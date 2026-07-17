Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқда
Бугунги кунда ота-оналар орасида фарзандларининг чекланмаган смартфон ва интернет оламига кириб қолиши борасидаги хавотирлар тобора ортиб бормоқда. Ижтимоий тармоқлардаги салбий таъсирлар, кибербуллинг ва номақбул контентлар муаммоси фонида бир қатор технологик компаниялар айнан болалар учун мўлжалланган, хавфсиз қурилмаларни ишлаб чиқишга эътибор қаратмоқда. Бу смартфонлар ташқи кўринишидан замонавий қурилмаларга ўхшаса-да, уларнинг дастурий таъминоти болаларни ортиқча чалғитувчи ва хавфли омиллардан ҳимоя қилиш учун махсус модификация қилинган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу турдаги қурилмалар одатда сенсорли экран, камера ва алоқа имкониятларига эга, бироқ уларда очиқ веб-браузерлар, ижтимоий тармоқ иловалари ва назоратсиз иловалар дўкони мавжуд эмас. Ота-оналар махсус мобил илова орқали фарзандининг контактлар рўйхатини тасдиқлаши, унинг қаерда эканлигини реал вақт режимида кузатиши ва экран вақтини чеклаши мумкин. Бу каби ёндашув болаларга технологиядан фойдаланишни ўргатиш билан бирга, уларни интернетнинг қора томонларидан асрашга хизмат қилади.
Барк Пҳоне ва хавфсизлик мониторингиҲозирда бозорда энг оммалашган ечимлардан бири Барк Пҳоне ҳисобланади. Мазкур қурилма Samsung Galaxy аппарат қисмига асосланган бўлиб, Барк компаниясининг махсус мониторинг дастури билан жиҳозланган. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у нафақат қўнғироқларни чеклайди, балки матнли хабарлар, электрон почталар ва суратларни кибербуллинг, суицидга мойиллик ёки номақбул мазмун борасида доимий таҳлил қилиб боради. Агар шубҳали ҳолат аниқланса, тизим дарҳол ота-онага огоҳлантириш юборади.
Барк Пҳоне моделининг яна бир афзаллиги шундаки, бола улғайган сари ота-оналар веб-браузер ва бошқа функцияларни босқичма-босқич очиб беришлари мумкин. Ҳозирда ушбу қурилманинг стандарт нархи 240 доллар атрофида бўлиб, қўшимча равишда ойлик хизмат ҳақи ҳам талаб этилади. Бу каби қурилмалар Ўзбекистон бозорида ҳам оммалашиб бораётган "ота-она назорати" (парентал контрол) тизимларининг аппарат даражасидаги мукаммал кўринишидир.
Минимализм ва уй қурилмалариАйрим компаниялар эса мураккаб смартфонлардан воз кечиб, янада содда — фақат қўнғироқ ва СМС юбориш имкониятига эга қурилмаларни таклиф қилмоқда. Бу болани интернетга боғланиб қолишдан бутунлай ҳимоя қилади. Шунингдек, бозорда Тин Кан ва яқинда тақдим этилган Пинвҳеел Ҳоме каби фақат болалар учун мўлжалланган стационар уй телефонлари ҳам пайдо бўлмоқда. Бу қурилмалар болага фақат яқин қариндошлар билан боғланиш имконини беради.
Барк маълумотларига кўра, болалар қурилмалари бозорининг кенгайиши ота-оналарнинг рақамли гигиенага бўлган муносабати ўзгараётганидан далолат беради. Эндиликда ота-оналар фарзандларига шунчаки қимматбаҳо гаджет олиб бериш эмас, балки уларнинг руҳий саломатлиги ва хавфсизлигини таъминлайдиган воситаларни танлашни афзал кўрмоқдалар. Келажакда бундай ихтисослашган смартфонлар нафақат Ғарбда, балки Марказий Осиё минтақасида ҳам оммавий тус олиши кутилмоқда.
…