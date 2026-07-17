Райҳон турмуш ўртоғи билан Парижда: суратлар мухлисларни бефарқ қолдирмади (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Райҳон ижтимоий тармоқларда Париж саёҳатига оид сурат ва постларини улашмоқда. У бу сафарда турмуш ўртоғи билан бирга экани мухлислар эътиборини тортди.
Суратларда хонанда Париждаги турли манзарали жойларда акс этган. Изоҳларда фойдаланувчилар Райҳоннинг ташқи кўриниши, услуби ва кайфияти ҳақида фикр билдиришмоқда.
Кўпчилик мухлислар хонанданинг турмуш ўртоғи билан бирга бахтли кўринаётганини таъкидлаган. Райҳон эса саёҳат давомидаги лавҳаларни кузатувчилари билан бўлишишда давом этмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…