Қаришни енгишга интилган миллионерда даволаб бўлмайдиган касаллик аниқланди
Қариш жараёнини ортга қайтариш ғояси билан танилган америкалик IT-тадбиркор ва миллионер Брайан Жонсон ўзида даволаб бўлмайдиган касаллик аниқланганини маълум қилди. Бу ҳақда у ижтимоий тармоқда ёзиб, шунга қарамай касалликка қарши курашишини билдирган. Бу ҳақда Медуза хабар берди.
48 ёшли тадбиркорнинг айтишича, унга аутоиммун гастрит ташхиси қўйилган. Бу сурункали касаллик бўлиб, иммун тизими ошқозон шиллиқ қаватида туз кислотаси ишлаб чиқарувчи ҳужайраларга ҳужум қилади.
«Менда аутоиммун касаллик бор. Ошқозоним ўзини ўзи емирмоқда. Бу касаллик одамларнинг 2–5 фоизида учрайди. Аслида бундан ҳам кўпроқ бўлиши мумкин, чунки кўп ҳолларда ҳеч қандай аломатсиз кечади», — деб ёзган Жонсон.
Унинг маълум қилишича, мазкур ташхис жорий йилнинг май ойида қўйилган. Тадбиркор касалликка ёшлик йилларидаги носоғлом овқатланиш, фастфуд ва ширин газли ичимликларни кўп истеъмол қилгани, шунингдек, бизнес фаолияти давомида кечирган сурункали депрессия ҳам таъсир қилган бўлиши мумкинлигини айтган.
Жонсон 21 ёшида қалқонсимон безнинг аутоиммун гипотиреози аниқланганини, унинг фикрича, кейинчалик айнан шу хасталик аутоиммун гастрит ривожланишига сабаб бўлганини таъкидлади. Унинг айтишича, касалликнинг дастлабки белгилари 11 йил аввал пайдо бўлган, аммо шифокорлар буни аутоиммун хасталик билан боғламаган.
Мутахассисларга кўра, даволанмаса, касаллик ошқозон шиллиқ қаватининг емирилишига, Б12 витамини танқислигига, хотира ва когнитив фаолият билан боғлиқ муаммоларга, шунингдек, хавфли ўсмалар ривожланиши хавфининг ортишига олиб келиши мумкин.
Ҳозирги кунда аутоиммун гастрит тўлиқ даволаб бўлмайдиган касаллик ҳисобланади. Замонавий тиббиёт фақат унинг асоратларини назорат қилиш ва беморнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради.
Bloomberg маълумотларига кўра, Брайан Жонсон ҳар йили соғлиғини сақлаш учун 2 миллион доллар сарфлайди. Унинг саломатлигини 30 нафардан ортиқ шифокор ва мутахассис кузатиб боради. Миллионер қатъий парҳезга амал қилади, ҳар куни ўнлаб биологик фаол қўшимчалар ва дори воситаларини қабул қилади, мунтазам тиббий текширувлардан ўтади.
Шунга қарамай, Жонсон таслим бўлмаслигини айтди. Унинг фикрича, сунъий интеллект, генетика ва биотехнологиялар жадал ривожланаётган бугунги кунда ҳеч бир касалликка «даволаб бўлмайди» деган тамға қўйилмаслиги керак.
…