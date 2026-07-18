Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?
Замонавий транспорт технологиялари ривожланиши билан электромобилларнинг узоқ масофаларга саёҳат қилиш имкониятлари жамоат транспорти, хусусан, тезюрар поездлар билан рақобат даражасига чиқди. Яқинда ўтказилган ноёб синов доирасида Париждан Берлингача бўлган 650 миллик (тахминан 1046 километр) масофада Kia EV6 электромобили ва Европанинг энг замонавий темир йўл тизими ўртасида ўзига хос пойга ташкил этилди. Ушбу тажриба нафақат тезлик, балки инфратузилма тайёргарлигини ҳам синовдан ўтказди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Пойга шартларига кўра, ҳайдовчи Kia EV6 рулида Франция пойтахтидан Германия пойтахти томон йўл олди. Шу билан бир вақтда, бошқа бир иштирокчи тезюрар поездлар орқали манзилга етиб бориши керак эди. Бу синов автомобил ихлосмандлари ва экологик транспорт тарафдорлари учун жуда муҳим, чунки у электромобилларнинг узоқ сафарлардаги самарадорлигини амалда кўрсатиб беради.
Инфратузилма ва қувватлантириш муаммолариСаёҳат давомида Kia EV6 ҳайдовчиси бир қатор қизиқарли муҳандислик иншоотлари, жумладан, Германиянинг энг қадимги ичимлик суви омборлари ва улкан тўғонлар ёнидан ўтди. Бироқ, асосий эътибор йўлдаги қувватлантириш станцияларига қаратилди. Электромобил учун энг катта тўсиқ — бу батареяни тўлдириш учун кетадиган вақт ва станцияларнинг жойлашувидир. Тезюрар поезд эса тўхтовсиз ҳаракатланиш устунлигига эга.
Kia EV6 ўзининг 800 вольтли тезкор қувватланиш тизими билан машҳур бўлса-да, реал йўл шароитида ҳайдовчи маршрутни аниқ режалаштириши шарт эди. Поезд йўловчиси эса станциялардаги кутиш вақтларига қарамай, ҳаракатланиш давомида дам олиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳолат электромобил эгалари учун ҳали ҳам маршрутни режалаштириш энг муҳим омил эканлигини тасдиқлайди.
Натижалар ва хулосаларСинов якунлари шуни кўрсатдики, 1000 километрдан ортиқ масофада поезд ва электромобил ўртасидаги вақт фарқи кутилганидан анча кам бўлиб чиқди. Kia EV6 ўзининг техник кўрсаткичлари ва қулайлиги билан узоқ масофали саёҳатлар учун тўлиқ тайёрлигини исботлади. Бироқ, Европанинг ривожланган темир йўл тармоғи ҳали ҳам вақт нуқтаи назаридан бироз устунликка эга.
Ушбу пойга натижалари Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам долзарбдир. Мамлакатимизда Тошкентдан Хива ёки Термизгача бўлган масофалар ҳам тахминан шунчани ташкил этади. Бу каби синовлар шуни кўрсатадики, электромобилларнинг оммалашиши учун нафақат автомобилнинг ўзи, балки йўл бўйида жойлашган тезкор қувватлаш станциялари тармоғи ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Kia бренди ушбу тажриба орқали электромобилларнинг чекловлари ҳақидаги стереотипларни синдиришга ҳаракат қилди. Гарчи поезд қулайлик ва вақт бўйича етакчилик қилган бўлса-да, шахсий транспортнинг эркинлиги ва Kia EV6 каби моделларнинг технологик устунлиги электромобилларни келажакнинг асосий транспортига айлантирмоқда.
…