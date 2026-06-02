Бавария ҳужум чизиғини кутилмаган трансфер билан кучайтирмоқчи

·66·Спорт
Бавария ҳужум чизиғини кутилмаган трансфер билан кучайтирмоқчи

Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнасида кутилмаган юришни амалга ошириши мумкин. Таниқли инсайдер Fabrizio Romano берган хабарга кўра, Антонй Гордон трансфери амалга ошмагач, немис гранди эътиборини PSV Эиндҳовен ҳужумчиси Исмаел Саибари номзодига қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Бавария ва Саибари ўртасида музокаралар аллақачон бошланган. Марокашлик футболчи шу ёзда Мюнхен клубига ўтишга тайёрлигини билдирган. Ҳозирда футболчи PSV раҳбарияти томонидан белгиланадиган трансфер нархини кутмоқда. Исмаел Саибари учун курашда Бавария билан бир қаторда Галатасарой ва Пари Сен-Жермен клублари ҳам қизиқиш билдирмоқда.

Голландиянинг Эиндҳовенс Дагблад нашри тасдиқлашича, PSV ўз етакчисини арзон нархга қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб футболчи учун 60 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилиши кутилмоқда. Бу сумма Бавария учун тўсиқ бўлмаслиги мумкин, чунки клуб аввалроқ Антонй Гордон учун ҳам айнан шунча маблағ ажратган эди.

Шунингдек, Бавария таркибида ижарада ўйнаган Жоау Палиньи трансфери орқали қўшимча маблағ ишлаб олишни режалаштирмоқда. Хабарларга кўра, Тоттенхем ярим ҳимоячини 30 миллион еврога сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмоқчи. Бу эса мюнхенликларга янги трансферлар учун бюджетни шакллантиришда ёрдам беради.

Бавария раҳбарияти келаси мавсум учун универсал ҳужумчи қидирмоқда. Клубга ҳам қанотларда, ҳам марказда Гарри Кейн ўрнини боса оладиган даражадаги футболчи керак. Исмаел Саибари айнан шундай талабларга жавоб берадиган номзод сифатида кўрилмоқда.

БаварияPSVТрансферларИсмаел СаибариФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди