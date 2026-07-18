Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилди
«Пахтакор» Тошкент дербисида «Локомотив» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, чемпионлик пойгасида муҳим икки очкони йўқотди. Учрашувдан кейин жамоа бош мураббийи Камолиддин Тожиев шогирдларининг ҳаракатларидан кескин норози эканини яширмади.
Мутахассиснинг айтишича, «Пахтакор» эрта гол урганидан сўнг амалда ўйиндан тўхтаб қолган.
«Бир гол урдик ва кейин ўйнамадик»
«Пахтакор» учрашувнинг 11-дақиқасида Рустам Турдимуродовнинг голи орқали ҳисобда олдинга чиқди. Бироқ жамоа устунликни сақлаб қола олмади ва иккинчи бўлимда Шодиёр Шодибоев жавоб голини урди.
Тожиев футболчилари дастлабки голдан кейин ғалаба осонликча қўлга киритилади, деб ўйлаб қолган бўлиши мумкинлигини айтди.
«Битта гол урдик ва шу билан “Пахтакор” жамоаси ўйнамади. Нимага бундай бўлди, билмадим. Қийналмасдан ютиб кетамиз, деб ўйлашди. Лекин ҳеч ким осонликча бермайди», — деди мураббий.
Унинг таъкидлашича, биринчи ўн дақиқани ҳисобга олмаганда, жамоа бутун учрашувни ёмон ўтказган.
«Ҳеч ким ўз даражасида ўйнамади»
Матбуот анжуманида мураббийдан жамоанинг суст ҳаракатига икки ойлик танаффус таъсир қилган бўлиши мумкинлиги ҳақида сўралди.
Бироқ Тожиев буни асосий баҳона сифатида қабул қилмади.
«Тонус бўлмаса ҳамма курашиши, ўйнаши ва югуриши керак. Ҳамма тонусда эмас. Менимча, бошқа нарса. Кўриб, таҳлил қилиб, гаплашамиз», — деди у.
Мутахассиснинг фикрича, муаммо фақат бир чизиқ ёки айрим футболчилар билан боғлиқ эмас.
«Барча позицияда муаммо бор эди»
Учрашув статистикасида «Пахтакор» дарвоза томон бор-йўғи иккита аниқ зарба йўллаган. «Локомотив»да эса бу кўрсаткич бештани ташкил этган.
Тожиев жамоасининг ҳужумларни зарба билан якунлай олмаганига ҳам эътибор қаратди.
«Бугун муаммо кўп эди. Ҳамма позицияда муаммо бор эди. Жарима майдонига борамиз, лекин ҳеч ким дарвозага тепмаяпти. Дарвозага тепмаса, ҳеч ким гол ура олмайди», — деди мураббий.
Унинг сўзларига кўра, футболчилар қулай вазиятларда ҳам зарба бериш ўрнига ортиқча ҳаракатларга берилиб кетган.
Чинедуга вақт керак
Камолиддин Тожиев янги ҳужумчи Чинедунинг ўйинига ҳам баҳо берди.
«Чинеду машғулотларда яхши. Бугун ҳам ҳаракат қилди. Ҳали ўйинга киришиб кетиши керак. Яқинда келди. Худо хоҳласа, голлар уради», — дея мураббийнинг сўзларини келтирди Tribuna.uz журналисти.
Тожиевнинг баёнотидан келиб чиқиб, «Пахтакор»да дербидан кейин жиддий таҳлил ва футболчилар билан очиқ суҳбат ўтказилиши кутилмоқда.
Чемпионлик учун курашаётган жамоа кейинги турларда бундай очко йўқотишларни такрорламаслиги керак бўлади.
…