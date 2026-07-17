Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувват
Электр транспорт воситалари бозорининг етакчиси Tesla компанияси оғир юк ташувчи Tesla Семи юк машиналари учун мўлжалланган дунёдаги биринчи оммавий Мегачаргер қувватлантириш станциясини расман ишга туширди. Ушбу лойиҳа тижорат транспортини электрлаштириш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлиб, юк автомобилларини қувватлантириш тезлиги бўйича мутлақо янги стандартни ўрнатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги мажмуа Калифорния штатининг Блумингтон шаҳрида, Лос-Анжелесдан шарқроқда жойлашган. ixbt.com маълумотига кўра, станция олтита махсус қувватлантириш постидан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири 1,2 МВ (1200 кВ) гача бўлган энг юқори қувватни таъминлашга қодир. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда тижорат мақсадларида фойдаланилаётган энг кучли қувватлаш тизимларидан бири ҳисобланади.
Технологик устунлик ва тезликТаққослаш учун, Tesla компаниясининг енгил автомобиллар учун мўлжалланган энг замонавий тўртинчи авлод Суперчаргер станциялари максимал 500 кВ қувват беради. Мегачаргер эса ундан икки баробардан ҳам кўпроқ қувватга эга. Бундай юқори кўрсаткич Tesla Семи каби улкан аккумуляторли юк машиналарини қисқа вақт ичида қувватлантириш ва узоқ масофали логистика жараёнларида тўхтаб қолиш вақтини минималлаштириш имконини беради.
Ҳозирда ушбу станция Tesla Семи ҳайдовчилари ва операторлари учун очиқ деб эълон қилинди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай инфратузилманинг пайдо бўлиши логистика компанияларининг дизел ёқилғисидан воз кечиб, электр тортувчи машиналарга ўтишини сезиларли даражада тезлаштиради. Бу нафақат иқтисодий самарадорлик, балки экологик тозалик жиҳатидан ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Логистика соҳасидаги янги даврTesla компанияси келгусида Мегачаргер тармоғини АҚШнинг асосий транспорт магистраллари бўйлаб кенгайтиришни режалаштирмоқда. Бу стратегия юк ташиш парклари эгалари учун Tesla Семи моделларидан фойдаланишни янада қулай ва ишончли қилади. Гигафакторй Невада заводида Tesla Семи юк машиналарининг серияли ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилгани ҳам ушбу инфратузилмага бўлган талабни оширмоқда.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бу каби технологиялар келажакда катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Мамлакатимизда электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, оғир юк ташувчи транспорт воситалари учун бундай юқори қувватли ечимларнинг жорий этилиши халқаро юк ташиш соҳасини тубдан ўзгартириши мумкин бўлган глобал тенденциядир.
…