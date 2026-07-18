Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилди

·30·Спорт
Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилди

«Пахтакор» Тошкент дербисида «Локомотив» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, чемпионлик пойгасида муҳим икки очкони йўқотди. Учрашувдан кейин жамоа бош мураббийи Камолиддин Тожиев шогирдларининг ҳаракатларидан кескин норози эканини яширмади.

Мутахассиснинг айтишича, «Пахтакор» эрта гол урганидан сўнг амалда ўйиндан тўхтаб қолган.

«Бир гол урдик ва кейин ўйнамадик»

«Пахтакор» учрашувнинг 11-дақиқасида Рустам Турдимуродовнинг голи орқали ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ жамоа устунликни сақлаб қола олмади ва иккинчи бўлимда Шодиёр Шодибоев жавоб голини урди.

Тожиев футболчилари дастлабки голдан кейин ғалаба осонликча қўлга киритилади, деб ўйлаб қолган бўлиши мумкинлигини айтди.

«Битта гол урдик ва шу билан “Пахтакор” жамоаси ўйнамади. Нимага бундай бўлди, билмадим. Қийналмасдан ютиб кетамиз, деб ўйлашди. Лекин ҳеч ким осонликча бермайди», — деди мураббий.

Унинг таъкидлашича, биринчи ўн дақиқани ҳисобга олмаганда, жамоа бутун учрашувни ёмон ўтказган.

«Ҳеч ким ўз даражасида ўйнамади»

Матбуот анжуманида мураббийдан жамоанинг суст ҳаракатига икки ойлик танаффус таъсир қилган бўлиши мумкинлиги ҳақида сўралди.

Бироқ Тожиев буни асосий баҳона сифатида қабул қилмади.

«Тонус бўлмаса ҳамма курашиши, ўйнаши ва югуриши керак. Ҳамма тонусда эмас. Менимча, бошқа нарса. Кўриб, таҳлил қилиб, гаплашамиз», — деди у.

Мутахассиснинг фикрича, муаммо фақат бир чизиқ ёки айрим футболчилар билан боғлиқ эмас.

«Барча позицияда муаммо бор эди»

Учрашув статистикасида «Пахтакор» дарвоза томон бор-йўғи иккита аниқ зарба йўллаган. «Локомотив»да эса бу кўрсаткич бештани ташкил этган.

Тожиев жамоасининг ҳужумларни зарба билан якунлай олмаганига ҳам эътибор қаратди.

«Бугун муаммо кўп эди. Ҳамма позицияда муаммо бор эди. Жарима майдонига борамиз, лекин ҳеч ким дарвозага тепмаяпти. Дарвозага тепмаса, ҳеч ким гол ура олмайди», — деди мураббий.

Унинг сўзларига кўра, футболчилар қулай вазиятларда ҳам зарба бериш ўрнига ортиқча ҳаракатларга берилиб кетган.

Чинедуга вақт керак

Камолиддин Тожиев янги ҳужумчи Чинедунинг ўйинига ҳам баҳо берди.

«Чинеду машғулотларда яхши. Бугун ҳам ҳаракат қилди. Ҳали ўйинга киришиб кетиши керак. Яқинда келди. Худо хоҳласа, голлар уради», — дея мураббийнинг сўзларини келтирди Tribuna.uz журналисти.

Тожиевнинг баёнотидан келиб чиқиб, «Пахтакор»да дербидан кейин жиддий таҳлил ва футболчилар билан очиқ суҳбат ўтказилиши кутилмоқда.

Чемпионлик учун курашаётган жамоа кейинги турларда бундай очко йўқотишларни такрорламаслиги керак бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиБугун, 09:42Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиМесси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ бердиБугун, 09:27Том Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиТом Брадй ва Лионель Месси учрашуви: Ламине Ямал билан боғлиқ машҳур сурат муҳокама қилиндиБугун, 05:56Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 00:20Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиМуҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлдиКеча, 23:49«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритдиКеча, 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди