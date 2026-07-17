Жозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилди

·30·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби янги бош мураббийи Жозе Моуринью кутилмаган қарор қабул қилиб, ёш ҳужумчи Гонзало Гарцианинг ёзги трансферини тўхтатиб қўйди. Португалиялик мутахассис жамоанинг ҳужум чизиғидаги мувозанатни сақлаш мақсадида академиянинг 22 ёшли тарбияланувчисини сотмасликни талаб қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АС нашри хабарига кўра, Реал Мадрид раҳбарияти аввалроқ футболчи учун 60 миллион евро нарх белгилаган ва унинг сотилишига тайёр эди. Бироқ Моуринью таркибни чуқур таҳлил қилгач, клуб раҳбариятига футболчининг кетишини тақиқлаш бўйича кўрсатма берган. Мураббийнинг фикрича, жамоада классик марказий ҳужумчи етишмаяпти.

Мбаппе ва Эндрик борасидаги шубҳалар

Моуринью тактик жиҳатдан Килиан Мбаппе ва Эндрикнинг соф "тўққизинчи рақам" сифатида ўйнашига шубҳа билан қарамоқда. Унинг таҳлилларига кўра, Килиан Мбаппе ҳар томонлама кучли ва универсал ҳужумчи бўлса-да, у соф марказий ҳужумчи эмас. Эндрик эса кўпроқ қанотларда ёки иккинчи ҳужумчи сифатида самаралироқ ҳаракат қилади.

Шу сабабли, Жозе Моуринью жисмоний жиҳатдан бақувват ва анъанавий ҳужумчи услубига эга бўлган Гонзало Гарциани асосий таркиб учун муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Испания ёшлар терма жамоаси аъзоси ёзги таътилдан аъло даражадаги жисмоний ҳолатда қайтгани мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирган.

Маълумот учун, Гонзало ўтган мавсумда Хаби Алонсо ва Альваро Арбелоа қўл остида 1471 дақиқа ичида 8 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Унинг самарадорлиги ва майдондаги интизоми Моуриньюнинг эътиборини тортган асосий жиҳатлардир. Энди футболчи ўзини кўрсатиш учун катта имкониятга эга бўлади.

Goal.com нашрининг ёзишича, Гонзало 1-август куни Австриянинг Клагенфурт шаҳрида Фиорентина жамоасига қарши кечадиган ўртоқлик учрашувида асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Килиан Мбаппе ҳали таътилдан қайтмагани, Эндрик эса ўйинга тайёр эмаслиги сабабли, ёш ҳужумчи ўз маҳоратини намойиш этиш учун қулай имкониятга эга.

Мавсумолди тайёргарлик доирасида Реал Мадрид яна бешта назорат учрашувида иштирок этади. Агар Гонзало ушбу ўйинларда мураббий ишончини оқласа, у янги мавсумда асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланиши ва трансфер бозоридаги режалар бутунлай ўзгариши мумкин.

Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?Бугун, 16:58Шерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиШерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиБугун, 16:31ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиБугун, 16:24Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашЛамине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашБугун, 16:18Интер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олдиИнтер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олдиБугун, 16:18Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?Бугун, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди