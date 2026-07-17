reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшет
Рақамли технологиялар асрида смартфон ва ноутбуклар бизни доимий билдиришномалар билан чалғитиб туради. Норвегиянинг reMarkable компанияси ушбу муаммога ечим сифатида ўзининг навбатдаги қурилмаси — reMarkable Paper Pure планшетини тақдим этди. Ушбу гаджет анъанавий планшетлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчини интернет ва ижтимоий тармоқлардан узоқлаштириб, диққатни фақат мутолаа ва ёзишга қаратиш учун ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги reMarkable Paper Pure олти йил аввал чиқарилган ва катта муваффақият қозонган reMarkable 2 моделининг мантиқий давомчиси ҳисобланади. Компания аввалроқ рангли экранли Папер Pro моделини чиқарган бўлса-да, Paper Pure классик монохром (оқ-қора) дисплейга қайтди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг нархи 399 доллар этиб белгиланган бўлиб, у ёзувчилар, дизайнерлар ва тадқиқотчилар учун энг мақбул иш қуроли бўлиши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва дизайн ўзгаришлариПланшет 10,3 дюймли экранга эга бўлиб, у ўзидан олдинги версия билан бир хил ўлчамда. Бироқ, муҳандислар дисплей рухсатини ва нисбатларини ўзгартириб, уни бироз кенгроқ ва пастроқ кўринишга келтиришган. Бу ўзгариш матн ўқиш ва ёзиш жараёнида горизонтал чизиқда кўпроқ маълумот жойлашишига хизмат қилади. Қурилманинг асосий устунлиги — қоғозга ручка билан ёзиш ҳиссини максимал даражада аниқ етказиб беришидир.
Дастурий таъминот нуқтаи назаридан ҳам сезиларли янгиланишлар амалга оширилган. Эндиликда фойдаланувчилар ўз тақвимларини планшет билан синхронизация қилишлари мумкин. Бу функция учрашувлар вақтида тезкор қайдлар ёзиш ва уларни бир зумда рақамли матнга айлантириб, электрон почта орқали юбориш имконини беради. Шунингдек, қўлёзмаларни қидириш тизими такомиллаштирилган бўлиб, барча қайдлар орасидан керакли сўзни топиш анча осонлашган.
Булутли хизматлар билан интеграцияreMarkable Paper Pure замонавий булутли сақлаш тизимлари билан мукаммал интеграциялашган. Фойдаланувчилар Google Drive, Dropbox ёки OneDrive хизматларидан ҳужжатларни тўғридан-тўғри импорт қилишлари ва уларнинг устида ишлашлари мумкин. Ҳар бир юкланган ҳужжат алоҳида дафтар кўринишида очилади, бу эса матнларни белгилаш ва изоҳлар қолдиришни қулайлаштиради.
Ўзбекистон бозорида ҳам бундай қурилмаларга қизиқиш ортиб бормоқда, айниқса академик доиралар ва ижодкорлар орасида "электрон қоғоз" технологияси ўз ўрнига эга. Paper Pure планшетининг янги веб-иловаси орқали барча қайдларни компьютерда ҳам кўриш ва таҳрирлаш имконияти яратилгани уни нафақат мустақил гаджет, балки ишчи экотизимнинг муҳим бўлагига айлантиради.
…