Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...
Аргентина миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати финалига тайёргарлик кўраётган бир пайтда Лионель Мессининг терма жамоадаги келажаги яна муҳокама марказига чиқди. Алексис Мак Аллистер жамоадошлари 39 ёшли сардорни иложи борича узоқроқ майдонда кўришни исташини яширмади.
Бироқ якуний қарорни фақат Мессининг ўзи қабул қилиши мумкин.
«Бу унинг шахсий қарори»
Мак Аллистердан жамоа футболчилари Мессини миллий жамоада қолишга кўндиришга уринаётгани ҳақида сўралди.
«Бу анча қийин вазият. Охир-оқибат бу унинг шахсий иши. У якуний қарорга келганми ёки йўқ, билмайман», — деди яримҳимоячи DSPORTS нашрига.
Унинг сўзларига кўра, Аргентина футболчилари ҳам сардорнинг кейинги режалари ҳақида аниқ маълумотга эга эмас.
Месси 39 ёшида ҳам фарқ яратмоқда
Мак Аллистер Мессининг ёшига қарамай, жамоа ўйинига катта таъсир кўрсатаётганини алоҳида таъкидлади.
«Агар Лео ҳали бир қарорга келмаган бўлса, биз доим у шу ёшида ҳам майдонда фарқ қилаётганини айтамиз. Бу биз учун жуда муҳим», — деди футболчи.
Месси 39 ёшида яна бир мундиал финалида майдонга тушиш арафасида турибди. Унинг тажрибаси, етакчилиги ва ҳал қилувчи вазиятлардаги маҳорати Аргентина учун ҳали ҳам катта аҳамиятга эга.
Жамоадошлари Мессининг қолишини истайди
Мак Аллистернинг таъкидлашича, Месси билан бир жамоада ўйнаш аргентиналик футболчилар учун алоҳида аҳамият касб этади.
«Месси билан бирга ўйнаш биз учун кўп нарсани англатади. Умид қиламизки, у иложи борича узоқ қолади, лекин амалда нима бўлишини кўрамиз», — дея қўшимча қилди у.
Шу тариқа, жамоа Мессининг қарорини ҳурмат қилади, аммо унинг терма жамоада қолишидан умидвор.
Олдинда Испанияга қарши тарихий финал
2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентина 19 июль куни Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Ушбу баҳс Мессининг мундиаллардаги сўнгги ўйинига айланиши мумкин. Бироқ футболчи ҳозирча миллий жамоадаги келажаги бўйича расмий қарорини эълон қилгани йўқ.
Энди барча эътибор финалга қаратилган: Месси Аргентинани яна бир бор жаҳон чемпионлигига олиб чиқа оладими?
…