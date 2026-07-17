Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлари

·0·Техно
Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлари

Сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши стартап экотизимида янги талабларни юзага келтирмоқда. Бугунги кунда кўплаб инвесторлар лойиҳанинг дастлабки босқичидаёқ тайёр маҳсулотни талаб қилаётгани ёш тадбиркорлар учун қийинчилик туғдирмоқда. Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 конференцияси доирасида айнан шу масалага бағишланган махсус сессия ташкил этилиши эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch маълумотларига кўра, "Виннинг Пре-Сеед Витоут а Продукт" деб номланган панел муҳокамасида ҳали тайёр маҳсулоти (MVP) бўлмаган, аммо истиқболли ғояга эга асосчилар қандай қилиб пре-сеед босқичида молиялаштиришни қўлга киритиши мумкинлиги таҳлил қилинади. Бу айниқса AI стартаплар бозорни эгаллаётган ва рақобат кескинлашган бир пайтда ўта муҳим аҳамият касб этади.

Инвесторларни ишонтириш санъати

Тадбирда соҳа экспертлари ғояни тўғри тақдим этиш (сторйтеллинг) ва инвесторларда лойиҳага нисбатан қатъий ишонч уйғотиш усулларини ўргатишади. Ҳозирги кунда инвесторлар фақат техник ечимга эмас, балки асосчининг дунёқараши ва муаммони ҳал қилишга бўлган ёндашувига ҳам катта эътибор қаратмоқда. Ўзбекистонлик ёш стартапчилар учун ҳам ушбу тажриба фойдали бўлиши мумкин, чунки маҳаллий бозорда ҳам венчур капитали маданияти шаклланиб бормоқда.

Сесксияда Axiom Партнерс асосчиси Венкатачалам иштирок этади. У илгари Хосла Вентурес ва Сосиал Капитал компанияларида фаолият юритиб, Groq, ГалилеоАИ ва ФирефлиесАИ каби муваффақиятли лойиҳаларга биринчилардан бўлиб инвестиция киритган. Унинг 52 миллион долларлик янги жамғармаси айнан AI соҳасидаги асосчиларни тажрибали мутахассислар билан боғлашга йўналтирилган.

Шунингдек, Труе Вентурес бошқарувчи ҳамкори Агарвал ҳам ўз тажрибаси билан ўртоқлашади. У 2008-йилдан буён 500 дан ортиқ компания ва 1000 дан зиёд асосчилар билан ишлаган. Агарвалнинг фикрича, сунъий интеллект даврида корпоратив инфратузилманинг ўзгариши янги имкониятлар эшигини очмоқда ва бу жараёнда ғоянинг пишиқлиги асосий рол ўйнайди.

Иқтисодий инклюзивлик ва акселерация

Муҳокамада Слаусон & Ко. вакили Клементс ҳам қатнашиб, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва иқтисодий имкониятларни кенгайтириш масалаларига тўхталади. Унинг компанияси қошида ташкил этилган акселератор дастури янги бошлаётган тадбиркорларга ўз йўлини топишда кўмаклашиб келмоқда.

Конференция давомида қуйидаги асосий йўналишлар кўриб чиқилади:

  • Маҳсулот бўлмаган ҳолатда инвесторлар билан музокара олиб бориш;
  • Операцион қарорлар қабул қилиш ва бозоргача бўлган стратегияни (го-то-маркет) тузиш;
  • AI воситалари ёрдамида лойиҳани ривожлантиришни тезлаштириш;
  • Венчур капитали бозоридаги сўнгги трендлар ва талаблар.
TechCrunch Disrupt 2026 тадбири 13-15-октабр кунлари Москоне Вест марказида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ушбу анжуман глобал технологик ҳамжамият учун энг нуфузли платформалардан бири бўлиб, унда олинган билимлар стартаплар муваффақиятини белгилаб бериши кутилмоқда.

СтартапИнвестицияTechCrunchСунъий ИнтеллектБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетreMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетБугун, 19:59ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 19:50Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиБугун, 19:26Amazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқдаAmazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқдаБугун, 19:22АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиАҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиБугун, 18:59SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди