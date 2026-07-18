2026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқланди

·19·Жамият
2026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқланди

2026/2027-ўқув йили учун Ўзбекистондаги давлат олий таълим муассасаларига қабул параметрлари тасдиқланди. Бакалавриатнинг кундузги, кечки ва масофавий таълим шаклларига жами 205 минг 604 нафар абитуриент қабул қилиниши белгиланди.

Айрим тоифадаги фуқаролар, хотин-қизлар ва ҳарбий хизматчилар фарзандлари учун қўшимча грант квоталари ҳам ажратилди.

Кундузги таълимга 155 мингдан ортиқ ўрин берилди

Таълим ташкилотларига қабул қилиш бўйича давлат комиссияси қарорига кўра, давлат олийгоҳларининг бакалавриат кундузги таълим шаклига 155 минг 852 нафар абитуриент қабул қилинади.

Ўринлар таълим тиллари бўйича қуйидагича тақсимланган:

  • ўзбек тилида — 130 843 та;

  • рус тилида — 19 341 та;

  • қорақалпоқ тилида — 4 888 та;

  • қозоқ тилида — 335 та;

  • тожик тилида — 315 та;

  • қирғиз тилида — 75 та;

  • туркман тилида — 55 та.

Шу тариқа, кундузги таълимдаги қабул ўринларининг асосий қисми ўзбек тилидаги йўналишларга ажратилган.

Кимларга қўшимча давлат гранти берилади?

2026/2027-ўқув йилида айрим тоифадаги абитуриентлар учун алоҳида давлат гранти квоталари тасдиқланди.

Жумладан:

  • ногиронлиги бўлган шахслар учун — қўшимча 2 фоиз;

  • етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун — 1 фоиз;

  • ички ишлар органлари ходимлари фарзандлари учун — 5 фоиз;

  • божхона органлари ходимлари фарзандлари учун — 2 фоиз;

  • «Ижтимоий реестр»га киритилган оилалар фарзандлари учун — 10 фоиз.

Қуролли Кучлар ва Миллий гвардия ҳарбий хизматчилари фарзандлари учун ҳам давлат гранти ўринлари ажратилди.

Муддатли ҳарбий хизматни ўтаб, тегишли тавсияномага эга бўлган фуқаролар учун эса алоҳида 5 фоизлик қабул кўрсаткичлари белгиланди.

Хотин-қизлар учун қўшимча имкониятлар яратилди

Камида беш йиллик меҳнат стажига эга бўлган аёллар учун 2 500 та алоҳида тўлов-контракт ўрни ажратилди.

Бундан ташқари, хотин-қизларни бакалавриатнинг кундузги таълим шаклига қабул қилиш учун қўшимча 4 мингта давлат гранти берилади.

Олий малака тоифасига эга мактаб ўқитувчиларини педагогика йўналишидаги магистратурага масофавий шаклда мақсадли қабул қилиш амалиёти ҳам давом эттирилади.

Кечки таълимга қанча абитуриент қабул қилинади?

Бакалавриатнинг кечки таълим шакли учун жами 28 минг 942 та қабул ўрни тасдиқланди.

Улар тиллар бўйича қуйидагича тақсимланган:

  • ўзбек тилида — 26 010 та;

  • рус тилида — 2 277 та;

  • қорақалпоқ тилида — 655 та.

Кечки таълим кундузи ишлайдиган ёки бошқа сабабларга кўра анъанавий дарсларда иштирок эта олмайдиган абитуриентлар учун қўшимча имконият бўлиб хизмат қилади.

Масофавий таълим учун 20 мингдан ортиқ ўрин

Масофавий таълим шаклига жами 20 минг 810 нафар абитуриент қабул қилиниши белгиланди.

Қабул ўринлари:

  • ўзбек тилида — 18 543 та;

  • рус тилида — 1 800 та;

  • қорақалпоқ тилида — 467 та.

Умумий ҳисобда бакалавриатнинг учта асосий таълим шакли бўйича квоталар қуйидагича бўлди:

Таълим шакли

Қабул ўрни

Кундузги

155 852 та

Кечки

28 942 та

Масофавий

20 810 та

Жами

205 604 та

Магистратурага 22 минг 50 та ўрин ажратилди

Магистратуранинг кундузги таълим шакли учун жами 22 минг 50 та қабул ўрни тасдиқланди.

Шундан 10 минг 340 таси давлат гранти ҳисобланади:

  • ўзбек тилида — 9 009 та;

  • рус тилида — 1 331 та.

Яна 11 минг 710 та ўрин тўлов-контракт асосида ажратилган:

  • ўзбек тилида — 9 649 та;

  • рус тилида — 2 061 та.

Абитуриентларга танлаган олийгоҳ ва таълим йўналиши бўйича аниқ квоталарни расмий қабул платформалари орқали текшириш тавсия этилади.

ЎзбекистонҚуролли КучларМиллий гвардия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаЖазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 05:27Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиКеча, 18:56Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиКапотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиКеча, 18:34Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиТошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиКеча, 18:25Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиТошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиКеча, 18:22ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорКеча, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда