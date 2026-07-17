Стеам платформасидаги сохта ўйинлар орқали криптовалюта ўғирлаган шахс қўлга олинди
АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI) Стеам платформасига зарарли дастурлар билан бойитилган сохта видеоўйинларни жойлаштириш орқали фойдаланувчиларнинг криптовалюта ҳамёнларини бўшатиб келган Флорида штатида яшовчи 21 ёшли Зяире Вилкинсни ҳибсга олди. Ушбу жиноят схемаси минглаб ўйинчиларнинг шахсий маълумотлари ва маблағларига хавф туғдирган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Прокуратура маълумотларига кўра, Вилкинс ва унинг бир гуруҳ шериклари сўнгги икки йил давомида Стеам дўконида BlockБластерс, Дашверсе, Лампй, Лунара ва ПиратеФи каби номлар остида бир нечта ўйинларни эълон қилишган. Ташқи кўринишидан мутлақо қонуний ва хавфсиз бўлиб туюлган ушбу ўйинлар ўрнатилгач, фойдаланувчи компьютерига яширинча вирус туширган ва пароллар ҳамда бошқа муҳим маълумотларни ўғирлаган.
8000 дан ортиқ жабрланувчи ва юз минглаб доллар зарарFBI ўтказган тергов хулосаларига кўра, ушбу зарарли дастурлар орқали жами 8000 га яқин фойдаланувчининг қурилмаси зарарланган. Жиноятчилар камида 80 та криптовалюта ҳамёнига киришга муваффақ бўлишган ва умумий ҳисобда 220 000 доллардан ортиқ маблағни ўзлаштиришган. ixbt.com нашрининг ёзишича, гуруҳ ўз "маҳсулотларини" Discord, LinkedIn ва Telegram каби ижтимоий тармоқларда фаол реклама қилиб келган.
Қизиғи шундаки, жиноятчилар ўйинларни шундай маҳорат билан яратишганки, фойдаланувчилар уларни юклаб олиб, бемалол ўйнашлари мумкин бўлган. Бу эса зарарли коднинг узоқ вақт давомида фош этилмаслигини таъминлаган. Бироқ Стеам платформаси эгаси ҳисобланган Вальве компанияси шубҳали фаолликни пайқаб, ўтган йили ПиратеФи ва бошқа бир қанча ўйинларни платформадан ўчириб ташлаган эди.
Жиноят изидан: UberEатс хизмати фош қилдиТерговчилар жиноят изини топишда замонавий технологиялардан фойдаланишди. FBI ўғирланган криптовалюталар айланиб юрган махсус ҳисобни аниқлади ва у орқали UberEатс каби хизматлар учун совға карталари (гифт кардс) сотиб олинганини кузатди. Uber компаниясига юборилган сўровдан сўнг, ушбу карталар интернетда "Sibel.et" тахаллуси билан танилган Вилкинсга тегишли манзилларга таом етказиб беришда ишлатилгани маълум бўлди.
Вилкинснинг уйида ўтказилган тинтув натижасида унинг MacBook ноутбуки, смартфонлари ва рақамли ҳамёнлари мусодара қилинди. Ҳозирда у ва унинг шерикларига нисбатан хакерлик ва фирибгарлик бўйича айбловлар қўйилган. Ушбу воқеа Ўзбекистондаги геймерлар ва криптовалюта эгалари учун ҳам жиддий огоҳлантириш бўлиб хизмат қилади, чунки Стеам каби йирик платформаларда ҳам хавфсизлик 100 фоиз кафолатланмаган.
Экспертлар Стеам фойдаланувчиларига шубҳали ишлаб чиқувчиларнинг ўйинларини юклаб олишда эҳтиёт бўлишни ва икки босқичли аутентификация тизимларидан фойдаланишни тавсия қилмоқда. Шунингдек, киберхавфсизлик мутахассислари нотаниш манбалардан келган ҳаволалар орқали ўйин юкламасликни маслаҳат беришади.
…