Андони Ираола «Ливерпуль» клуби бош мураббийига айланиши кутилмоқда...

·89·Спорт
Андони Ираола «Ливерпуль» клуби бош мураббийига айланиши кутилмоқда...

Мерсисайднинг «Ливерпуль» клубида янги ва ҳаяжонли давр бошланиш арафасида турибди. Яқиндагина ўз бош мураббийи билан хайрлашган «қизиллар» жамоа жиловини ишониб топшириш учун узоқ вақт номзод излаб ўтиришмади. Инсайдерлик хабарларига кўра, «Ливерпуль» раҳбарияти таниқли испаниялик мутахассис Андони Ираола билан янги ҳамкорлик бўйича принципиал келишувга эришди.

Маълум бўлишича, томонлар ўртасидаги музокаралар сўнгги 48 соат ичида жуда жадал тус олган ва унда кескин силжиш кузатилган. Ҳозирда барча асосий шартлар бўйича келишиб бўлинган ва яқин кунларда расмий шартнома имзолангани тўғрисида клуб матбуот хизмати томонидан ОАВда эълон берилиши кутилмоқда.

Арне Слотнинг кетиши ва кутилмаган тайинлов

Эслатиб ўтиш жоизки, «Ливерпуль» жамоаси яқиндагина, аниқроғи шу йилнинг 30 май куни амалдаги бош мураббий Арне Слотнинг ўз лавозимини расман тарк этганини эълон қилган эди. Бундай кутилмаган айрилиқдан сўнг клуб мутасаддилари тезкорлик билан ҳаракат қилиб, Премьер-лига ҳавосидан яхшигина нафас олган мураббийни Мадрид ёки бошқа еврограндлар илиб кетмасидан олдин ўз томонларига оғдира билишди.

Ираоланинг «Борнмут»даги муваффақиятли юриши

Эндиликда «Энфилд» аҳлини ғалабалар сари бошлаши кутилаётган 43 ёшли ушбу испаниялик мутахассиснинг сўнгги иш жойи АПЛнинг бошқа бир вакили — «Борнмут» клуби бўлган эди. Ираола 2023 йилнинг ёзида «Борнмут» бошқарувини ўз қўлига олган бўлиб, ўтган мавсум якунланганидан сўнг жамоа билан дўстона хайрлашди.

Таъкидлаш жоизки, Андони Ираола қўл остида камтарин «Борнмут» клуби ҳақиқий сермаҳсул ва шиддатли ўйин намойиш этди. Мавсум давомида нақд 57 очко жамғарган жамоа Англия чемпионати турнир жадвалида юқори — 6-ўринни банд этди.

Эътиборли жиҳати, унинг янги жамоаси «Ливерпуль» эса ортда қолган мавсумни 60 очко билан атиги бир поғона тепада, яъни бешинчи ўринда якунлаган эди. Бу эса янги мураббийнинг тактик салоҳияти «қизиллар»нинг таркиби билан бирлашганда, келгуси мавсумда чемпионлик учун жиддий кураш содир бўлишидан далолат беради.

«Ливерпуль»нинг янги мураббий қўл остидаги порлоқ келажагига ишонч билдирган ҳолда, мерсисайдликларнинг трансферлар бозоридаги кейинги юришларини ҳам кузатишда давом этамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди