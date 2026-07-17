19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади
Бугун футбол оламини ҳайратга солаётган машҳур сурат бундан роппа-роса 19 йил аввал олинган эди. Унда ҳали чақалоқ бўлган Ламин Ямал ва «Барселона»нинг ёш юлдузи Лионель Месси тасвирланган.
Энди эса тақдир уларни 19 июль куни бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати финалида рақиб сифатида яна бир майдонга олиб чиқмоқда. Энг қизиғи, бу тарихда 19 рақами билан боғлиқ тасодифлар анчагина.
Машҳур суратдаги чақалоқ энди 19 ёшда
Месси ва Ламин Ямал акс этган сурат 2007 йилда олинган. Ўшанда Ямал ҳали бир неча ойлик чақалоқ, Месси эса жаҳон футболи чўққиси сари илк қадамларни ташлаётган ёш футболчи эди.
Орадан 19 йил ўтиб, Ламин Ямал ҳам 19 ёшга тўлди ва Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионати финалигача етиб келди.
Бир вақтлар Месси қўлида турган чақалоқ энди унинг энг катта рақибларидан бирига айланди. Футбол баъзида сценарийни жуда ошириб юборади.
Месси ҳам «Барселона»да 19-рақамда ўйнаган
Машҳур сурат олинган даврда Лионель Месси «Барселона» сафида 19-рақамли футболкада майдонга тушарди.
Бугун эса худди шу рақамни Ламин Ямал Испания миллий жамоасида танлаган. Шу тариқа, икки футболчини бирлаштириб турган 19 рақами яна бир бор диққат марказига чиқди:
сурат 19 йил аввал олинган;
Ламин Ямал 19 ёшга тўлди;
Месси «Барселона»да 19-рақамда ўйнаган;
Ямал Испания сафида 19-рақамни танлаган;
финал 19 июль куни ўтказилади.
Нумерологияга ишонадиганлар учун бундай мосликларни оддий тасодиф деб аташ осон бўлмаса керак.
Бир суратдан жаҳон чемпионати финалигача
Месси ва Ямалнинг футболдаги йўли турли даврларга тўғри келади. Аргентиналик юлдуз аллақачон футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирига айланган.
Ямал эса янги авлоднинг асосий қаҳрамони сифатида Мессининг рекордлари ва меросига энг яқинлашаётган футболчилардан бири ҳисобланмоқда.
Энди бир томонда 39 ёшли афсона, иккинчи томонда эса 19 ёшли янги юлдуз жаҳон чемпионлиги учун курашади.
Тарихий финал 19 июль куни бўлади
2026 йилги жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи учрашувида Испания ва Аргентина миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келади.
Месси иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Ямал эса Испанияни янги даврдаги энг катта совринга етаклаш имкониятига эга.
19 йил аввал бир суратда учрашган икки футболчи 19 июль куни дунёнинг энг муҳим футбол майдонида рақиб сифатида юзма-юз келади. Баъзан тақдирнинг ўзи ҳам нумерологияга қизиқадигандек.
…