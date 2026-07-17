Перес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқда
«Реал Мадрид» президенти Флорентино Перес жамоа таркибига яна бир катта юлдузни қўшиш ғоясидан қайтмаяпти. Мадрид клуби раҳбари Майкл Олисени «Қироллик клуби» услубига мутлақо мос футболчи сифатида кўрмоқда.
Бироқ «Бавария» ўз етакчиларидан бирини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Шу боис эҳтимолий трансфер жуда катта маблағни талаб қилиши мумкин.
Перес Олисе трансферини шахсан истамоқда
Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, Флорентино Перес француз футболчисини «Реал Мадрид»га олиб келиш ғоясига жиддий киришган.
Клуб президенти 24 ёшли яримҳимоячининг техникаси, тезлиги ва ҳужумдаги универсаллигини мадридликлар ўйин услубига жуда мос деб ҳисоблайди.
Манбага кўра, Перес ҳатто атрофидаги раҳбарларни Олисе «Реал» учун туғилган футболчи эканига ишонтиришга ҳаракат қилмоқда.
Олисе шу ёзда Мадридга ўтиши мумкинми?
Европа матбуотида тарқалган хабарларда Майкл Олисе жорий ёзнинг ўзида «Бавария»ни тарк этиб, «Реал Мадрид» сафига қўшилишга тайёр экани айтилмоқда.
Бироқ футболчининг истаги трансфер амалга ошиши учун етарли бўлмаслиги мумкин. Мюнхен клуби уни жамоанинг келажаги учун муҳим ўйинчилардан бири сифатида кўрмоқда.
«Бавария» юлдузини сотмоқчи эмас
«Бавария» раҳбарияти ҳозирча Олисе билан хайрлашиш ниятида эмас.
Шу сабабли мадридликлар расмий музокараларни бошласа, Германия клуби жуда катта сумма талаб қилиши кутилмоқда. Айрим мутахассислар бу келишув «Реал» тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айланиши мумкинлигини истисно қилмаяпти.
Олисе 150 миллион еврога баҳоланган
Transfermarkt портали француз футболчисининг амалдаги трансфер қийматини 150 миллион еврога баҳоламоқда.
Бу кўрсаткичнинг ўзиёқ «Реал Мадрид» учун музокаралар осон кечмаслигини англатади. «Бавария» сотишга рози бўлган тақдирда ҳам, мадридликларга рекорд даражада маблағ сарфлашга тўғри келиши мумкин.
Энди асосий савол — Флорентино Перес ўзининг навбатдаги катта трансфер ғоясини амалга ошира оладими?
…