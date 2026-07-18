Жазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқда

·0·Жамият
Жазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқда

Кундузги жазирама пасайгач, Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази олдида оилалар гавжум бўлмоқда. Айниқса, ер остидан отилиб чиқадиган пиёдалар фавворалари болалар учун ёз оқшомларида энг севимли жойлардан бирига айланган.

Болалар сув оқимлари орасида югуриб, ўйнаб, иссиқ кундан кейин салқинлашмоқда. Ота-оналар эса уларни кузатиб, марказ атрофида ҳордиқ чиқаришмоқда. Бу ҳудуд қисқа вақт ичида оилавий сайр учун қулай кечки манзиллардан бирига айланди.

Ижтимоий тармоқларда ушбу манзара акс этган видеолар ҳам кенг тарқалмоқда. Фойдаланувчилар бундай фавворалар ёзнинг иссиқ кунларида аҳолига енгиллик беришини, болалар учун эса қувончли муҳит яратишини ёзишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиКеча, 18:56Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиКапотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиКеча, 18:34Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиТошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиКеча, 18:25Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиТошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиКеча, 18:22ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорКеча, 18:11Жазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиЖазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиКеча, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда