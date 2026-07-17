Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқда

·0·Техно
Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқда

Бугунги кунда ота-оналар орасида фарзандларининг чекланмаган смартфон ва интернет оламига кириб қолиши борасидаги хавотирлар тобора ортиб бормоқда. Ижтимоий тармоқлардаги салбий таъсирлар, кибербуллинг ва номақбул контентлар муаммоси фонида бир қатор технологик компаниялар айнан болалар учун мўлжалланган, хавфсиз қурилмаларни ишлаб чиқишга эътибор қаратмоқда. Бу смартфонлар ташқи кўринишидан замонавий қурилмаларга ўхшаса-да, уларнинг дастурий таъминоти болаларни ортиқча чалғитувчи ва хавфли омиллардан ҳимоя қилиш учун махсус модификация қилинган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу турдаги қурилмалар одатда сенсорли экран, камера ва алоқа имкониятларига эга, бироқ уларда очиқ веб-браузерлар, ижтимоий тармоқ иловалари ва назоратсиз иловалар дўкони мавжуд эмас. Ота-оналар махсус мобил илова орқали фарзандининг контактлар рўйхатини тасдиқлаши, унинг қаерда эканлигини реал вақт режимида кузатиши ва экран вақтини чеклаши мумкин. Бу каби ёндашув болаларга технологиядан фойдаланишни ўргатиш билан бирга, уларни интернетнинг қора томонларидан асрашга хизмат қилади.

Барк Пҳоне ва хавфсизлик мониторинги

Ҳозирда бозорда энг оммалашган ечимлардан бири Барк Пҳоне ҳисобланади. Мазкур қурилма Samsung Galaxy аппарат қисмига асосланган бўлиб, Барк компаниясининг махсус мониторинг дастури билан жиҳозланган. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у нафақат қўнғироқларни чеклайди, балки матнли хабарлар, электрон почталар ва суратларни кибербуллинг, суицидга мойиллик ёки номақбул мазмун борасида доимий таҳлил қилиб боради. Агар шубҳали ҳолат аниқланса, тизим дарҳол ота-онага огоҳлантириш юборади.

Барк Пҳоне моделининг яна бир афзаллиги шундаки, бола улғайган сари ота-оналар веб-браузер ва бошқа функцияларни босқичма-босқич очиб беришлари мумкин. Ҳозирда ушбу қурилманинг стандарт нархи 240 доллар атрофида бўлиб, қўшимча равишда ойлик хизмат ҳақи ҳам талаб этилади. Бу каби қурилмалар Ўзбекистон бозорида ҳам оммалашиб бораётган "ота-она назорати" (парентал контрол) тизимларининг аппарат даражасидаги мукаммал кўринишидир.

Минимализм ва уй қурилмалари

Айрим компаниялар эса мураккаб смартфонлардан воз кечиб, янада содда — фақат қўнғироқ ва СМС юбориш имкониятига эга қурилмаларни таклиф қилмоқда. Бу болани интернетга боғланиб қолишдан бутунлай ҳимоя қилади. Шунингдек, бозорда Тин Кан ва яқинда тақдим этилган Пинвҳеел Ҳоме каби фақат болалар учун мўлжалланган стационар уй телефонлари ҳам пайдо бўлмоқда. Бу қурилмалар болага фақат яқин қариндошлар билан боғланиш имконини беради.

Барк маълумотларига кўра, болалар қурилмалари бозорининг кенгайиши ота-оналарнинг рақамли гигиенага бўлган муносабати ўзгараётганидан далолат беради. Эндиликда ота-оналар фарзандларига шунчаки қимматбаҳо гаджет олиб бериш эмас, балки уларнинг руҳий саломатлиги ва хавфсизлигини таъминлайдиган воситаларни танлашни афзал кўрмоқдалар. Келажакда бундай ихтисослашган смартфонлар нафақат Ғарбда, балки Марказий Осиё минтақасида ҳам оммавий тус олиши кутилмоқда.

СмартфонБарк ПҳонеТехнологияБолалар ХавфсизлигиSamsung
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиСтеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олиндиБугун, 21:21Linus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб бердиLinus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб бердиБугун, 20:53Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиПатреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиБугун, 20:24Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиAmazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиБугун, 20:22Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиTesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди