ўйинчиларни қидирмоқда", — дея қўшимча қилди.

Виртз ўтган мавсумда мерсисайдликлар сафида 49 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол ва 10 та ассист қайд этди. Гарчи у Англия футболининг жисмоний талабларига мослашишда бироз қийналган бўлса-да, Анфиелд мутасаддилари тўлиқ ўқув-машғулот йиғинидан сўнг у ўзининг Германиядаги энг яхши формасига қайтишига ишонишмоқда.

Янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида Ливерпул янада агрессив ва юқори интенсивликдаги футбол ўйнаши кутилмоқда. Бу тизимда Флориан Виртс қандай рол эгаллаши ва унинг техник маҳорати янги услубга қанчалик мос келиши келгуси мавсумнинг асосий саволларидан бири бўлиб қолмоқда.

Флориан ВиртсЛиверпулЧелсиХаби АлонсоТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди