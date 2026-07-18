Мультфильм қаҳрамонлари, торт ва совғалар: Ясминанинг туғилган куни қандай ўтди? (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқлардаги чиқишлари орқали мухлислар орттирган кичик блогер Ясмина 5 ёшини нишонлади. Туғилган кун муносабати билан “Yasmina’s party” номли тадбир ташкил этилди.
Байрамга Ясминанинг дўстлари таклиф қилинди. Тадбир мультфильм қаҳрамонлари, ранг-баранг безаклар ва болалар учун тайёрланган ўйинлар билан ўтди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода Ясминанинг хурсанд ҳолати, дўстлари билан ўйнагани, торт кесгани ва совғалар олгани акс этган.
Фойдаланувчилар изоҳларда кичик блогерни туғилган куни билан табриклаб, унга илиқ тилаклар билдиришмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…