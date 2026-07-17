Fiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқ
Италиянинг Fiat бренди ўзининг машҳур Fiat 500e электромобили учун нархларни сезиларли даражада пасайтиришга қарор қилди. Буюк Британия ҳукуматининг электромобилларни қўллаб-қувватлаш дастури (Электрик Кар Грант) доирасида ушбу модел энг юқори имтиёзга лойиқ деб топилди. Натижада, автомобилнинг бошланғич нархи 17 245 фунт стерлинггача тушди, бу эса уни бозордаги энг ҳамёнбоп электр транспорт воситаларидан бирига айлантирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу чегирмадан сўнг Fiat 500e ҳатто ўзининг ички ёнув двигателига эга бўлган Fiat 500 Ҳйбрид версиясидан ҳам 1750 фунт стерлингга арзонроқ сотила бошлади. Autocar нашри маълумотларига кўра, бундай нарх сиёсати бренднинг сотув кўрсаткичларини тиклаш ва экологик талабларни бажариш йўлидаги стратегик қадами ҳисобланади. Ҳозирда бозорда фақат Дасиа Спринг, Leapmotor T03, Дасиа Сандеро ва Kia Пиканто каби саноқли моделлар ундан арзонроқ нархда таклиф этилмоқда.
Сотувлар инқирози ва янги стратегияFiat бренди сўнгги вақтларда Буюк Британия бозорида жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Статистик маълумотларга кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида компания сотувлари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 39 фоизга камайган. Fiat 500e модели эса ўтган йили бор-йўғи 1000 донадан камроқ миқдорда рўйхатдан ўтказилган. Нархларнинг пасайтирилиши брендга Зеро Эмиссионс Веҳикле (ЗEV) мандати талабларини бажаришда ёрдам беради.
Ушбу қонуний талабга кўра, ишлаб чиқарувчилар ҳар йили сотаётган автомобилларининг маълум бир қисми (жорий йилда ҳар учта машинадан бири) электромобил бўлишини таъминлаши шарт. Агар ушбу кўрсаткичга эришилмаса, компания ҳар бир ортиқча сотилган бензинли автомобил учун 12 000 фунт стерлинг миқдорида жарима тўлашига тўғри келади. Fiat 500e сотувининг кўпайиши брендга ўзининг оммабоп Fiat 600 кроссовери ва янги Grande Panda моделларини эркинроқ сотиш имконини беради.
Техник янгиланишлар кутилмоқдаҲозирги вақтда Fiat 500e икки хил аккумулятор варианти билан таклиф этилмоқда. Шаҳар ичида ҳаракатланиш учун мўлжалланган версия бир қувватланишда 118 мил (тахминан 190 км) масофа босиб ўтса, стандарт версия 199 мил (320 км) масофани забт эта олади. Келгуси йилда моделни сезиларли янгилаш режалаштирилган бўлиб, у янада сиғимли ва энергия зичлиги юқори бўлган аккумуляторлар билан жиҳозланади.
Ушбу янгиланиш Fiat 500e моделига янги авлод кичик электромобиллари, хусусан Renault Твинго билан рақобат қилишда ёрдам беради. Мутахассисларнинг фикрича, нархнинг пасайиши ва техник имкониятларнинг кенгайиши Fiat брендининг электромобиллар бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида ҳам ихчам шаҳар автомобилларига бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай ҳамёнбоп ечимлар халқаро автомобил саноатидаги муҳим трендлардан далолат беради.
…