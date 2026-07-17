Amazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқда
Amazon компаниясига тегишли бўлган Зоох стартапи ўзининг ҳайдовчисиз бошқариладиган роботаксилари билан боғлиқ дастурий таъминотни чақириб олишини эълон қилди. Ушбу қарорга июн ойида юз берган кўнгилсиз ҳодиса сабаб бўлган: компаниянинг автоном транспорт воситаси кучли тутун қоплаган ёнғин ҳудудида ҳаракатланишга қийналиб, фавқулодда хизматлар ишига халақит берган. Бу ҳолат робототехника ва сунъий интеллектнинг реал дунёдаги мураккаб вазиятларда ҳали ҳам камчиликларга эга эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълум қилинишича, ҳодиса июн ойи охирида юз берган, бироқ унинг тафсилотлари энди очиқланди. Зоох роботаксиси ёнғин содир бўлаётган ҳудудга дуч келганида, атрофни қоплаган қуюқ тутун туфайли тизим адашиб қолган. Автомобил кескин тормоз бериб, воқеа жойидан узоқлашишга уринган, бироқ охир-оқибат ҳаракатдан тўхтаб қолган. Бахтли тасодиф туфайли, ўша вақтда салонда йўловчилар бўлмаган ва ҳеч ким тан жароҳати олмаган.
Хавфсизлик ва фавқулодда вазиятларАҚШ Йўл ҳаракати хавфсизлиги миллий бошқармаси (НҲТСА) маълумотларига кўра, роботакси ёнғин хавфсизлиги ходимлари томонидан ҳали тўсилмаган ҳудудга кириб қолган. Автомобил ўзини бошқара олмай қолгач, масофавий оператор аралашишига тўғри келган. Оператор транспорт воситасини орқага ҳайдаб, ўт ўчирувчилар учун йўлни бўшатган. ixbt.com нашри ёзишича, ушбу ҳолат НҲТСА раҳбариятининг жиддий эътирозига сабаб бўлди.
НҲТСА маъмури Жонатан Моррисон автоном автомобил ишлаб чиқувчиларига йўллаган мактубида, фавқулодда хизматлар ишига халақит бериш қабул қилиниши мумкин бўлмаган ҳолат эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ёнғин ёки бахтсиз ҳодиса жойлари "камдан-кам учрайдиган ҳолат" эмас, балки кундалик воқеликдир. Шу сабабли, роботаксилар бундай вазиятларни аниқлаши ва уларга тўғри муносабат билдириши шарт, акс ҳолда бу техник етишмовчилик деб баҳоланади.
Тизимли муаммолар ва янгиланишларЗоох ўзининг 105 та автомобилдан иборат парки учун дастурий таъминот янгиланишини чиқарди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги алгоритм тутунли муҳитда датчикларнинг ишлашини яхшилайди ва шунга ўхшаш вазиятларнинг олдини олади. Таъкидлаш жоизки, бу Зоох учун жорий йилдаги биринчи чақирув эмас. Аввалроқ, март ойида ҳам кескин тормозланиш муаммоси туфайли дастурий таъминот қайта кўриб чиқилган эди.
Фақатгина Зоох эмас, балки ушбу соҳадаги бошқа гигантлар, масалан, Ваймо ҳам шунга ўхшаш муаммоларга дуч келмоқда. TechCrunch хабарига кўра, Ваймо роботаксилари жорий йилнинг март ойига қадар камида олти марта фавқулодда хизматлар ишига халақит берган. Баъзи ҳолларда қутқарувчилар роботаксини қўлда суриб қўйишга мажбур бўлишган. Бу эса автоном транспорт воситаларининг шаҳар инфратузилмасига тўлиқ интеграциялашуви учун ҳали кўп иш қилиниши кераклигидан далолат беради.
Ҳозирда Зоох Лас Вегас ва Сан Франциско шаҳарларида ўз хизматларини синовдан ўтказмоқда. Компаниянинг роботаксилари ўзига хос дизайнга эга бўлиб, уларда рул ва педаллар мавжуд эмас. Шу сабабли, тижорий фаолиятни бошлаш учун компания федерал хавфсизлик стандартларидан истисно олиши кутилмоқда. Агар техник муаммолар бартараф этилса, ушбу лойиҳа шаҳар транспорти тизимини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
…