Уганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказида
Уганданинг иккинчи бош вазир ўринбосари, 86 ёшли генерал Мосес Али мамлакатнинг энг узоқ вақт сиёсатда қолган арбобларидан бири ҳисобланади. У ҳарбий фаолиятини 1968 йилда бошлаган, Иди Амин даврида молия, ички ишлар ва спорт вазири бўлиб ишлаган. Кейинчалик президент Йовери Мусевенининг яқин иттифоқчисига айланган.
2026 йил январь ойида Мосес Али Adjumani West округидан парламентга қайта сайланди. Унинг соғлиғи ва ёши атрофидаги танқидларга қарамай, тарафдорлари уни узоқ йиллар мамлакатга хизмат қилган сиёсатчи сифатида қўллаб-қувватлашди.
Сайлов кампаниясида Али кўп тадбирларда шахсан қатнашмади, сайловчиларга асосан жамоаси орқали мурожаат қилди. Март ойида унинг оммавий тадбирдан тан соқчилари ёрдамида чиқиб кетаётгани акс этган тасвирлар тарқалди. Бу ҳолат Угандада сиёсий етакчилик, ёш ва саломатлик мавзусидаги баҳсларни яна кучайтирди.
…