2026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқланди
2026/2027-ўқув йили учун Ўзбекистондаги давлат олий таълим муассасаларига қабул параметрлари тасдиқланди. Бакалавриатнинг кундузги, кечки ва масофавий таълим шаклларига жами 205 минг 604 нафар абитуриент қабул қилиниши белгиланди.
Айрим тоифадаги фуқаролар, хотин-қизлар ва ҳарбий хизматчилар фарзандлари учун қўшимча грант квоталари ҳам ажратилди.
Кундузги таълимга 155 мингдан ортиқ ўрин берилди
Таълим ташкилотларига қабул қилиш бўйича давлат комиссияси қарорига кўра, давлат олийгоҳларининг бакалавриат кундузги таълим шаклига 155 минг 852 нафар абитуриент қабул қилинади.
Ўринлар таълим тиллари бўйича қуйидагича тақсимланган:
ўзбек тилида — 130 843 та;
рус тилида — 19 341 та;
қорақалпоқ тилида — 4 888 та;
қозоқ тилида — 335 та;
тожик тилида — 315 та;
қирғиз тилида — 75 та;
туркман тилида — 55 та.
Шу тариқа, кундузги таълимдаги қабул ўринларининг асосий қисми ўзбек тилидаги йўналишларга ажратилган.
Кимларга қўшимча давлат гранти берилади?
2026/2027-ўқув йилида айрим тоифадаги абитуриентлар учун алоҳида давлат гранти квоталари тасдиқланди.
Жумладан:
ногиронлиги бўлган шахслар учун — қўшимча 2 фоиз;
етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун — 1 фоиз;
ички ишлар органлари ходимлари фарзандлари учун — 5 фоиз;
божхона органлари ходимлари фарзандлари учун — 2 фоиз;
«Ижтимоий реестр»га киритилган оилалар фарзандлари учун — 10 фоиз.
Қуролли Кучлар ва Миллий гвардия ҳарбий хизматчилари фарзандлари учун ҳам давлат гранти ўринлари ажратилди.
Муддатли ҳарбий хизматни ўтаб, тегишли тавсияномага эга бўлган фуқаролар учун эса алоҳида 5 фоизлик қабул кўрсаткичлари белгиланди.
Хотин-қизлар учун қўшимча имкониятлар яратилди
Камида беш йиллик меҳнат стажига эга бўлган аёллар учун 2 500 та алоҳида тўлов-контракт ўрни ажратилди.
Бундан ташқари, хотин-қизларни бакалавриатнинг кундузги таълим шаклига қабул қилиш учун қўшимча 4 мингта давлат гранти берилади.
Олий малака тоифасига эга мактаб ўқитувчиларини педагогика йўналишидаги магистратурага масофавий шаклда мақсадли қабул қилиш амалиёти ҳам давом эттирилади.
Кечки таълимга қанча абитуриент қабул қилинади?
Бакалавриатнинг кечки таълим шакли учун жами 28 минг 942 та қабул ўрни тасдиқланди.
Улар тиллар бўйича қуйидагича тақсимланган:
ўзбек тилида — 26 010 та;
рус тилида — 2 277 та;
қорақалпоқ тилида — 655 та.
Кечки таълим кундузи ишлайдиган ёки бошқа сабабларга кўра анъанавий дарсларда иштирок эта олмайдиган абитуриентлар учун қўшимча имконият бўлиб хизмат қилади.
Масофавий таълим учун 20 мингдан ортиқ ўрин
Масофавий таълим шаклига жами 20 минг 810 нафар абитуриент қабул қилиниши белгиланди.
Қабул ўринлари:
ўзбек тилида — 18 543 та;
рус тилида — 1 800 та;
қорақалпоқ тилида — 467 та.
Умумий ҳисобда бакалавриатнинг учта асосий таълим шакли бўйича квоталар қуйидагича бўлди:
Таълим шакли
Қабул ўрни
Кундузги
155 852 та
Кечки
28 942 та
Масофавий
20 810 та
Жами
205 604 та
Магистратурага 22 минг 50 та ўрин ажратилди
Магистратуранинг кундузги таълим шакли учун жами 22 минг 50 та қабул ўрни тасдиқланди.
Шундан 10 минг 340 таси давлат гранти ҳисобланади:
ўзбек тилида — 9 009 та;
рус тилида — 1 331 та.
Яна 11 минг 710 та ўрин тўлов-контракт асосида ажратилган:
ўзбек тилида — 9 649 та;
рус тилида — 2 061 та.
Абитуриентларга танлаган олийгоҳ ва таълим йўналиши бўйича аниқ квоталарни расмий қабул платформалари орқали текшириш тавсия этилади.
…