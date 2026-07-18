Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?

·25·Техно
Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?

Сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши глобал иқтисодиётда мисли кўрилмаган бойлик тўпланишига сабаб бўлмоқда. Бироқ, сўнгги ўн йилликнинг энг муваффақиятли венчур инвесторларидан бири, Индех Вентурес асосчиси Неил Римернинг фикрича, ушбу улкан маблағлар яқин келажакда жамият ўртасида қайта тақсимланиши муқаррар. Унинг таъкидлашича, ушбу жараён ё ихтиёрий хайрия кўринишида, ёки мажбурий қонунчилик чоралари орқали амалга ошади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Римернинг бундай баёноти венчур капитали олами учун кутилмаган ҳолат ҳисобланади. Индех Вентурес сўнгги ўттиз йил ичида Фигма ва Виз каби йирик лойиҳаларга сармоя киритиб, миллиардлаб доллар фойда кўрган. Шунга қарамай, тажрибали инвестор технология соҳасидаги етакчилар бойликни жамиятга қайтаришда ташаббус кўрсатишлари кераклигини уқтирмоқда. Акс ҳолда, давлатлар томонидан киритиладиган солиқ юклари ва қонуний чекловлар бу жараённи анча оғриқли қилиши мумкин.

Хайрия маданиятининг инқирози

Ҳозирги вақтда дунёнинг энг бой инсонлари ўртасида хайрия қилиш анъанаси пасайиб бораётгани кузатилмоқда. Масалан, 2010-йилда Bill Gates ва Варрен Буффетт томонидан асос солинган "Те Гивинг Плedge" ташаббуси (миллиардерларни ўз бойлигининг ярмини хайрия қилишга чорловчи вада) ўз жозибасини йўқотмоқда. Агар дастлабки йилларда юзлаб оилалар ушбу вадага қўшилган бўлса, 2024-йилга келиб бор-йўғи тўртта янги иштирокчи рўйхатдан ўтган.

Бу борада дунёнинг энг бой одами Elon Musk ўзига хос қарашга эга. Унинг фикрича, унинг компаниялари (Tesla, SpaceX) томонидан амалга оширилаётган ишлар ва инновацияларнинг ўзи энг катта хайриядир. Бундай ёндашув технология оламида янги трендга айланмоқда: бойлар пулни шунчаки тарқатишдан кўра, уни янги стартапларга сармоя сифатида киритишни афзал кўришмоқда.

Мажбурий тақсимот ва солиқлар хавфи

Ихтиёрий хайрия камайган бир шароитда, ҳукуматлар бойликни мажбурий қайта тақсимлаш чораларини кўра бошлади. Масалан, Калифорния штатида миллиардерлар учун бир марталик 5 фоизлик бойлик солиғини жорий этиш масаласи овозга қўйилмоқда. Бу эса кўплаб технология гигантларини ўз қароргоҳларини ўзгартиришга мажбур қилмоқда. Google асосчилари Сергей Брин ва Ларрй Паге аллақачон Флорида штатига кўчиб ўтишган.

OpenAI компаниясининг 2027-йилда биржага чиқиш (IPO) режалари ҳам қисман ушбу солиқ ўзгаришлари билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Агар янги солиқ қонуни кучга кирса, у жисмоний шахсларнинг бутун дунё бўйлаб активларини ҳисобга олади. Шу сабабли, Anthropic каби AI компаниялари ходимлари орасида ҳам ўз бойлигини хайрия қилишдан кўра, уни янги бизнесларга йўналтириш кайфияти устунлик қилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, сунъий интеллект даври нафақат технологик, балки ижтимоий-иқтисодий синовларни ҳам олиб келмоқда. Неил Ример каби экспертлар огоҳлантирганидек, агар бойликнинг адолатли тақсимоти ихтиёрий равишда амалга ошмаса, давлатлар аралашуви натижасида йирик капитал эгалари учун ноқулай шароитлар юзага келиши мумкин. Бу эса глобал технология бозоридаги инвестиция муҳитига жиддий таъсир кўрсатиши тайин.

Сунъий ИнтеллектИндех ВентуресНеил РимерХайрияСолиқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиҚуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиБугун, 09:25Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаСунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаБугун, 05:22Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиОкеан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиБугун, 05:00NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиNVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиБугун, 04:30Австралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиАвстралия стартаплари учун Сан-Францискога йўл: Stripe ва TechCrunch ҳамкорлигиБугун, 04:23АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди