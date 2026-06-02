Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидан чиқиш имконияти баҳоланди

·502·Спорт
Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидан чиқиш имконияти баҳоланди

Дунё футболи тарихида илк бор ташкил этилаётган 48 та жамоалик мундиал яқинлашгани сари, турли нуфузли таҳлил марказлари ўз прогнозларини эълон қилишни бошлашди. Шу жумладан, футбол оламининг энг машҳур статистик нашрларидан бири ҳисобланган Opta ўзининг суперкомпьютери ёрдамида бўлажак ЖЧ–2026 иштирокчиларининг имкониятларини ҳисоблаб чиқди ва дебютант жамоаларга оид жуда қизиқарли маълумотларни тақдим этди.

Нейротармоқ таҳлилларига кўра, тарихда биринчи маротаба дунё биринчилигига йўл олган Ўзбекистон миллий терма жамоаси бўлажак турнирнинг асосий "сюрпризи" ва кашфиётига айланиши мумкин. Суперкомпьютер вакилларимизнинг кучли рақиблар жой олган гуруҳ босқичидан плей-оффга йўлланма олиш эҳтимолини нақд 41,4 фоиз дея баҳолади.

Қувонарлиси шундаки, ушбу кўрсаткич мусобақада илк бор иштирок этаётган барча янги терма жамоалар орасидаги энг юқори натижалардан биридир. Масалан, Осиё қитъасининг бошқа бир вакили Иордания терма жамоасининг имконияти ҳам ҳамюртларимизга яқин, яъни 40,8 фоиз кўрсаткичда баҳоланган.

Аксинча, мундиал ҳавосидан биринчи марта баҳраманд бўладиган бошқа қитъа дебютантлари учун берилган прогнозлар анча паст ва ҳаминқадар. Жумладан, африкалик ноқулай рақиб Кабо-Верденинг гуруҳдан чиқиш имкони 33,9 фоиз деб топилган бўлса, Кюрасао терма жамоасининг кейинги раундга ўтиш эҳтимоли жуда паст — атиги 18,5 фоизни ташкил этмоқда.

Имкониятлар таҳлили: Шунингдек, "Opta" ҳисоб-китобларига кўра, Ўзбекистоннинг бутун турнирда ғолиб чиқиб, бош совринни қўлга киритиш эҳтимоли 0,1 фоизга тенг деб топилган. Албатта, бу реалликка анча яқин кўрсаткич, бироқ таҳлилчилар ушбу ЖЧ–2026 мусобақаси кутилмаган ва шов-шувли натижаларга бой бўлишини алоҳида қайд этишган. Халқаро экспертларнинг фикрича, Ўзбекистоннинг мазкур дунё биринчилигига йўлланма олганлигининг ўзиёқ мамлакат спорти ва футболи учун мисли кўрилмаган улкан тарихий ютуқдир.

Эслатиб ўтамиз, вакилларимиз тарихда илк бор жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашиб, бутун ўзбек халқининг кўп йиллик улуғвор орзусини амалга оширишди. Навбатдаги тарихий юришда Фабио Каннаваро йигитларига омад ва зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди