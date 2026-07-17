Fiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқ

·12·Авто
Fiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқ

Италиянинг Fiat бренди ўзининг машҳур Fiat 500e электромобили учун нархларни сезиларли даражада пасайтиришга қарор қилди. Буюк Британия ҳукуматининг электромобилларни қўллаб-қувватлаш дастури (Электрик Кар Грант) доирасида ушбу модел энг юқори имтиёзга лойиқ деб топилди. Натижада, автомобилнинг бошланғич нархи 17 245 фунт стерлинггача тушди, бу эса уни бозордаги энг ҳамёнбоп электр транспорт воситаларидан бирига айлантирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу чегирмадан сўнг Fiat 500e ҳатто ўзининг ички ёнув двигателига эга бўлган Fiat 500 Ҳйбрид версиясидан ҳам 1750 фунт стерлингга арзонроқ сотила бошлади. Autocar нашри маълумотларига кўра, бундай нарх сиёсати бренднинг сотув кўрсаткичларини тиклаш ва экологик талабларни бажариш йўлидаги стратегик қадами ҳисобланади. Ҳозирда бозорда фақат Дасиа Спринг, Leapmotor T03, Дасиа Сандеро ва Kia Пиканто каби саноқли моделлар ундан арзонроқ нархда таклиф этилмоқда.

Сотувлар инқирози ва янги стратегия

Fiat бренди сўнгги вақтларда Буюк Британия бозорида жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Статистик маълумотларга кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида компания сотувлари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 39 фоизга камайган. Fiat 500e модели эса ўтган йили бор-йўғи 1000 донадан камроқ миқдорда рўйхатдан ўтказилган. Нархларнинг пасайтирилиши брендга Зеро Эмиссионс Веҳикле (ЗEV) мандати талабларини бажаришда ёрдам беради.

Ушбу қонуний талабга кўра, ишлаб чиқарувчилар ҳар йили сотаётган автомобилларининг маълум бир қисми (жорий йилда ҳар учта машинадан бири) электромобил бўлишини таъминлаши шарт. Агар ушбу кўрсаткичга эришилмаса, компания ҳар бир ортиқча сотилган бензинли автомобил учун 12 000 фунт стерлинг миқдорида жарима тўлашига тўғри келади. Fiat 500e сотувининг кўпайиши брендга ўзининг оммабоп Fiat 600 кроссовери ва янги Grande Panda моделларини эркинроқ сотиш имконини беради.

Техник янгиланишлар кутилмоқда

Ҳозирги вақтда Fiat 500e икки хил аккумулятор варианти билан таклиф этилмоқда. Шаҳар ичида ҳаракатланиш учун мўлжалланган версия бир қувватланишда 118 мил (тахминан 190 км) масофа босиб ўтса, стандарт версия 199 мил (320 км) масофани забт эта олади. Келгуси йилда моделни сезиларли янгилаш режалаштирилган бўлиб, у янада сиғимли ва энергия зичлиги юқори бўлган аккумуляторлар билан жиҳозланади.

Ушбу янгиланиш Fiat 500e моделига янги авлод кичик электромобиллари, хусусан Renault Твинго билан рақобат қилишда ёрдам беради. Мутахассисларнинг фикрича, нархнинг пасайиши ва техник имкониятларнинг кенгайиши Fiat брендининг электромобиллар бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида ҳам ихчам шаҳар автомобилларига бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай ҳамёнбоп ечимлар халқаро автомобил саноатидаги муҳим трендлардан далолат беради.

FiatЭлектромобилАвтоНархларFiat 500e
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаNiva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаБугун, 16:27Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиЯнги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиБугун, 15:28Peugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиPeugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиБугун, 12:25Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиAston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиБугун, 11:28Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаАвтомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаБугун, 09:27Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассAlfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар