Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этди

·30·Спорт
Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этди

FIFA президенти Жанни Инфантино 2026 йилги жаҳон чемпионати якуни арафасида АҚШ президенти Доналд Трампга алоҳида миннатдорчилик билдирди. Унинг фикрича, Трампнинг иштирокисиз мусобақа бу қадар катта муваффақиятга эриша олмасди.

Бу фикрлар Нью-Йоркдаги машҳур Trump Tower биносида ўтказилган матбуот анжуманида айтилди.

«Америка орзуси ҳақиқатга айланди»

Жанни Инфантино ўз нутқида 2026 йилги жаҳон чемпионати бутун дунё аҳлини бирлаштирганини таъкидлади.

«Жаноб президент, Америка орзуси ҳақиқатга айланди. Биз бутун дунёни бирлаштирдик», — деди FIFA раҳбари.

Инфантино мусобақанинг кўлами ва унга бўлган глобал қизиқишни алоҳида қайд этди.

Трампнинг ҳиссасига юқори баҳо берилди

FIFA президенти Доналд Трампнинг жаҳон чемпионатини ташкил этиш ва ўтказишдаги ролини ҳам эътироф этди.

«Сизга мақтовлар керак эмаслигини биламан. Лекин сизсиз бу жаҳон чемпионати бунчалик улкан муваффақиятга эриша олмасди», — деди Инфантино.

Унинг бу сўзлари Трампнинг мусобақа атрофидаги ташкилий ва сиёсий жараёнлардаги иштирокига берилган юқори баҳо сифатида қабул қилинди.

Мундиал ҳал қилувчи босқичга етди

2026 йилги жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлигида ўтказилмоқда.

Турнир финалида Испания ва Аргентина миллий жамоалари жаҳон кубоги учун кураш олиб боради. Ушбу баҳс мусобақанинг янги чемпионини аниқлаб беради.

Инфантино Эрон жамоасига ҳам миннатдорчилик билдирганди

Аввалроқ FIFA президенти Эрон миллий жамоасига ҳам жаҳон чемпионатидаги иштироки учун алоҳида миннатдорчилик билдиргани хабар қилинган эди.

Энди эса турнирнинг ҳал қилувчи учрашуви олдидан Инфантино мусобақанинг умумий муваффақиятида Доналд Трампнинг ўрнини алоҳида тилга олди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионел Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиЛионел Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиБугун, 10:14Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиТожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиБугун, 09:37Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиМесси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиБугун, 09:27Том Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиТом Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиБугун, 05:56Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 00:20Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиМуҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиКеча, 23:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди