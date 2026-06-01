Родри Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 даги бош мақсадини ошкор қилди
Футбол бўйича бўлажак жаҳон чемпионати бошланиши арафасида юлдузли жамоалар ва уларнинг етакчилари ўртасидаги ички муҳит ва режалар мухлислар учун жуда қизиқ. Куни кеча Испания миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» клубининг маҳоратли яримҳимоячиси Родри навбатдаги мундиалдан кутаётган умидлари ва жамоасининг бош режалари ҳақида матбуотга атрофлича гапириб берди.
Тажрибали футболчининг фикрича, мусобақа олдидан бериладиган турли мақтовлар ва "фаворит" деган номлар майдонда ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас:
«Турнир стартидан аввал сизнинг фаворит эканлигингиз ёки бу рўйхатда йўқлигингиз унчалик муҳим рол ўйнамайди. Ҳамма нарса айнан ўйин бўлаётган пайтда майдонда қандай ҳаракат қилаётганингизга боғлиқ. Масалан, биз Евро-2024 мусобақасида ҳам асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмагандик, бироқ якунда чемпионликни қўлга киритдик. Сабаби, биз ортиқча тахминлар ҳақида бош қотириб ўтирмадик».
Шунингдек, Родри янги форматдаги дунё биринчилиги футболчилардан жуда катта куч ва ирода талаб қилишини ҳам яшириб ўтирмади:
«Шубҳасиз, бу галги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг мураккаби бўлади. Чунки мусобақада иштирокчилар сони ортди ва қўшимча плей-офф босқичи пайдо бўлди. Бундай шароитда футболчиларнинг жисмоний ҳолатини ва юкламаларни тўғри тақсимлаш энг бош омилга айланади. Биз энг муҳим учрашувлар етиб келгунига қадар ўзимизнинг энг юқори спорт формамизга кириб олишимиз шарт».
Испаниялик юлдуз бўш вақтларида рақибларни таҳлил қилишни хуш кўриши ва жамоа ичидаги муҳитни қандай шакллантираётгани ҳақида ҳам тўхталди:
«Мен бошқа терма жамоаларнинг ўйинларини кузатишни, уларнинг айни пайтдаги даражасини баҳолашни ва бўлажак баҳслар бизга қандай совғалар тайёрлаётганини таҳлил қилишни яхши кўраман. Мағлубият кечирилмайдиган плей-офф тизимида яратилган вазиятлардан унумли фойдаланиш энг муҳим жиҳатдир. Мен мана шу олтин қоидани терма жамоадаги шерикларимнинг онгига ҳам сингдиришга ҳаракат қиляпман. Чунки биз ер юзидаги энг кучли жамоа эканимизни яна бир бор амалда кўрсатмоқчимиз. Бош мақсадимиз — фақат ғалаба».
Машҳур AS нашри футболчининг ушбу ҳаяжонли фикрларини кенг жамоатчиликка тақдим этди.
Маълумот учун: Испания миллий терма жамоаси бўлажак мундиалнинг гуруҳ босқичида нисбатан қулай квартетдан жой олган. "Қизил фурия" кейинги босқич йўлланмаси учун Жанубий Америка гранди Уругвай, қитъадошимиз Саудия Арабистони ҳамда африкалик ноқулай рақиб ҳимсобланган Кабо-Верде терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Потенциал жиҳатдан испанлар гуруҳдан қийинчиликсиз чиқиши тахмин қилинмоқда.
…