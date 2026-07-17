ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этди
Замонавий гаджетлар бозорида ҳамёнбоп қурилмалари билан танилган ител бренди ўзининг янги Zenо туркумидаги ташқи аккумуляторларини (повербанк) намойиш этди. Мазкур линия нафақат смартфонлар, балки ноутбукларни ҳам қувватлаш имконияти билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар юқори қувват ва ихчам дизайнни ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Zenо серияси икки хил сиғимда — 10 000 ва 20 000 мА·соат кўринишида ишлаб чиқарилган. Ҳар икки модел ҳам 45 В гача бўлган тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткич планшетлар ва энергия тежамкор ноутбукларни тўлиқ қувватлантириш учун етарли ҳисобланади, бу эса қурилмани нафақат кундалик фойдаланиш, балки узоқ сафарлар учун ҳам ажралмас ҳамроҳга айлантиради.
Қулайлик ва инновацион дизайн ечимлариЯнги аккумуляторларнинг энг ўзига хос жиҳатларидан бири — корпусга ўрнатилган тўқилган USB-C кабелидир. Ушбу ечим фойдаланувчини ўзи билан алоҳида сим олиб юриш ташвишидан халос этади. Кабелнинг мустаҳкам мато билан қоплангани унинг узоқ муддат хизмат қилишини таъминлайди ва узилишлар хавфини камайтиради.
Қурилма корпусида махсус светодиодли (ЛEД) дисплей жойлаштирилган бўлиб, у реал вақт режимида аккумуляторнинг қолган қувват фоизини аниқ кўрсатиб туради. Бу фойдаланувчига қувват даражасини назорат қилиш ва кутилмаган вазиятларнинг олдини олиш имконини беради. Корпус материали сифатида оловга чидамли АБС+ПК пластик аралашмасидан фойдаланилган.
Хавфсизлик ва самарадорликител муҳандислари қурилманинг хавфсизлик тизимига алоҳида урғу беришган. Zenо серияси бир неча босқичли ҳимоя тизими билан жиҳозланган бўлиб, у қуйидаги ҳолатлардан ҳимоя қилади:
- Қурилманинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши;
- Кучланишнинг кескин ортиб кетиши;
- Қисқа туташувлар;
- Ҳаддан ташқари қувват олиш (оверчарге).
Ўзбекистон бозорида ҳам ител бренди маҳсулотлари кенг тарқалганини ҳисобга олсак, ушбу янги моделлар тез орада маҳаллий расталарда ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Айниқса, ноутбук билан ишловчи фрилансерлар ва талабалар учун 45 ваттли қувватлаш имконияти катта қулайлик яратади.
Маълум қилинишича, Zenо сериясининг сотувлари 23-июльдан Ҳиндистонда бошланади. Нархлар борасида компания анъанавий ҳамёнбоплик сиёсатини сақлаб қолган: 10 000 мА·соатли модел 20 доллар, сиғими 20 000 мА·соат бўлган кучлироқ талқини эса 30 доллар атрофида баҳоланмоқда. Бу каби хусусиятларга эга рақобатчи брендлар билан солиштирганда, ител таклифи бозорда ўз ўрнини тез топиши кутилмоқда.
…