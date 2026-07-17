Peugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этади
Франциянинг Peugeot автоконцерни ўз тарихидаги энг улкан стратегик ислоҳотлардан бирини бошламоқда. Компания 2030-йилга қадар еттита янги моделни бозорга чиқаришни режалаштирган бўлиб, бу орқали глобал савдо ҳажмини кескин оширишни мақсад қилган. Ушбу йирик лойиҳанинг илк вакили сифатида келаси йили янги авлод Peugeot Э-208 суперминиси кенг жамоатчиликка намойиш этилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компания раҳбарияти ўтган йили қайд этилган 1,1 миллионлик савдо кўрсаткичини келгуси тўрт йил ичида 1,5 миллионга етказишни ният қилган. Бу 36 фоизга тенг улкан ўсиш дегани бўлиб, бундай натижага эришиш учун бренд ўзининг дизайн тили ва технологик платформасини бутунлай янгиламоқда. Stellantis концернининг янги СТЛА Оне модулли платформаси асосида қуриладиган моделлар ушбу ўзгаришларнинг пойдевори бўлади.
Ретро-футуризм ва янги технологик платформаЯнги авлод Peugeot Э-208 модели бренднинг келажакдаги услубий йўналишини белгилаб берувчи байроқдор вазифасини ўтайди. 2027-йилнинг иккинчи ярмида сотувга чиқиши кутилаётган ушбу электромобил ўзининг афсонавий аждоди — Peugeot 205 моделидан илҳомланган ҳолда яратилади. Бу ҳақда компания бош директори Алаин Фавей маълум қилиб, бренд ўз ўтмишидан куч олиб, келажакни шакллантиришини таъкидлади.
Peugeot дизайнерлари ўтмишдаги муваффақиятли моделларни замонавий технологиялар билан уйғунлаштиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бунга мисол сифатида аввалроқ тақдим этилган, 1960-йиллардаги 504 коупе моделининг замонавий талқини бўлган Э-Легенд ҳамда ретро-футуристик Инсептион концептларини келтириш мумкин. Янги моделлар ҳам айнан шу йўналишдаги радикал дизайн элементларини мерос қилиб олади.
Париж автосалонидаги кутилмаган янгиликларЖорий йилнинг октябрь ойида бўлиб ўтадиган Париж автосалонида Peugeot иккита янги концептуал автомобилни намойиш этишни режалаштирмоқда. Ушбу концептлар бренднинг келажакдаги ишлаб чиқариш моделларида қўлланиладиган дизайн тили ва инновацион технологияларни ўзида мужассам этади. Алаин Фавейнинг сўзларига кўра, ушбу кўргазма Peugeot брендининг эволюцияси қандай йўналишда кетишини аниқ кўрсатиб беради.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Peugeot моделларига қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, бренднинг электрлаштириш стратегияси маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам аҳамиятли бўлиши мумкин. Айниқса, ихчам ва тежамкор электромобилларга бўлган талаб ошиб бораётган бир пайтда, янги Э-208 каби моделлар жаҳон бозорида кучли рақобат муҳитини юзага келтириши кутилмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, янги моделлар нафақат ташқи кўриниши, балки интерер жиҳозланиши билан ҳам тубдан фарқ қилади. Peugeot ўзининг и-Коккпит тизимини янада такомиллаштириб, ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал қулайлик яратувчи рақамли ечимларни жорий этишни мақсад қилган. Бу эса бренднинг премиум сегментдаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…