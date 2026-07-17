Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқланди

·0·Дунё
Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқланди

Қариш жараёнини ортга қайтариш ғояси билан танилган америкалик IT-тадбиркор ва миллионер Брайан Жонсон ўзида даволаб бўлмайдиган касаллик аниқланганини маълум қилди. Бу ҳақда у ижтимоий тармоқда ёзиб, шунга қарамай касалликка қарши курашишини билдирган. Бу ҳақда Медуза хабар берди.

48 ёшли тадбиркорнинг айтишича, унга аутоиммун гастрит ташхиси қўйилган. Бу сурункали касаллик бўлиб, иммун тизими ошқозон шиллиқ қаватида туз кислотаси ишлаб чиқарувчи ҳужайраларга ҳужум қилади.

«Менда аутоиммун касаллик бор. Ошқозоним ўзини ўзи емирмоқда. Бу касаллик одамларнинг 2–5 фоизида учрайди. Аслида бундан ҳам кўпроқ бўлиши мумкин, чунки кўп ҳолларда ҳеч қандай аломатсиз кечади», — деб ёзган Жонсон.

Унинг маълум қилишича, мазкур ташхис жорий йилнинг май ойида қўйилган. Тадбиркор касалликка ёшлик йилларидаги носоғлом овқатланиш, фастфуд ва ширин газли ичимликларни кўп истеъмол қилгани, шунингдек, бизнес фаолияти давомида кечирган сурункали депрессия ҳам таъсир қилган бўлиши мумкинлигини айтган.

Ikki nafar yalang'och erkak qo'llarida qon namunasi bo'lgan probirkalarni ushlab turibdi.

Жонсон 21 ёшида қалқонсимон безнинг аутоиммун гипотиреози аниқланганини, унинг фикрича, кейинчалик айнан шу хасталик аутоиммун гастрит ривожланишига сабаб бўлганини таъкидлади. Унинг айтишича, касалликнинг дастлабки белгилари 11 йил аввал пайдо бўлган, аммо шифокорлар буни аутоиммун хасталик билан боғламаган.

Мутахассисларга кўра, даволанмаса, касаллик ошқозон шиллиқ қаватининг емирилишига, Б12 витамини танқислигига, хотира ва когнитив фаолият билан боғлиқ муаммоларга, шунингдек, хавфли ўсмалар ривожланиши хавфининг ортишига олиб келиши мумкин.

Niqobdagi erkak uydagi stolda qon tahlili topshirmoqda.

Ҳозирги кунда аутоиммун гастрит тўлиқ даволаб бўлмайдиган касаллик ҳисобланади. Замонавий тиббиёт фақат унинг асоратларини назорат қилиш ва беморнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради.

Bloomberg маълумотларига кўра, Брайан Жонсон ҳар йили соғлиғини сақлаш учун 2 миллион доллар сарфлайди. Унинг саломатлигини 30 нафардан ортиқ шифокор ва мутахассис кузатиб боради. Миллионер қатъий парҳезга амал қилади, ҳар куни ўнлаб биологик фаол қўшимчалар ва дори воситаларини қабул қилади, мунтазам тиббий текширувлардан ўтади.

Qora futbolkadagi kishi stol ustidagi turli xil sog'lom ovqatlar yonida turibdi.

Шунга қарамай, Жонсон таслим бўлмаслигини айтди. Унинг фикрича, сунъий интеллект, генетика ва биотехнологиялар жадал ривожланаётган бугунги кунда ҳеч бир касалликка «даволаб бўлмайди» деган тамға қўйилмаслиги керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиКанадада юк поезди алангалар қуршовида қолдиБугун, 11:57Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Трампдан шов-шувли баёнот: «Хитой 2020 йилги сайловга аралашган, маълумот ўғирлаган»Бугун, 11:56Россияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиРоссияда мигрантларга телефон мажбурийми? Ўзбекистон ТИВ изоҳ бердиБугун, 11:50Туркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиТуркиядаги тўйда келин-куёвга 1,54 миллиард сўмлик тўёна берилдиБугун, 11:50Яқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба бердиЯқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба бердиБугун, 11:32Греэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиГреэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиБугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди