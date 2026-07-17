Трент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирди

·0·Спорт
Трент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ҳимоячиси Трент Александер-Арнолд жамоанинг янги мавсум олдидан ўтказаётган тайёргарлик жараёнлари ва бош мураббий Жозе Моуринью билан ишлаш тажрибаси ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Вальдебебас базасида давом этаётган машғулотлар ўзининг юқори интенсивлиги ва мураббийнинг қатъий талаблари билан ажралиб турмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англиялик футболчининг сўзларига кўра, 2026-2027-йилги мавсумолди тайёргарлиги кутилганидек оғир кечмоқда. Мадриднинг жазирама иссиғида ўтаётган икки маҳал машғулотлар футболчилардан жисмоний ва руҳий чидамлиликни талаб қилмоқда. Александер-Арнолд клуб расмий каналларига берган интервюсида жамоадаги муҳит ва иш тартиби ҳақида батафсил тўхталиб ўтди.

Моуринью услуби ва юқори талаблар

Жозе Моуринью Мадрид клубига иккинчи бор қайтганидан сўнг, жамоада интизом ва стандартларни янги босқичга олиб чиқди. Трент Александер-Арнолд илгари рақиб сифатида тўқнаш келган мураббийи билан бир жамоада ишлашдан мамнунлигини яширмади. Унинг таъкидлашича, португалиялик мутахассиснинг принциплари жуда қатъий.

"Моуринью билан ишлаш? Ҳаммаси ажойиб. Мен бу мураббийга ҳар доим қойил қолганман. У билан ва унинг штаби билан бирга меҳнат қилиш мен учун завқ бағишлайди. У жуда талабчан ва интенсивликка катта эътибор қаратади. Ундан ўрганадиган нарсаларимиз кўп ва биз янги билимларни ўзлаштиришга тайёрмиз", — дейди ҳимоячи.

Александер-Арнолд ёзги таътил давомида ҳам ўз спорт формасини сақлашга ҳаракат қилганини айтди. Дастлабки икки ҳафталик ҳордиқдан сўнг, у югуриш ва жисмоний юкламалар устида ишлаб, машғулотлар бошлангунига қадар тайёр ҳолатга келган. Бу эса унга Моуриньюнинг оғир машқларига тезда мослашиш имконини берди.

Янги мавсумдаги мақсадлар

Реал Мадрид жамоаси ушбу мавсумда барча мусобақаларда ғолибликни мақсад қилган. Александер-Арнолднинг ишонч билдиришича, тажрибали мураббий бошчилигида жамоа кўплаб совринларни қўлга киритишга қодир. Футболчилар мураббийнинг фалсафасини тушуниб олишга ва уни майдонда татбиқ этишга интилмоқда.

Клубнинг Вальдебебасдаги базасида ўтаётган йиғинлар нафақат жисмоний тайёргарлик, балки тактик жиҳатдан ҳам шаклланиш босқичи ҳисобланади. Моуринью ҳар бир футболчидан максимал даражадаги фидойиликни талаб қилмоқда, бу эса жамоанинг умумий даражаси ошишига хизмат қилади.

Маълумот учун, Трент Александер-Арнолд ўтган трансфер ойналарида Реал Мадрид сафига келиб қўшилган энг шов-шувли харидлардан бири бўлган эди. Эндиликда у дунёнинг энг кучли мураббийларидан бири қўл остида ўзининг янги қирраларини очишга ҳаракат қилмоқда.

Реал МадридЖозе МоуриньюТрент Александер-АрнолдФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Бугун, 12:17Пеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларПеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларБугун, 10:45ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борБугун, 10:36Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиМомақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиБугун, 10:31Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиШакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиБугун, 10:25Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Бугун, 10:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди