Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олинди

·0·Техно
Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олинди

АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI) Стеам платформасига зарарли дастурлар билан бойитилган сохта видеоўйинларни жойлаштириш орқали фойдаланувчиларнинг криптовалюта ҳамёнларини бўшатиб келган Флорида штатида яшовчи 21 ёшли Зяире Вилкинсни ҳибсга олди. Ушбу жиноят схемаси минглаб ўйинчиларнинг шахсий маълумотлари ва маблағларига хавф туғдирган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Прокуратура маълумотларига кўра, Вилкинс ва унинг бир гуруҳ шериклари сўнгги икки йил давомида Стеам дўконида BlockБластерс, Дашверсе, Лампй, Лунара ва ПиратеФи каби номлар остида бир нечта ўйинларни эълон қилишган. Ташқи кўринишидан мутлақо қонуний ва хавфсиз бўлиб туюлган ушбу ўйинлар ўрнатилгач, фойдаланувчи компьютерига яширинча вирус туширган ва пароллар ҳамда бошқа муҳим маълумотларни ўғирлаган.

8000 дан ортиқ жабрланувчи ва юз минглаб доллар зарар

FBI ўтказган тергов хулосаларига кўра, ушбу зарарли дастурлар орқали жами 8000 га яқин фойдаланувчининг қурилмаси зарарланган. Жиноятчилар камида 80 та криптовалюта ҳамёнига киришга муваффақ бўлишган ва умумий ҳисобда 220 000 доллардан ортиқ маблағни ўзлаштиришган. ixbt.com нашрининг ёзишича, гуруҳ ўз "маҳсулотларини" Discord, LinkedIn ва Telegram каби ижтимоий тармоқларда фаол реклама қилиб келган.

Қизиғи шундаки, жиноятчилар ўйинларни шундай маҳорат билан яратишганки, фойдаланувчилар уларни юклаб олиб, бемалол ўйнашлари мумкин бўлган. Бу эса зарарли коднинг узоқ вақт давомида фош этилмаслигини таъминлаган. Бироқ Стеам платформаси эгаси ҳисобланган Вальве компанияси шубҳали фаолликни пайқаб, ўтган йили ПиратеФи ва бошқа бир қанча ўйинларни платформадан ўчириб ташлаган эди.

Жиноят изидан: UberEатс хизмати фош қилди

Терговчилар жиноят изини топишда замонавий технологиялардан фойдаланишди. FBI ўғирланган криптовалюталар айланиб юрган махсус ҳисобни аниқлади ва у орқали UberEатс каби хизматлар учун совға карталари (гифт кардс) сотиб олинганини кузатди. Uber компаниясига юборилган сўровдан сўнг, ушбу карталар интернетда "Sibel.et" тахаллуси билан танилган Вилкинсга тегишли манзилларга таом етказиб беришда ишлатилгани маълум бўлди.

Вилкинснинг уйида ўтказилган тинтув натижасида унинг MacBook ноутбуки, смартфонлари ва рақамли ҳамёнлари мусодара қилинди. Ҳозирда у ва унинг шерикларига нисбатан хакерлик ва фирибгарлик бўйича айбловлар қўйилган. Ушбу воқеа Ўзбекистондаги геймерлар ва криптовалюта эгалари учун ҳам жиддий огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади, чунки Стеам каби йирик платформаларда ҳам хавфсизлик 100 фоиз кафолатланмаган.

Экспертлар Стеам фойдаланувчиларига шубҳали ишлаб чиқувчиларнинг ўйинларини юклаб олишда эҳтиёт бўлишни ва икки босқичли аутентификация тизимларидан фойдаланишни тавсия қилмоқда. Шунингдек, киберхавфсизлик мутахассислари нотаниш манбалардан келган ҳаволалар орқали ўйин юкламасликни маслаҳат беришади.

СтеамКриптовалютаFBIКибержиноятХакерлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиИлон Маск ва Сем Алтман ўртасидаги низо: Коинотдаги маълумотлар маркази лойиҳаси реалмиБугун, 21:24Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБугун, 21:20Linus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб бердиLinus Torvalds ва сунъий интеллект: Линух асосчиси танқидчиларга кескин жавоб бердиБугун, 20:53Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиПатреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиБугун, 20:24Amazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиAmazon тизимидаги хатолик: AWS фойдаланувчиларига миллиардлаб доллар қарз ёзилдиБугун, 20:22Tesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиTesla электромобилларидаги энг чидамли аккумулятор номи маълум бўлдиБугун, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди