Флориан Виртс Челси сафига ўтадими? Фабрисио Романо шов-шувли хабарларга ойдинлик киритди
Ливерпул ярим ҳимоячиси Флориан Виртс собиқ устози Хаби Алонсо билан Челси сафида яна бирлашиши ҳақидаги миш-мишлар футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бундеслигадан рекорд даражадаги маблағ эвазига трансфер қилинган Германия терма жамоаси аъзоси Ливерпул сафидаги дебют мавсумида кутилганидек ўйин кўрсата олмаган бўлса-да, у ҳамон Англия Премер-лигаси гигантлари эътиборида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Фабрисио Романо ўзининг YouTube каналида ушбу вазиятга ойдинлик киритди. Тарқалган хабарларга кўра, Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Баер Леверкусен жамоасида бирга муваффақият қозонган 23 ёшли плеймейкерни ўз жамоасида кўрмоқчи эди. Бироқ Романо ҳозирча Стамфорд Бридге вакиллари ва Ливерпул ўртасида ҳеч қандай расмий музокаралар олиб борилмаётганини таъкидлади.
Ливерпул ўзининг 7-рақамли футболчисини 116 миллион фунт стерлинг эвазига сотишга тайёрлиги ҳақидаги гап-сўзларга қарамай, клуб раҳбарияти футболчига ишонч билдиришда давом этмоқда. Романо: "Флориан Виртс бу ёзда Ливерпулни тарк этмайди. Хаби Алонсо билан муносабатлари аъло даражада, лекин ҳозирча ҳеч қандай расмий алоқа йўқ. Челси ҳозирда бошқа турдаги ўйинчиларни қидирмоқда", — дея қўшимча қилди.
Виртз ўтган мавсумда мерсисайдликлар сафида 49 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол ва 10 та ассист қайд этди. Гарчи у Англия футболининг жисмоний талабларига мослашишда бироз қийналган бўлса-да, Анфиелд мутасаддилари тўлиқ ўқув-машғулот йиғинидан сўнг у ўзининг Германиядаги энг яхши формасига қайтишига ишонишмоқда.
Янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида Ливерпул янада агрессив ва юқори интенсивликдаги футбол ўйнаши кутилмоқда. Бу тизимда Флориан Виртс қандай рол эгаллаши ва унинг техник маҳорати янги услубга қанчалик мос келиши келгуси мавсумнинг асосий саволларидан бири бўлиб қолмоқда.
…