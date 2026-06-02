Челси кутилмаган зарба қаршисида: Марк Кукурелла жамоани тарк этмоқчи
Челси трансфер бозорида жиддий муаммога дуч келиши мумкин. Сўнгги хабарларга кўра, Марк Кукурелла Стамфорд Бридгени тарк этишга тайёр. Испания терма жамоаси ҳимоячисининг клубдаги ўйинлари ва Евро-2024 турниридаги ёрқин иштирокидан сўнг унинг нуфузи сезиларли даражада ошди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона ва Реал Мадрид клублари футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Лондоннинг ғарбий қисмидаги фаолиятини қийин бошлаганига қарамай, Кукурелла охирги вақтда Челси таркибидаги энг барқарор ўйинчилардан бирига айланган эди. The Athletic нашрининг ёзишича, ҳимоячи шу ёзда кетишга қарши эмас.
Барселона ўзининг Ла Масиа академияси тарбияланувчисини ортга қайтаришни кўриб чиқмоқда. Каталонияликлар уни Алежандро Бальде билан рақобат қила оладиган муносиб номзод деб ҳисоблайди. Реал Мадрид эса ҳимоя чизиғини кучайтириш учун муқобил вариант сифатида Кукурелланинг универсаллиги ва ғайратига қизиқиш билдирмоқда.
Брайтон жамоасидан трансфер қилинганидан сўнг танқидлар остида қолган футболчи, ўз меҳнатсеварлиги билан мухлислар меҳрини қозонган эди. Унинг техник маҳорати ва тўп билан ишлаш қобилияти янги бош мураббий Хаби Алонсо тизимига жуда мос келиши кутилаётган эди.
Ҳозирча Челси раҳбарияти ҳимоячини жамоанинг муҳим бўлаги деб ҳисобламоқда, бироқ Испания грандларидан тушадиган таклифлар вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
…