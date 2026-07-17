ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этди

·0·Техно
ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этди

Замонавий гаджетлар бозорида ҳамёнбоп қурилмалари билан танилган ител бренди ўзининг янги Zenо туркумидаги ташқи аккумуляторларини (повербанк) намойиш этди. Мазкур линия нафақат смартфонлар, балки ноутбукларни ҳам қувватлаш имконияти билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар юқори қувват ва ихчам дизайнни ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Zenо серияси икки хил сиғимда — 10 000 ва 20 000 мА·соат кўринишида ишлаб чиқарилган. Ҳар икки модел ҳам 45 В гача бўлган тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткич планшетлар ва энергия тежамкор ноутбукларни тўлиқ қувватлантириш учун етарли ҳисобланади, бу эса қурилмани нафақат кундалик фойдаланиш, балки узоқ сафарлар учун ҳам ажралмас ҳамроҳга айлантиради.

Қулайлик ва инновацион дизайн ечимлари

Янги аккумуляторларнинг энг ўзига хос жиҳатларидан бири — корпусга ўрнатилган тўқилган USB-C кабелидир. Ушбу ечим фойдаланувчини ўзи билан алоҳида сим олиб юриш ташвишидан халос этади. Кабелнинг мустаҳкам мато билан қоплангани унинг узоқ муддат хизмат қилишини таъминлайди ва узилишлар хавфини камайтиради.

Қурилма корпусида махсус светодиодли (ЛEД) дисплей жойлаштирилган бўлиб, у реал вақт режимида аккумуляторнинг қолган қувват фоизини аниқ кўрсатиб туради. Бу фойдаланувчига қувват даражасини назорат қилиш ва кутилмаган вазиятларнинг олдини олиш имконини беради. Корпус материали сифатида оловга чидамли АБС+ПК пластик аралашмасидан фойдаланилган.

Хавфсизлик ва самарадорлик

ител муҳандислари қурилманинг хавфсизлик тизимига алоҳида урғу беришган. Zenо серияси бир неча босқичли ҳимоя тизими билан жиҳозланган бўлиб, у қуйидаги ҳолатлардан ҳимоя қилади:
  • Қурилманинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши;
  • Кучланишнинг кескин ортиб кетиши;
  • Қисқа туташувлар;
  • Ҳаддан ташқари қувват олиш (оверчарге).

Ўзбекистон бозорида ҳам ител бренди маҳсулотлари кенг тарқалганини ҳисобга олсак, ушбу янги моделлар тез орада маҳаллий расталарда ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Айниқса, ноутбук билан ишловчи фрилансерлар ва талабалар учун 45 ваттли қувватлаш имконияти катта қулайлик яратади.

Маълум қилинишича, Zenо сериясининг сотувлари 23-июльдан Ҳиндистонда бошланади. Нархлар борасида компания анъанавий ҳамёнбоплик сиёсатини сақлаб қолган: 10 000 мА·соатли модел 20 доллар, сиғими 20 000 мА·соат бўлган кучлироқ талқини эса 30 доллар атрофида баҳоланмоқда. Бу каби хусусиятларга эга рақобатчи брендлар билан солиштирганда, ител таклифи бозорда ўз ўрнини тез топиши кутилмоқда.

ИтелZenоПовербанкТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетreMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетБугун, 19:59Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариСтартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариБугун, 19:58Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиБугун, 19:26Amazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқдаAmazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқдаБугун, 19:22АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиАҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиБугун, 18:59SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди