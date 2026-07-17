Huawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетди
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг янги авлод буклама смартфонлари билан бозорда ҳақиқий шов-шув кўтарди. Компаниянинг Пура Х ва Пура Х Max моделлари сотув кўрсаткичлари бўйича ишлаб чиқарувчининг дастлабки прогнозларини сезиларли даражада ортда қолдириб, бренднинг ушбу сегментдаги етакчилигини мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Digital Chat Station инсайдери томонидан тақдим этилган сўнгги маълумотларга кўра, айни пайтда Huawei Пура Х моделидан 1,54 миллион дона, унинг каттароқ версияси бўлган Пура Х Max моделидан эса тахминан 580 000 дона сотилган. Бу кўрсаткичлар Apple компаниясининг iPhone Фолд лойиҳаси ҳали расман тақдим этилмаган бир пайтда, Huawei учун буклама қурилмалар бозорида катта устунлик тақдим этмоқда.
Премиум сегментга бўлган юқори қизиқишТаҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, истеъмолчилар нафақат стандарт моделларга, балки қурилмаларнинг энг қиммат талқинларига ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Пура Х Max моделининг Коллекторъс Эдитион деб номланган махсус нашри умумий сотувларнинг салмоқли қисмини — қарийб 198 500 донани ташкил этган. Бу ҳолат фойдаланувчилар юқори нархга қарамай, инновацион дизайн ва эксклюзивлик учун пул тўлашга тайёр эканлигини тасдиқлайди.
Таъкидлаш жоизки, Пура Х Max сотувга чиққан биринчи ойнинг ўзидаёқ 343 700 дона сотилиб, Huawei тарихидаги барча аввалги буклама смартфонларнинг рекордини янгилаган эди. Ўзбекистон бозорида ҳам Huawei қурилмаларига бўлган қизиқиш анъанавий равишда юқори бўлиб, бу каби инновацион форм-факторлар технология ихлосмандлари эътиборини тортиши шубҳасиз.
Келажак режалари ва янги моделларМуваффақиятли стартдан руҳланган Huawei раҳбарияти ушбу йўналишни янада ривожлантиришни мақсад қилган. Маълум қилинишича, 2025-йилда Huawei Пура Х ва Пура Х Max моделларининг янгиланган, янада такомиллаштирилган версиялари тақдим этилади. Бу эса компаниянинг Samsung ва бошқа рақобатчилар билан курашда ўз позициясини янада мустаҳкамлаш ниятида эканлигидан далолат беради.
Ҳозирги вақтда буклама смартфонлар бозори жадал ўсиб бормоқда ва Huawei ушбу пойгада ўзининг хусусий операцион тизими ҳамда аппарат таъминоти ечимлари билан ажралиб турибди. iPhone Фолд ҳақидаги миш-мишлар давом этаётган бир пайтда, Хитой бренди аллақачон миллионлаб фойдаланувчилар ишончини қозонишга улгурди.
ixbt.com маълумотларига кўра, Пура Х сериясининг муваффақияти смартфонлар саноатида янги дизайн ечимларига бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади. Келгуси йилларда буклама экранли қурилмалар одатий моноблок смартфонларнинг асосий рақобатчисига айланиши кутилмоқда.
…