Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидан чиқиш имконияти баҳоланди
Дунё футболи тарихида илк бор ташкил этилаётган 48 та жамоалик мундиал яқинлашгани сари, турли нуфузли таҳлил марказлари ўз прогнозларини эълон қилишни бошлашди. Шу жумладан, футбол оламининг энг машҳур статистик нашрларидан бири ҳисобланган Opta ўзининг суперкомпьютери ёрдамида бўлажак ЖЧ–2026 иштирокчиларининг имкониятларини ҳисоблаб чиқди ва дебютант жамоаларга оид жуда қизиқарли маълумотларни тақдим этди.
Нейротармоқ таҳлилларига кўра, тарихда биринчи маротаба дунё биринчилигига йўл олган Ўзбекистон миллий терма жамоаси бўлажак турнирнинг асосий "сюрпризи" ва кашфиётига айланиши мумкин. Суперкомпьютер вакилларимизнинг кучли рақиблар жой олган гуруҳ босқичидан плей-оффга йўлланма олиш эҳтимолини нақд 41,4 фоиз дея баҳолади.
Қувонарлиси шундаки, ушбу кўрсаткич мусобақада илк бор иштирок этаётган барча янги терма жамоалар орасидаги энг юқори натижалардан биридир. Масалан, Осиё қитъасининг бошқа бир вакили Иордания терма жамоасининг имконияти ҳам ҳамюртларимизга яқин, яъни 40,8 фоиз кўрсаткичда баҳоланган.
Аксинча, мундиал ҳавосидан биринчи марта баҳраманд бўладиган бошқа қитъа дебютантлари учун берилган прогнозлар анча паст ва ҳаминқадар. Жумладан, африкалик ноқулай рақиб Кабо-Верденинг гуруҳдан чиқиш имкони 33,9 фоиз деб топилган бўлса, Кюрасао терма жамоасининг кейинги раундга ўтиш эҳтимоли жуда паст — атиги 18,5 фоизни ташкил этмоқда.
Имкониятлар таҳлили: Шунингдек, "Opta" ҳисоб-китобларига кўра, Ўзбекистоннинг бутун турнирда ғолиб чиқиб, бош совринни қўлга киритиш эҳтимоли 0,1 фоизга тенг деб топилган. Албатта, бу реалликка анча яқин кўрсаткич, бироқ таҳлилчилар ушбу ЖЧ–2026 мусобақаси кутилмаган ва шов-шувли натижаларга бой бўлишини алоҳида қайд этишган. Халқаро экспертларнинг фикрича, Ўзбекистоннинг мазкур дунё биринчилигига йўлланма олганлигининг ўзиёқ мамлакат спорти ва футболи учун мисли кўрилмаган улкан тарихий ютуқдир.
Эслатиб ўтамиз, вакилларимиз тарихда илк бор жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашиб, бутун ўзбек халқининг кўп йиллик улуғвор орзусини амалга оширишди. Навбатдаги тарихий юришда Фабио Каннаваро йигитларига омад ва зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз!
…