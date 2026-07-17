19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади

·0·Спорт
19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади

Бугун футбол оламини ҳайратга солаётган машҳур сурат бундан роппа-роса 19 йил аввал олинган эди. Унда ҳали чақалоқ бўлган Ламин Ямал ва «Барселона»нинг ёш юлдузи Лионель Месси тасвирланган.

Энди эса тақдир уларни 19 июль куни бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати финалида рақиб сифатида яна бир майдонга олиб чиқмоқда. Энг қизиғи, бу тарихда 19 рақами билан боғлиқ тасодифлар анчагина.

Машҳур суратдаги чақалоқ энди 19 ёшда

Месси ва Ламин Ямал акс этган сурат 2007 йилда олинган. Ўшанда Ямал ҳали бир неча ойлик чақалоқ, Месси эса жаҳон футболи чўққиси сари илк қадамларни ташлаётган ёш футболчи эди.

Орадан 19 йил ўтиб, Ламин Ямал ҳам 19 ёшга тўлди ва Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионати финалигача етиб келди.

Бир вақтлар Месси қўлида турган чақалоқ энди унинг энг катта рақибларидан бирига айланди. Футбол баъзида сценарийни жуда ошириб юборади.

Месси ҳам «Барселона»да 19-рақамда ўйнаган

Машҳур сурат олинган даврда Лионель Месси «Барселона» сафида 19-рақамли футболкада майдонга тушарди.

Бугун эса худди шу рақамни Ламин Ямал Испания миллий жамоасида танлаган. Шу тариқа, икки футболчини бирлаштириб турган 19 рақами яна бир бор диққат марказига чиқди:

  • сурат 19 йил аввал олинган;

  • Ламин Ямал 19 ёшга тўлди;

  • Месси «Барселона»да 19-рақамда ўйнаган;

  • Ямал Испания сафида 19-рақамни танлаган;

  • финал 19 июль куни ўтказилади.

Нумерологияга ишонадиганлар учун бундай мосликларни оддий тасодиф деб аташ осон бўлмаса керак.

Бир суратдан жаҳон чемпионати финалигача

Месси ва Ямалнинг футболдаги йўли турли даврларга тўғри келади. Аргентиналик юлдуз аллақачон футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирига айланган.

Ямал эса янги авлоднинг асосий қаҳрамони сифатида Мессининг рекордлари ва меросига энг яқинлашаётган футболчилардан бири ҳисобланмоқда.

Энди бир томонда 39 ёшли афсона, иккинчи томонда эса 19 ёшли янги юлдуз жаҳон чемпионлиги учун курашади.

19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади

Тарихий финал 19 июль куни бўлади

2026 йилги жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи учрашувида Испания ва Аргентина миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келади.

Месси иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Ямал эса Испанияни янги даврдаги энг катта совринга етаклаш имкониятига эга.

19 йил аввал бир суратда учрашган икки футболчи 19 июль куни дунёнинг энг муҳим футбол майдонида рақиб сифатида юзма-юз келади. Баъзан тақдирнинг ўзи ҳам нумерологияга қизиқадигандек.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 18:56Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиБугун, 18:39Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Бугун, 17:50«ПСЖ» Брэдли Барколя учун кутилмаган нарх белгилади...«ПСЖ» Брэдли Барколя учун кутилмаган нарх белгилади...Бугун, 17:47Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиВозиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиБугун, 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди