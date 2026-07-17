Перес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқда

·26·Спорт
Перес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқда

«Реал Мадрид» президенти Флорентино Перес жамоа таркибига яна бир катта юлдузни қўшиш ғоясидан қайтмаяпти. Мадрид клуби раҳбари Майкл Олисени «Қироллик клуби» услубига мутлақо мос футболчи сифатида кўрмоқда.

Бироқ «Бавария» ўз етакчиларидан бирини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Шу боис эҳтимолий трансфер жуда катта маблағни талаб қилиши мумкин.

Перес Олисе трансферини шахсан истамоқда

Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, Флорентино Перес француз футболчисини «Реал Мадрид»га олиб келиш ғоясига жиддий киришган.

Клуб президенти 24 ёшли яримҳимоячининг техникаси, тезлиги ва ҳужумдаги универсаллигини мадридликлар ўйин услубига жуда мос деб ҳисоблайди.

Манбага кўра, Перес ҳатто атрофидаги раҳбарларни Олисе «Реал» учун туғилган футболчи эканига ишонтиришга ҳаракат қилмоқда.

Олисе шу ёзда Мадридга ўтиши мумкинми?

Европа матбуотида тарқалган хабарларда Майкл Олисе жорий ёзнинг ўзида «Бавария»ни тарк этиб, «Реал Мадрид» сафига қўшилишга тайёр экани айтилмоқда.

Бироқ футболчининг истаги трансфер амалга ошиши учун етарли бўлмаслиги мумкин. Мюнхен клуби уни жамоанинг келажаги учун муҳим ўйинчилардан бири сифатида кўрмоқда.

«Бавария» юлдузини сотмоқчи эмас

«Бавария» раҳбарияти ҳозирча Олисе билан хайрлашиш ниятида эмас.

Шу сабабли мадридликлар расмий музокараларни бошласа, Германия клуби жуда катта сумма талаб қилиши кутилмоқда. Айрим мутахассислар бу келишув «Реал» тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айланиши мумкинлигини истисно қилмаяпти.

Олисе 150 миллион еврога баҳоланган

Transfermarkt портали француз футболчисининг амалдаги трансфер қийматини 150 миллион еврога баҳоламоқда.

Бу кўрсаткичнинг ўзиёқ «Реал Мадрид» учун музокаралар осон кечмаслигини англатади. «Бавария» сотишга рози бўлган тақдирда ҳам, мадридликларга рекорд даражада маблағ сарфлашга тўғри келиши мумкин.

Энди асосий савол — Флорентино Перес ўзининг навбатдаги катта трансфер ғоясини амалга ошира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиМуҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф бердиБугун, 20:15Олтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаОлтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаБугун, 19:1019 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашадиБугун, 19:01Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 18:56Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиБугун, 18:39Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди