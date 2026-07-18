Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...

·25·Спорт
Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...

Аргентина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати финалига тайёргарлик кўраётган бир пайтда Лионель Мессининг терма жамоадаги келажаги яна муҳокама марказига чиқди. Алексис Мак Аллистер жамоадошлари 39 ёшли сардорни иложи борича узоқроқ майдонда кўришни исташини яширмади.

Бироқ якуний қарорни фақат Мессининг ўзи қабул қилиши мумкин.

«Бу унинг шахсий қарори»

Мак Аллистердан жамоа футболчилари Мессини миллий жамоада қолишга кўндиришга уринаётгани ҳақида сўралди.

«Бу анча қийин вазият. Охир-оқибат бу унинг шахсий иши. У якуний қарорга келганми ёки йўқ, билмайман», — деди яримҳимоячи DSPORTS нашрига.

Унинг сўзларига кўра, Аргентина футболчилари ҳам сардорнинг кейинги режалари ҳақида аниқ маълумотга эга эмас.

Месси 39 ёшида ҳам фарқ яратмоқда

Мак Аллистер Мессининг ёшига қарамай, жамоа ўйинига катта таъсир кўрсатаётганини алоҳида таъкидлади.

«Агар Лео ҳали бир қарорга келмаган бўлса, биз доим у шу ёшида ҳам майдонда фарқ қилаётганини айтамиз. Бу биз учун жуда муҳим», — деди футболчи.

Месси 39 ёшида яна бир мундиал финалида майдонга тушиш арафасида турибди. Унинг тажрибаси, етакчилиги ва ҳал қилувчи вазиятлардаги маҳорати Аргентина учун ҳали ҳам катта аҳамиятга эга.

Жамоадошлари Мессининг қолишини истайди

Мак Аллистернинг таъкидлашича, Месси билан бир жамоада ўйнаш аргентиналик футболчилар учун алоҳида аҳамият касб этади.

«Месси билан бирга ўйнаш биз учун кўп нарсани англатади. Умид қиламизки, у иложи борича узоқ қолади, лекин амалда нима бўлишини кўрамиз», — дея қўшимча қилди у.

Шу тариқа, жамоа Мессининг қарорини ҳурмат қилади, аммо унинг терма жамоада қолишидан умидвор.

Олдинда Испанияга қарши тарихий финал

2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентина 19 июль куни Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Ушбу баҳс Мессининг мундиаллардаги сўнгги ўйинига айланиши мумкин. Бироқ футболчи ҳозирча миллий жамоадаги келажаги бўйича расмий қарорини эълон қилгани йўқ.

Энди барча эътибор финалга қаратилган: Месси Аргентинани яна бир бор жаҳон чемпионлигига олиб чиқа оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиМуҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиКеча, 23:49«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритдиКеча, 22:39Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?Кеча, 22:17Тезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаТезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаКеча, 22:12Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКеча, 22:08Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиСуперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиКеча, 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди