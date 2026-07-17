Муҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф берди

·0·Спорт
Муҳаммад Салоҳ Туркияга яқинлашди: «Бешиктош» катта таклиф берди

«Ливерпул»ни тарк этган Муҳаммад Салоҳ фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин. «Бешиктош» 34 ёшли мисрлик юлдузга юқори маошли қисқа муддатли шартнома таклиф қилган.

Томонлар ўртасидаги дастлабки учрашув ижобий руҳда ўтгани айтилмоқда. Энди асосий масала — Салоҳ маоши сезиларли камайишига рози бўладими?

«Бешиктош» қандай шартнома таклиф қилди?

A Spor нашри маълумотига кўра, Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» вакиллари билан илк музокараларни ўтказган.

Туркия клуби футболчига:

  • бир йиллик шартнома;

  • келишувни яна бир мавсумга узайтириш имконияти;

  • йилига 12 миллион евро маош таклиф қилган.

Манбага кўра, учрашув ижобий муҳитда ўтган ва томонлар музокараларни давом эттириши мумкин.

Салоҳ Англияда анча кўп маош оларди

Мисрлик ҳужумчи 2025 йилда «Ливерпул» билан янги шартнома имзолаганидан кейин клуб тарихидаги энг кўп маош олувчи футболчига айланганди.

Унинг Англиядаги йиллик маоши 20,8 миллион фунтни, яъни тахминан 24,5 миллион еврони ташкил қилган.

Демак, «Бешиктош» таклифи Салоҳнинг аввалги маошидан қарийб икки баробар кам. Бу фарқ музокаралардаги асосий масалалардан бири бўлиши мумкин.

Ўтган мавсумда қандай натижа кўрсатди?

Салоҳ ўтган мавсумда «Ливерпул» сафида 41 та учрашувда майдонга тушди.

Ушбу ўйинларда футболчи:

  • 12 та гол урди;

  • 10 та голли узатмани амалга оширди.

Шундан сўнг у инглиз клубини тарк этди ва ҳозирда фаолиятидаги навбатдаги босқични танлаш арафасида турибди.

Салоҳ 22 миллион еврога баҳоланмоқда

Transfermarkt портали Муҳаммад Салоҳнинг амалдаги трансфер қийматини 22 миллион еврога баҳолаган.

Бироқ унинг ёши, юқори маоши ва шартнома талаблари эҳтимолий келишувга таъсир қилиши мумкин. Шу билан бирга, Салоҳнинг тажрибаси ва халқаро нуфузи «Бешиктош» учун ҳам майдонда, ҳам тижорий жиҳатдан катта аҳамиятга эга бўлади.

Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, Муҳаммад Салоҳ Туркия чемпионати тарихидаги энг йирик трансферлардан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаПерес Олисени «Реал» учун туғилган футболчи деб ҳисобламоқдаБугун, 20:10Олтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаОлтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқдаБугун, 19:1019 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашадиБугун, 19:01Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 18:56Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиБугун, 18:39Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди