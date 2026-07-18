Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?

·13·Авто
Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?

Замонавий транспорт технологиялари ривожланиши билан электромобилларнинг узоқ масофаларга саёҳат қилиш имкониятлари жамоат транспорти, хусусан, тезюрар поездлар билан рақобат даражасига чиқди. Яқинда ўтказилган ноёб синов доирасида Париждан Берлингача бўлган 650 миллик (тахминан 1046 километр) масофада Kia EV6 электромобили ва Европанинг энг замонавий темир йўл тизими ўртасида ўзига хос пойга ташкил этилди. Ушбу тажриба нафақат тезлик, балки инфратузилма тайёргарлигини ҳам синовдан ўтказди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Пойга шартларига кўра, ҳайдовчи Kia EV6 рулида Франция пойтахтидан Германия пойтахти томон йўл олди. Шу билан бир вақтда, бошқа бир иштирокчи тезюрар поездлар орқали манзилга етиб бориши керак эди. Бу синов автомобил ихлосмандлари ва экологик транспорт тарафдорлари учун жуда муҳим, чунки у электромобилларнинг узоқ сафарлардаги самарадорлигини амалда кўрсатиб беради.

Инфратузилма ва қувватлантириш муаммолари

Саёҳат давомида Kia EV6 ҳайдовчиси бир қатор қизиқарли муҳандислик иншоотлари, жумладан, Германиянинг энг қадимги ичимлик суви омборлари ва улкан тўғонлар ёнидан ўтди. Бироқ, асосий эътибор йўлдаги қувватлантириш станцияларига қаратилди. Электромобил учун энг катта тўсиқ — бу батареяни тўлдириш учун кетадиган вақт ва станцияларнинг жойлашувидир. Тезюрар поезд эса тўхтовсиз ҳаракатланиш устунлигига эга.

Kia EV6 ўзининг 800 вольтли тезкор қувватланиш тизими билан машҳур бўлса-да, реал йўл шароитида ҳайдовчи маршрутни аниқ режалаштириши шарт эди. Поезд йўловчиси эса станциялардаги кутиш вақтларига қарамай, ҳаракатланиш давомида дам олиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳолат электромобил эгалари учун ҳали ҳам маршрутни режалаштириш энг муҳим омил эканлигини тасдиқлайди.

Натижалар ва хулосалар

Синов якунлари шуни кўрсатдики, 1000 километрдан ортиқ масофада поезд ва электромобил ўртасидаги вақт фарқи кутилганидан анча кам бўлиб чиқди. Kia EV6 ўзининг техник кўрсаткичлари ва қулайлиги билан узоқ масофали саёҳатлар учун тўлиқ тайёрлигини исботлади. Бироқ, Европанинг ривожланган темир йўл тармоғи ҳали ҳам вақт нуқтаи назаридан бироз устунликка эга.

Ушбу пойга натижалари Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам долзарбдир. Мамлакатимизда Тошкентдан Хива ёки Термизгача бўлган масофалар ҳам тахминан шунчани ташкил этади. Бу каби синовлар шуни кўрсатадики, электромобилларнинг оммалашиши учун нафақат автомобилнинг ўзи, балки йўл бўйида жойлашган тезкор қувватлаш станциялари тармоғи ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Kia бренди ушбу тажриба орқали электромобилларнинг чекловлари ҳақидаги стереотипларни синдиришга ҳаракат қилди. Гарчи поезд қулайлик ва вақт бўйича етакчилик қилган бўлса-да, шахсий транспортнинг эркинлиги ва Kia EV6 каби моделларнинг технологик устунлиги электромобилларни келажакнинг асосий транспортига айлантирмоқда.

KiaЭлектромобилТехнологияАвтоЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқFiat 500e нархи кескин арзонлашди: Италия электромобили гибрид моделдан ҳам арзонроқКеча, 19:20Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаNiva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқдаКеча, 16:27Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиЯнги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиКеча, 15:28Peugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиPeugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиКеча, 12:25Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиAston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиКеча, 11:28Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаАвтомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаКеча, 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб