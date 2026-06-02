Андони Ираола «Ливерпуль» клуби бош мураббийига айланиши кутилмоқда...
Мерсисайднинг «Ливерпуль» клубида янги ва ҳаяжонли давр бошланиш арафасида турибди. Яқиндагина ўз бош мураббийи билан хайрлашган «қизиллар» жамоа жиловини ишониб топшириш учун узоқ вақт номзод излаб ўтиришмади. Инсайдерлик хабарларига кўра, «Ливерпуль» раҳбарияти таниқли испаниялик мутахассис Андони Ираола билан янги ҳамкорлик бўйича принципиал келишувга эришди.
Маълум бўлишича, томонлар ўртасидаги музокаралар сўнгги 48 соат ичида жуда жадал тус олган ва унда кескин силжиш кузатилган. Ҳозирда барча асосий шартлар бўйича келишиб бўлинган ва яқин кунларда расмий шартнома имзолангани тўғрисида клуб матбуот хизмати томонидан ОАВда эълон берилиши кутилмоқда.
Арне Слотнинг кетиши ва кутилмаган тайинлов
Эслатиб ўтиш жоизки, «Ливерпуль» жамоаси яқиндагина, аниқроғи шу йилнинг 30 май куни амалдаги бош мураббий Арне Слотнинг ўз лавозимини расман тарк этганини эълон қилган эди. Бундай кутилмаган айрилиқдан сўнг клуб мутасаддилари тезкорлик билан ҳаракат қилиб, Премьер-лига ҳавосидан яхшигина нафас олган мураббийни Мадрид ёки бошқа еврограндлар илиб кетмасидан олдин ўз томонларига оғдира билишди.
Ираоланинг «Борнмут»даги муваффақиятли юриши
Эндиликда «Энфилд» аҳлини ғалабалар сари бошлаши кутилаётган 43 ёшли ушбу испаниялик мутахассиснинг сўнгги иш жойи АПЛнинг бошқа бир вакили — «Борнмут» клуби бўлган эди. Ираола 2023 йилнинг ёзида «Борнмут» бошқарувини ўз қўлига олган бўлиб, ўтган мавсум якунланганидан сўнг жамоа билан дўстона хайрлашди.
Таъкидлаш жоизки, Андони Ираола қўл остида камтарин «Борнмут» клуби ҳақиқий сермаҳсул ва шиддатли ўйин намойиш этди. Мавсум давомида нақд 57 очко жамғарган жамоа Англия чемпионати турнир жадвалида юқори — 6-ўринни банд этди.
Эътиборли жиҳати, унинг янги жамоаси «Ливерпуль» эса ортда қолган мавсумни 60 очко билан атиги бир поғона тепада, яъни бешинчи ўринда якунлаган эди. Бу эса янги мураббийнинг тактик салоҳияти «қизиллар»нинг таркиби билан бирлашганда, келгуси мавсумда чемпионлик учун жиддий кураш содир бўлишидан далолат беради.
«Ливерпуль»нинг янги мураббий қўл остидаги порлоқ келажагига ишонч билдирган ҳолда, мерсисайдликларнинг трансферлар бозоридаги кейинги юришларини ҳам кузатишда давом этамиз!
…