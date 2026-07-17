Amazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқда

·28·Техно
Amazon компаниясига тегишли Зоох роботаксилари тутун туфайли чақириб олинмоқда

Amazon компаниясига тегишли бўлган Зоох стартапи ўзининг ҳайдовчисиз бошқариладиган роботаксилари билан боғлиқ дастурий таъминотни чақириб олишини эълон қилди. Ушбу қарорга июн ойида юз берган кўнгилсиз ҳодиса сабаб бўлган: компаниянинг автоном транспорт воситаси кучли тутун қоплаган ёнғин ҳудудида ҳаракатланишга қийналиб, фавқулодда хизматлар ишига халақит берган. Бу ҳолат робототехника ва сунъий интеллектнинг реал дунёдаги мураккаб вазиятларда ҳали ҳам камчиликларга эга эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълум қилинишича, ҳодиса июн ойи охирида юз берган, бироқ унинг тафсилотлари энди очиқланди. Зоох роботаксиси ёнғин содир бўлаётган ҳудудга дуч келганида, атрофни қоплаган қуюқ тутун туфайли тизим адашиб қолган. Автомобил кескин тормоз бериб, воқеа жойидан узоқлашишга уринган, бироқ охир-оқибат ҳаракатдан тўхтаб қолган. Бахтли тасодиф туфайли, ўша вақтда салонда йўловчилар бўлмаган ва ҳеч ким тан жароҳати олмаган.

Хавфсизлик ва фавқулодда вазиятлар

АҚШ Йўл ҳаракати хавфсизлиги миллий бошқармаси (НҲТСА) маълумотларига кўра, роботакси ёнғин хавфсизлиги ходимлари томонидан ҳали тўсилмаган ҳудудга кириб қолган. Автомобил ўзини бошқара олмай қолгач, масофавий оператор аралашишига тўғри келган. Оператор транспорт воситасини орқага ҳайдаб, ўт ўчирувчилар учун йўлни бўшатган. ixbt.com нашри ёзишича, ушбу ҳолат НҲТСА раҳбариятининг жиддий эътирозига сабаб бўлди.

НҲТСА маъмури Жонатан Моррисон автоном автомобил ишлаб чиқувчиларига йўллаган мактубида, фавқулодда хизматлар ишига халақит бериш қабул қилиниши мумкин бўлмаган ҳолат эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ёнғин ёки бахтсиз ҳодиса жойлари "камдан-кам учрайдиган ҳолат" эмас, балки кундалик воқеликдир. Шу сабабли, роботаксилар бундай вазиятларни аниқлаши ва уларга тўғри муносабат билдириши шарт, акс ҳолда бу техник етишмовчилик деб баҳоланади.

Тизимли муаммолар ва янгиланишлар

Зоох ўзининг 105 та автомобилдан иборат парки учун дастурий таъминот янгиланишини чиқарди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги алгоритм тутунли муҳитда датчикларнинг ишлашини яхшилайди ва шунга ўхшаш вазиятларнинг олдини олади. Таъкидлаш жоизки, бу Зоох учун жорий йилдаги биринчи чақирув эмас. Аввалроқ, март ойида ҳам кескин тормозланиш муаммоси туфайли дастурий таъминот қайта кўриб чиқилган эди.

Фақатгина Зоох эмас, балки ушбу соҳадаги бошқа гигантлар, масалан, Ваймо ҳам шунга ўхшаш муаммоларга дуч келмоқда. TechCrunch хабарига кўра, Ваймо роботаксилари жорий йилнинг март ойига қадар камида олти марта фавқулодда хизматлар ишига халақит берган. Баъзи ҳолларда қутқарувчилар роботаксини қўлда суриб қўйишга мажбур бўлишган. Бу эса автоном транспорт воситаларининг шаҳар инфратузилмасига тўлиқ интеграциялашуви учун ҳали кўп иш қилиниши кераклигидан далолат беради.

Ҳозирда Зоох Лас Вегас ва Сан Франциско шаҳарларида ўз хизматларини синовдан ўтказмоқда. Компаниянинг роботаксилари ўзига хос дизайнга эга бўлиб, уларда рул ва педаллар мавжуд эмас. Шу сабабли, тижорий фаолиятни бошлаш учун компания федерал хавфсизлик стандартларидан истисно олиши кутилмоқда. Агар техник муаммолар бартараф этилса, ушбу лойиҳа шаҳар транспорти тизимини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

ЗоохРоботаксиAmazonНҲТСАТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

reMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетreMarkable Paper Pure тақдим этилди: Чалғитувчи функциялардан холи янги планшетБугун, 19:59Стартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариСтартап оламида янги давр: Маҳсулоциз инвестиция жалб қилиш сирлариБугун, 19:58ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 19:50Starlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле технологияси Европага кириб келди: Оддий смартфонлар сунъий йўлдошга уланадиБугун, 19:26АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиАҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиБугун, 18:59SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирдиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди