Муҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф берди
«Ливерпул»ни тарк этган Муҳаммад Салоҳ фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин. «Бешиктош» 34 ёшли мисрлик юлдузга юқори маошли қисқа муддатли шартнома таклиф қилган.
Томонлар ўртасидаги дастлабки учрашув ижобий руҳда ўтгани айтилмоқда. Энди асосий масала — Салоҳ маоши сезиларли камайишига рози бўладими?
«Бешиктош» қандай шартнома таклиф қилди?
A Spor нашри маълумотига кўра, Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» вакиллари билан илк музокараларни ўтказган.
Туркия клуби футболчига:
бир йиллик шартнома;
келишувни яна бир мавсумга узайтириш имконияти;
йилига 12 миллион евро маош таклиф қилган.
Манбага кўра, учрашув ижобий муҳитда ўтган ва томонлар музокараларни давом эттириши мумкин.
Салоҳ Англияда анча кўп маош оларди
Мисрлик ҳужумчи 2025 йилда «Ливерпул» билан янги шартнома имзолаганидан кейин клуб тарихидаги энг кўп маош олувчи футболчига айланганди.
Унинг Англиядаги йиллик маоши 20,8 миллион фунтни, яъни тахминан 24,5 миллион еврони ташкил қилган.
Демак, «Бешиктош» таклифи Салоҳнинг аввалги маошидан қарийб икки баробар кам. Бу фарқ музокаралардаги асосий масалалардан бири бўлиши мумкин.
Ўтган мавсумда қандай натижа кўрсатди?
Салоҳ ўтган мавсумда «Ливерпул» сафида 41 та учрашувда майдонга тушди.
Ушбу ўйинларда футболчи:
12 та гол урди;
10 та голли узатмани амалга оширди.
Шундан сўнг у инглиз клубини тарк этди ва ҳозирда фаолиятидаги навбатдаги босқични танлаш арафасида турибди.
Салоҳ 22 миллион еврога баҳоланмоқда
Transfermarkt портали Муҳаммад Салоҳнинг амалдаги трансфер қийматини 22 миллион еврога баҳолаган.
Бироқ унинг ёши, юқори маоши ва шартнома талаблари эҳтимолий келишувга таъсир қилиши мумкин. Шу билан бирга, Салоҳнинг тажрибаси ва халқаро нуфузи «Бешиктош» учун ҳам майдонда, ҳам тижорий жиҳатдан катта аҳамиятга эга бўлади.
Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, Муҳаммад Салоҳ Туркия чемпионати тарихидаги энг йирик трансферлардан бирига айланиши мумкин.
…