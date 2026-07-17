Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувват

·0·Техно
Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувват

Электр транспорт воситалари бозорининг етакчиси Tesla компанияси оғир юк ташувчи Tesla Семи юк машиналари учун мўлжалланган дунёдаги биринчи оммавий Мегачаргер қувватлантириш станциясини расман ишга туширди. Ушбу лойиҳа тижорат транспортини электрлаштириш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлиб, юк автомобилларини қувватлантириш тезлиги бўйича мутлақо янги стандартни ўрнатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги мажмуа Калифорния штатининг Блумингтон шаҳрида, Лос-Анжелесдан шарқроқда жойлашган. ixbt.com маълумотига кўра, станция олтита махсус қувватлантириш постидан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири 1,2 МВ (1200 кВ) гача бўлган энг юқори қувватни таъминлашга қодир. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда тижорат мақсадларида фойдаланилаётган энг кучли қувватлаш тизимларидан бири ҳисобланади.

Технологик устунлик ва тезлик

Таққослаш учун, Tesla компаниясининг енгил автомобиллар учун мўлжалланган энг замонавий тўртинчи авлод Суперчаргер станциялари максимал 500 кВ қувват беради. Мегачаргер эса ундан икки баробардан ҳам кўпроқ қувватга эга. Бундай юқори кўрсаткич Tesla Семи каби улкан аккумуляторли юк машиналарини қисқа вақт ичида қувватлантириш ва узоқ масофали логистика жараёнларида тўхтаб қолиш вақтини минималлаштириш имконини беради.

Ҳозирда ушбу станция Tesla Семи ҳайдовчилари ва операторлари учун очиқ деб эълон қилинди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай инфратузилманинг пайдо бўлиши логистика компанияларининг дизел ёқилғисидан воз кечиб, электр тортувчи машиналарга ўтишини сезиларли даражада тезлаштиради. Бу нафақат иқтисодий самарадорлик, балки экологик тозалик жиҳатидан ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Логистика соҳасидаги янги давр

Tesla компанияси келгусида Мегачаргер тармоғини АҚШнинг асосий транспорт магистраллари бўйлаб кенгайтиришни режалаштирмоқда. Бу стратегия юк ташиш парклари эгалари учун Tesla Семи моделларидан фойдаланишни янада қулай ва ишончли қилади. Гигафакторй Невада заводида Tesla Семи юк машиналарининг серияли ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилгани ҳам ушбу инфратузилмага бўлган талабни оширмоқда.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бу каби технологиялар келажакда катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Мамлакатимизда электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, оғир юк ташувчи транспорт воситалари учун бундай юқори қувватли ечимларнинг жорий этилиши халқаро юк ташиш соҳасини тубдан ўзгартириши мумкин бўлган глобал тенденциядир.

TeslaTesla СемиМегачаргерЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиЧивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиБугун, 11:54OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиOpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиБугун, 11:27Нейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиНейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиБугун, 10:52SpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқладиSpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқладиБугун, 09:29AMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордAMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордБугун, 05:23Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаСан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаБугун, 04:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди