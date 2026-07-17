Трент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ҳимоячиси Трент Александер-Арнолд жамоанинг янги мавсум олдидан ўтказаётган тайёргарлик жараёнлари ва бош мураббий Жозе Моуринью билан ишлаш тажрибаси ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Вальдебебас базасида давом этаётган машғулотлар ўзининг юқори интенсивлиги ва мураббийнинг қатъий талаблари билан ажралиб турмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англиялик футболчининг сўзларига кўра, 2026-2027-йилги мавсумолди тайёргарлиги кутилганидек оғир кечмоқда. Мадриднинг жазирама иссиғида ўтаётган икки маҳал машғулотлар футболчилардан жисмоний ва руҳий чидамлиликни талаб қилмоқда. Александер-Арнолд клуб расмий каналларига берган интервюсида жамоадаги муҳит ва иш тартиби ҳақида батафсил тўхталиб ўтди.
Моуринью услуби ва юқори талабларЖозе Моуринью Мадрид клубига иккинчи бор қайтганидан сўнг, жамоада интизом ва стандартларни янги босқичга олиб чиқди. Трент Александер-Арнолд илгари рақиб сифатида тўқнаш келган мураббийи билан бир жамоада ишлашдан мамнунлигини яширмади. Унинг таъкидлашича, португалиялик мутахассиснинг принциплари жуда қатъий.
"Моуринью билан ишлаш? Ҳаммаси ажойиб. Мен бу мураббийга ҳар доим қойил қолганман. У билан ва унинг штаби билан бирга меҳнат қилиш мен учун завқ бағишлайди. У жуда талабчан ва интенсивликка катта эътибор қаратади. Ундан ўрганадиган нарсаларимиз кўп ва биз янги билимларни ўзлаштиришга тайёрмиз", — дейди ҳимоячи.
Александер-Арнолд ёзги таътил давомида ҳам ўз спорт формасини сақлашга ҳаракат қилганини айтди. Дастлабки икки ҳафталик ҳордиқдан сўнг, у югуриш ва жисмоний юкламалар устида ишлаб, машғулотлар бошлангунига қадар тайёр ҳолатга келган. Бу эса унга Моуриньюнинг оғир машқларига тезда мослашиш имконини берди.
Янги мавсумдаги мақсадларРеал Мадрид жамоаси ушбу мавсумда барча мусобақаларда ғолибликни мақсад қилган. Александер-Арнолднинг ишонч билдиришича, тажрибали мураббий бошчилигида жамоа кўплаб совринларни қўлга киритишга қодир. Футболчилар мураббийнинг фалсафасини тушуниб олишга ва уни майдонда татбиқ этишга интилмоқда.
Клубнинг Вальдебебасдаги базасида ўтаётган йиғинлар нафақат жисмоний тайёргарлик, балки тактик жиҳатдан ҳам шаклланиш босқичи ҳисобланади. Моуринью ҳар бир футболчидан максимал даражадаги фидойиликни талаб қилмоқда, бу эса жамоанинг умумий даражаси ошишига хизмат қилади.
Маълумот учун, Трент Александер-Арнолд ўтган трансфер ойналарида Реал Мадрид сафига келиб қўшилган энг шов-шувли харидлардан бири бўлган эди. Эндиликда у дунёнинг энг кучли мураббийларидан бири қўл остида ўзининг янги қирраларини очишга ҳаракат қилмоқда.
…