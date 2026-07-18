Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этди
FIFA президенти Жанни Инфантино 2026 йилги жаҳон чемпионати якуни арафасида АҚШ президенти Доналд Трампга алоҳида миннатдорчилик билдирди. Унинг фикрича, Трампнинг иштирокисиз мусобақа бу қадар катта муваффақиятга эриша олмасди.
Бу фикрлар Нью-Йоркдаги машҳур Trump Tower биносида ўтказилган матбуот анжуманида айтилди.
«Америка орзуси ҳақиқатга айланди»
Жанни Инфантино ўз нутқида 2026 йилги жаҳон чемпионати бутун дунё аҳлини бирлаштирганини таъкидлади.
«Жаноб президент, Америка орзуси ҳақиқатга айланди. Биз бутун дунёни бирлаштирдик», — деди FIFA раҳбари.
Инфантино мусобақанинг кўлами ва унга бўлган глобал қизиқишни алоҳида қайд этди.
Трампнинг ҳиссасига юқори баҳо берилди
FIFA президенти Доналд Трампнинг жаҳон чемпионатини ташкил этиш ва ўтказишдаги ролини ҳам эътироф этди.
«Сизга мақтовлар керак эмаслигини биламан. Лекин сизсиз бу жаҳон чемпионати бунчалик улкан муваффақиятга эриша олмасди», — деди Инфантино.
Унинг бу сўзлари Трампнинг мусобақа атрофидаги ташкилий ва сиёсий жараёнлардаги иштирокига берилган юқори баҳо сифатида қабул қилинди.
Мундиал ҳал қилувчи босқичга етди
2026 йилги жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлигида ўтказилмоқда.
Турнир финалида Испания ва Аргентина миллий жамоалари жаҳон кубоги учун кураш олиб боради. Ушбу баҳс мусобақанинг янги чемпионини аниқлаб беради.
Инфантино Эрон жамоасига ҳам миннатдорчилик билдирганди
Аввалроқ FIFA президенти Эрон миллий жамоасига ҳам жаҳон чемпионатидаги иштироки учун алоҳида миннатдорчилик билдиргани хабар қилинган эди.
Энди эса турнирнинг ҳал қилувчи учрашуви олдидан Инфантино мусобақанинг умумий муваффақиятида Доналд Трампнинг ўрнини алоҳида тилга олди.
…