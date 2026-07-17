Peugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этади

·0·Авто
Peugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этади

Франциянинг Peugeot автоконцерни ўз тарихидаги энг улкан стратегик ислоҳотлардан бирини бошламоқда. Компания 2030-йилга қадар еттита янги моделни бозорга чиқаришни режалаштирган бўлиб, бу орқали глобал савдо ҳажмини кескин оширишни мақсад қилган. Ушбу йирик лойиҳанинг илк вакили сифатида келаси йили янги авлод Peugeot Э-208 суперминиси кенг жамоатчиликка намойиш этилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компания раҳбарияти ўтган йили қайд этилган 1,1 миллионлик савдо кўрсаткичини келгуси тўрт йил ичида 1,5 миллионга етказишни ният қилган. Бу 36 фоизга тенг улкан ўсиш дегани бўлиб, бундай натижага эришиш учун бренд ўзининг дизайн тили ва технологик платформасини бутунлай янгиламоқда. Stellantis концернининг янги СТЛА Оне модулли платформаси асосида қуриладиган моделлар ушбу ўзгаришларнинг пойдевори бўлади.

Ретро-футуризм ва янги технологик платформа

Янги авлод Peugeot Э-208 модели бренднинг келажакдаги услубий йўналишини белгилаб берувчи байроқдор вазифасини ўтайди. 2027-йилнинг иккинчи ярмида сотувга чиқиши кутилаётган ушбу электромобил ўзининг афсонавий аждоди — Peugeot 205 моделидан илҳомланган ҳолда яратилади. Бу ҳақда компания бош директори Алаин Фавей маълум қилиб, бренд ўз ўтмишидан куч олиб, келажакни шакллантиришини таъкидлади.

Peugeot дизайнерлари ўтмишдаги муваффақиятли моделларни замонавий технологиялар билан уйғунлаштиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бунга мисол сифатида аввалроқ тақдим этилган, 1960-йиллардаги 504 коупе моделининг замонавий талқини бўлган Э-Легенд ҳамда ретро-футуристик Инсептион концептларини келтириш мумкин. Янги моделлар ҳам айнан шу йўналишдаги радикал дизайн элементларини мерос қилиб олади.

Париж автосалонидаги кутилмаган янгиликлар

Жорий йилнинг октябрь ойида бўлиб ўтадиган Париж автосалонида Peugeot иккита янги концептуал автомобилни намойиш этишни режалаштирмоқда. Ушбу концептлар бренднинг келажакдаги ишлаб чиқариш моделларида қўлланиладиган дизайн тили ва инновацион технологияларни ўзида мужассам этади. Алаин Фавейнинг сўзларига кўра, ушбу кўргазма Peugeot брендининг эволюцияси қандай йўналишда кетишини аниқ кўрсатиб беради.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Peugeot моделларига қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, бренднинг электрлаштириш стратегияси маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам аҳамиятли бўлиши мумкин. Айниқса, ихчам ва тежамкор электромобилларга бўлган талаб ошиб бораётган бир пайтда, янги Э-208 каби моделлар жаҳон бозорида кучли рақобат муҳитини юзага келтириши кутилмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, янги моделлар нафақат ташқи кўриниши, балки интерер жиҳозланиши билан ҳам тубдан фарқ қилади. Peugeot ўзининг и-Коккпит тизимини янада такомиллаштириб, ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал қулайлик яратувчи рақамли ечимларни жорий этишни мақсад қилган. Бу эса бренднинг премиум сегментдаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

PeugeotЭлектромобилАвтоStellantisТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиAston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиБугун, 11:28Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаАвтомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаБугун, 09:27Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассAlfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассБугун, 08:27Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиGenesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиБугун, 08:21Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларХитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларКеча, 22:28Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиFord 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиКеча, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар