Жозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби янги бош мураббийи Жозе Моуринью кутилмаган қарор қабул қилиб, ёш ҳужумчи Гонзало Гарцианинг ёзги трансферини тўхтатиб қўйди. Португалиялик мутахассис жамоанинг ҳужум чизиғидаги мувозанатни сақлаш мақсадида академиянинг 22 ёшли тарбияланувчисини сотмасликни талаб қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АС нашри хабарига кўра, Реал Мадрид раҳбарияти аввалроқ футболчи учун 60 миллион евро нарх белгилаган ва унинг сотилишига тайёр эди. Бироқ Моуринью таркибни чуқур таҳлил қилгач, клуб раҳбариятига футболчининг кетишини тақиқлаш бўйича кўрсатма берган. Мураббийнинг фикрича, жамоада классик марказий ҳужумчи етишмаяпти.
Мбаппе ва Эндрик борасидаги шубҳаларМоуринью тактик жиҳатдан Килиан Мбаппе ва Эндрикнинг соф "тўққизинчи рақам" сифатида ўйнашига шубҳа билан қарамоқда. Унинг таҳлилларига кўра, Килиан Мбаппе ҳар томонлама кучли ва универсал ҳужумчи бўлса-да, у соф марказий ҳужумчи эмас. Эндрик эса кўпроқ қанотларда ёки иккинчи ҳужумчи сифатида самаралироқ ҳаракат қилади.
Шу сабабли, Жозе Моуринью жисмоний жиҳатдан бақувват ва анъанавий ҳужумчи услубига эга бўлган Гонзало Гарциани асосий таркиб учун муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Испания ёшлар терма жамоаси аъзоси ёзги таътилдан аъло даражадаги жисмоний ҳолатда қайтгани мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирган.
Маълумот учун, Гонзало ўтган мавсумда Хаби Алонсо ва Альваро Арбелоа қўл остида 1471 дақиқа ичида 8 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Унинг самарадорлиги ва майдондаги интизоми Моуриньюнинг эътиборини тортган асосий жиҳатлардир. Энди футболчи ўзини кўрсатиш учун катта имкониятга эга бўлади.
Goal.com нашрининг ёзишича, Гонзало 1-август куни Австриянинг Клагенфурт шаҳрида Фиорентина жамоасига қарши кечадиган ўртоқлик учрашувида асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Килиан Мбаппе ҳали таътилдан қайтмагани, Эндрик эса ўйинга тайёр эмаслиги сабабли, ёш ҳужумчи ўз маҳоратини намойиш этиш учун қулай имкониятга эга.
Мавсумолди тайёргарлик доирасида Реал Мадрид яна бешта назорат учрашувида иштирок этади. Агар Гонзало ушбу ўйинларда мураббий ишончини оқласа, у янги мавсумда асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланиши ва трансфер бозоридаги режалар бутунлай ўзгариши мумкин.
…