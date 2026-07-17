Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлари
Сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши стартап экотизимида янги талабларни юзага келтирмоқда. Бугунги кунда кўплаб инвесторлар лойиҳанинг дастлабки босқичидаёқ тайёр маҳсулотни талаб қилаётгани ёш тадбиркорлар учун қийинчилик туғдирмоқда. Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 конференцияси доирасида айнан шу масалага бағишланган махсус сессия ташкил этилиши эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch маълумотларига кўра, "Виннинг Пре-Сеед Витоут а Продукт" деб номланган панел муҳокамасида ҳали тайёр маҳсулоти (MVP) бўлмаган, аммо истиқболли ғояга эга асосчилар қандай қилиб пре-сеед босқичида молиялаштиришни қўлга киритиши мумкинлиги таҳлил қилинади. Бу айниқса AI стартаплар бозорни эгаллаётган ва рақобат кескинлашган бир пайтда ўта муҳим аҳамият касб этади.
Инвесторларни ишонтириш санъатиТадбирда соҳа экспертлари ғояни тўғри тақдим этиш (сторйтеллинг) ва инвесторларда лойиҳага нисбатан қатъий ишонч уйғотиш усулларини ўргатишади. Ҳозирги кунда инвесторлар фақат техник ечимга эмас, балки асосчининг дунёқараши ва муаммони ҳал қилишга бўлган ёндашувига ҳам катта эътибор қаратмоқда. Ўзбекистонлик ёш стартапчилар учун ҳам ушбу тажриба фойдали бўлиши мумкин, чунки маҳаллий бозорда ҳам венчур капитали маданияти шаклланиб бормоқда.
Сесксияда Axiom Партнерс асосчиси Венкатачалам иштирок этади. У илгари Хосла Вентурес ва Сосиал Капитал компанияларида фаолият юритиб, Groq, ГалилеоАИ ва ФирефлиесАИ каби муваффақиятли лойиҳаларга биринчилардан бўлиб инвестиция киритган. Унинг 52 миллион долларлик янги жамғармаси айнан AI соҳасидаги асосчиларни тажрибали мутахассислар билан боғлашга йўналтирилган.
Шунингдек, Труе Вентурес бошқарувчи ҳамкори Агарвал ҳам ўз тажрибаси билан ўртоқлашади. У 2008-йилдан буён 500 дан ортиқ компания ва 1000 дан зиёд асосчилар билан ишлаган. Агарвалнинг фикрича, сунъий интеллект даврида корпоратив инфратузилманинг ўзгариши янги имкониятлар эшигини очмоқда ва бу жараёнда ғоянинг пишиқлиги асосий рол ўйнайди.
Иқтисодий инклюзивлик ва акселерацияМуҳокамада Слаусон & Ко. вакили Клементс ҳам қатнашиб, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва иқтисодий имкониятларни кенгайтириш масалаларига тўхталади. Унинг компанияси қошида ташкил этилган акселератор дастури янги бошлаётган тадбиркорларга ўз йўлини топишда кўмаклашиб келмоқда.
Конференция давомида қуйидаги асосий йўналишлар кўриб чиқилади:
- Маҳсулот бўлмаган ҳолатда инвесторлар билан музокара олиб бориш;
- Операцион қарорлар қабул қилиш ва бозоргача бўлган стратегияни (го-то-маркет) тузиш;
- AI воситалари ёрдамида лойиҳани ривожлантиришни тезлаштириш;
- Венчур капитали бозоридаги сўнгги трендлар ва талаблар.
…