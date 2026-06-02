Ливерпул Алиссонни сотилмас футболчи деб эълон қилди

·44·Спорт
Ливерпул Алиссонни сотилмас футболчи деб эълон қилди

Ливерпул жамоаси бош мураббий Арне Слот истеъфога чиқарилганидан кейин юзага келган ноаниқликларга қарамай, дарвозабон Алиссонни жорий ёзги трансфер ойнасида жамоада олиб қолишга қарор қилди. Бразилиялик посбон А Серия гиганти Ювентус қизиқишлари марказида бўлиб турган эди, бироқ Мерсисайд клуби ўзининг асосий рақамли посбонини қўйиб юбормоқчи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансферлар бўйича эксперт Fabrizio Romano берган маълумотга кўра, клуб раҳбариятидаги ўзгаришлар Алиссоннинг мақомига таъсир кўрсатмайди. 33 ёшли дарвозабон Италияга қайтиши ҳақидаги миш-мишлар кўпайган бўлса-да, Ливерпул раҳбарияти уни сотиш ниятида эмаслигини ва унинг шартномаси 2027-йилгача амал қилишини таъкидламоқда.

Ювентус Алиссонга узоқ муддатли шартнома таклиф қилгани ва Ла Gazzetta делло Sport нашри шахсий келишувлар ҳақида ёзганига қарамай, клублар ўртасида ҳеч қандай расмий келишувга эришилмаган. Алиссон ўтган мавсумда Англия Премер-лигаси доирасида 26 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган.

Ҳозирда бразилиялик дарвозабон бор эътиборини терма жамоа сафидаги иштирокига қаратган. Ливерпул эса янги мураббий тайинлаш ва таркибни кучайтириш жараёнида Алиссонни жамоанинг асосий устунларидан бири сифатида кўришда давом этмоқда. Клуб мутасаддилари унинг тажрибаси келаси мавсумда Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашда жуда муҳим деб ҳисоблайди.

ЛиверпулАлиссонТрансферларЮвентусАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди