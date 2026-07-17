reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшет

·0·Техно
reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшет

Рақамли технологиялар асрида смартфон ва ноутбуклар бизни доимий билдиришномалар билан чалғитиб туради. Норвегиянинг reMarkable компанияси ушбу муаммога ечим сифатида ўзининг навбатдаги қурилмаси — reMarkable Paper Pure планшетини тақдим этди. Ушбу гаджет анъанавий планшетлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчини интернет ва ижтимоий тармоқлардан узоқлаштириб, диққатни фақат мутолаа ва ёзишга қаратиш учун ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги reMarkable Paper Pure олти йил аввал чиқарилган ва катта муваффақият қозонган reMarkable 2 моделининг мантиқий давомчиси ҳисобланади. Компания аввалроқ рангли экранли Папер Pro моделини чиқарган бўлса-да, Paper Pure классик монохром (оқ-қора) дисплейга қайтди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг нархи 399 доллар этиб белгиланган бўлиб, у ёзувчилар, дизайнерлар ва тадқиқотчилар учун энг мақбул иш қуроли бўлиши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва дизайн ўзгаришлари

Планшет 10,3 дюймли экранга эга бўлиб, у ўзидан олдинги версия билан бир хил ўлчамда. Бироқ, муҳандислар дисплей рухсатини ва нисбатларини ўзгартириб, уни бироз кенгроқ ва пастроқ кўринишга келтиришган. Бу ўзгариш матн ўқиш ва ёзиш жараёнида горизонтал чизиқда кўпроқ маълумот жойлашишига хизмат қилади. Қурилманинг асосий устунлиги — қоғозга ручка билан ёзиш ҳиссини максимал даражада аниқ етказиб беришидир.

Дастурий таъминот нуқтаи назаридан ҳам сезиларли янгиланишлар амалга оширилган. Эндиликда фойдаланувчилар ўз тақвимларини планшет билан синхронизация қилишлари мумкин. Бу функция учрашувлар вақтида тезкор қайдлар ёзиш ва уларни бир зумда рақамли матнга айлантириб, электрон почта орқали юбориш имконини беради. Шунингдек, қўлёзмаларни қидириш тизими такомиллаштирилган бўлиб, барча қайдлар орасидан керакли сўзни топиш анча осонлашган.

Булутли хизматлар билан интеграция

reMarkable Paper Pure замонавий булутли сақлаш тизимлари билан мукаммал интеграциялашган. Фойдаланувчилар Google Drive, Dropbox ёки OneDrive хизматларидан ҳужжатларни тўғридан-тўғри импорт қилишлари ва уларнинг устида ишлашлари мумкин. Ҳар бир юкланган ҳужжат алоҳида дафтар кўринишида очилади, бу эса матнларни белгилаш ва изоҳлар қолдиришни қулайлаштиради.

Ўзбекистон бозорида ҳам бундай қурилмаларга қизиқиш ортиб бормоқда, айниқса академик доиралар ва ижодкорлар орасида "электрон қоғоз" технологияси ўз ўрнига эга. Paper Pure планшетининг янги веб-иловаси орқали барча қайдларни компьютерда ҳам кўриш ва таҳрирлаш имконияти яратилгани уни нафақат мустақил гаджет, балки ишчи экотизимнинг муҳим бўлагига айлантиради.

reMarkablePaper PureПланшетТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариСтартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариБугун, 19:58ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 19:50Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиБугун, 19:26Amazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқдаAmazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқдаБугун, 19:22АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиАҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиБугун, 18:59SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди