Мультфильм қаҳрамонлари, торт ва совғалар: Ясминанинг туғилган куни қандай ўтди? (видео)

·0·Маданият
Мультфильм қаҳрамонлари, торт ва совғалар: Ясминанинг туғилган куни қандай ўтди? (видео)

Ижтимоий тармоқлардаги чиқишлари орқали мухлислар орттирган кичик блогер Ясмина 5 ёшини нишонлади. Туғилган кун муносабати билан “Yasmina’s party” номли тадбир ташкил этилди.

Байрамга Ясминанинг дўстлари таклиф қилинди. Тадбир мультфильм қаҳрамонлари, ранг-баранг безаклар ва болалар учун тайёрланган ўйинлар билан ўтди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода Ясминанинг хурсанд ҳолати, дўстлари билан ўйнагани, торт кесгани ва совғалар олгани акс этган.

Фойдаланувчилар изоҳларда кичик блогерни туғилган куни билан табриклаб, унга илиқ тилаклар билдиришмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уйда ёлғиз 2» фильмининг машҳур актрисаси ҳаётдан кўз юмди«Уйда ёлғиз 2» фильмининг машҳур актрисаси ҳаётдан кўз юмдиКеча, 21:26Жудаям латофатли бўлган болливуд юлдузи Катрина Каиф 43 ёшини нишонладиЖудаям латофатли бўлган болливуд юлдузи Катрина Каиф 43 ёшини нишонладиКеча, 19:01“Today” кўрсатувида Энн Хетеуэйни йиғлатган кутилмаган совға!“Today” кўрсатувида Энн Хетеуэйни йиғлатган кутилмаган совға!Кеча, 18:57Ким Су-ҳюн ва Сео Е-жи ижодга қайтмоқдаКим Су-ҳюн ва Сео Е-жи ижодга қайтмоқдаКеча, 18:23“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўладиКеча, 17:43Қиз узатишнинг энг таъсирли онлари: ота-онаси билан хайрлашув ва укасининг кўз ёшлари (видео)Қиз узатишнинг энг таъсирли онлари: ота-онаси билан хайрлашув ва укасининг кўз ёшлари (видео)Кеча, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)