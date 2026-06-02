Ливерпул Алиссонни сотилмас футболчи деб эълон қилди
Ливерпул жамоаси бош мураббий Арне Слот истеъфога чиқарилганидан кейин юзага келган ноаниқликларга қарамай, дарвозабон Алиссонни жорий ёзги трансфер ойнасида жамоада олиб қолишга қарор қилди. Бразилиялик посбон А Серия гиганти Ювентус қизиқишлари марказида бўлиб турган эди, бироқ Мерсисайд клуби ўзининг асосий рақамли посбонини қўйиб юбормоқчи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансферлар бўйича эксперт Fabrizio Romano берган маълумотга кўра, клуб раҳбариятидаги ўзгаришлар Алиссоннинг мақомига таъсир кўрсатмайди. 33 ёшли дарвозабон Италияга қайтиши ҳақидаги миш-мишлар кўпайган бўлса-да, Ливерпул раҳбарияти уни сотиш ниятида эмаслигини ва унинг шартномаси 2027-йилгача амал қилишини таъкидламоқда.
Ювентус Алиссонга узоқ муддатли шартнома таклиф қилгани ва Ла Gazzetta делло Sport нашри шахсий келишувлар ҳақида ёзганига қарамай, клублар ўртасида ҳеч қандай расмий келишувга эришилмаган. Алиссон ўтган мавсумда Англия Премер-лигаси доирасида 26 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган.
Ҳозирда бразилиялик дарвозабон бор эътиборини терма жамоа сафидаги иштирокига қаратган. Ливерпул эса янги мураббий тайинлаш ва таркибни кучайтириш жараёнида Алиссонни жамоанинг асосий устунларидан бири сифатида кўришда давом этмоқда. Клуб мутасаддилари унинг тажрибаси келаси мавсумда Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашда жуда муҳим деб ҳисоблайди.
…