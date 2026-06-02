Челси кутилмаган зарба қаршисида: Марк Кукурелла жамоани тарк этмоқчи

·53·Спорт
Челси кутилмаган зарба қаршисида: Марк Кукурелла жамоани тарк этмоқчи

Челси трансфер бозорида жиддий муаммога дуч келиши мумкин. Сўнгги хабарларга кўра, Марк Кукурелла Стамфорд Бридгени тарк этишга тайёр. Испания терма жамоаси ҳимоячисининг клубдаги ўйинлари ва Евро-2024 турниридаги ёрқин иштирокидан сўнг унинг нуфузи сезиларли даражада ошди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона ва Реал Мадрид клублари футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Лондоннинг ғарбий қисмидаги фаолиятини қийин бошлаганига қарамай, Кукурелла охирги вақтда Челси таркибидаги энг барқарор ўйинчилардан бирига айланган эди. The Athletic нашрининг ёзишича, ҳимоячи шу ёзда кетишга қарши эмас.

Барселона ўзининг Ла Масиа академияси тарбияланувчисини ортга қайтаришни кўриб чиқмоқда. Каталонияликлар уни Алежандро Бальде билан рақобат қила оладиган муносиб номзод деб ҳисоблайди. Реал Мадрид эса ҳимоя чизиғини кучайтириш учун муқобил вариант сифатида Кукурелланинг универсаллиги ва ғайратига қизиқиш билдирмоқда.

Брайтон жамоасидан трансфер қилинганидан сўнг танқидлар остида қолган футболчи, ўз меҳнатсеварлиги билан мухлислар меҳрини қозонган эди. Унинг техник маҳорати ва тўп билан ишлаш қобилияти янги бош мураббий Хаби Алонсо тизимига жуда мос келиши кутилаётган эди.

Ҳозирча Челси раҳбарияти ҳимоячини жамоанинг муҳим бўлаги деб ҳисобламоқда, бироқ Испания грандларидан тушадиган таклифлар вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

ЧелсиБарселонаРеал МадридМарк КукуреллаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди