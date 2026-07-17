Huawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетди

·31·Техно
Huawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетди

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг янги авлод буклама смартфонлари билан бозорда ҳақиқий шов-шув кўтарди. Компаниянинг Пура Х ва Пура Х Max моделлари сотув кўрсаткичлари бўйича ишлаб чиқарувчининг дастлабки прогнозларини сезиларли даражада ортда қолдириб, бренднинг ушбу сегментдаги етакчилигини мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Digital Chat Station инсайдери томонидан тақдим этилган сўнгги маълумотларга кўра, айни пайтда Huawei Пура Х моделидан 1,54 миллион дона, унинг каттароқ версияси бўлган Пура Х Max моделидан эса тахминан 580 000 дона сотилган. Бу кўрсаткичлар Apple компаниясининг iPhone Фолд лойиҳаси ҳали расман тақдим этилмаган бир пайтда, Huawei учун буклама қурилмалар бозорида катта устунлик тақдим этмоқда.

Премиум сегментга бўлган юқори қизиқиш

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, истеъмолчилар нафақат стандарт моделларга, балки қурилмаларнинг энг қиммат талқинларига ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Пура Х Max моделининг Коллекторъс Эдитион деб номланган махсус нашри умумий сотувларнинг салмоқли қисмини — қарийб 198 500 донани ташкил этган. Бу ҳолат фойдаланувчилар юқори нархга қарамай, инновацион дизайн ва эксклюзивлик учун пул тўлашга тайёр эканлигини тасдиқлайди.

Таъкидлаш жоизки, Пура Х Max сотувга чиққан биринчи ойнинг ўзидаёқ 343 700 дона сотилиб, Huawei тарихидаги барча аввалги буклама смартфонларнинг рекордини янгилаган эди. Ўзбекистон бозорида ҳам Huawei қурилмаларига бўлган қизиқиш анъанавий равишда юқори бўлиб, бу каби инновацион форм-факторлар технология ихлосмандлари эътиборини тортиши шубҳасиз.

Келажак режалари ва янги моделлар

Муваффақиятли стартдан руҳланган Huawei раҳбарияти ушбу йўналишни янада ривожлантиришни мақсад қилган. Маълум қилинишича, 2025-йилда Huawei Пура Х ва Пура Х Max моделларининг янгиланган, янада такомиллаштирилган версиялари тақдим этилади. Бу эса компаниянинг Samsung ва бошқа рақобатчилар билан курашда ўз позициясини янада мустаҳкамлаш ниятида эканлигидан далолат беради.

Ҳозирги вақтда буклама смартфонлар бозори жадал ўсиб бормоқда ва Huawei ушбу пойгада ўзининг хусусий операцион тизими ҳамда аппарат таъминоти ечимлари билан ажралиб турибди. iPhone Фолд ҳақидаги миш-мишлар давом этаётган бир пайтда, Хитой бренди аллақачон миллионлаб фойдаланувчилар ишончини қозонишга улгурди.

ixbt.com маълумотларига кўра, Пура Х сериясининг муваффақияти смартфонлар саноатида янги дизайн ечимларига бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади. Келгуси йилларда буклама экранли қурилмалар одатий моноблок смартфонларнинг асосий рақобатчисига айланиши кутилмоқда.

HuaweiСмартфонТехнологияПура ХБуклама Смартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорликGeely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорликБугун, 17:28Сунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 17:24Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Бугун, 16:52Ёлғиз инсонлар учун мўлжалланган гуманоид роботлар сотувга тайёрланмоқдаЁлғиз инсонлар учун мўлжалланган гуманоид роботлар сотувга тайёрланмоқдаБугун, 16:27Нокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиНокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиБугун, 15:56Жанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиЖанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди