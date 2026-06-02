Туркия терма жамоаси Жаҳон чемпионати учун якуний таркибни эълон қилди
Жаҳон футболининг энг шиддатли ва жозибадор вакилларидан бири ҳисобланган Туркия миллий терма жамоаси ҳам океан ортида старт оладиган ЖЧ-2026 мусобақаси учун ўз тайёргарлигини якуний палласига олиб кирди. Америка Қўшма Штатлари, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ушбу узоқ кутилган футбол байрамида Туркия шарафини ҳимоя қиладиган энг кучли 26 нафар футболчидан иборат расмий қайднома кенг оммага тақдим этилди.
Жамоа бош мураббийи таркибга ҳам ички чемпионатда порлаётган, ҳам Европанинг етакчи гранд клубларида тўп сураётган энг маҳоратли юлдузларни жалб этган. Қуйида Туркиянинг мундиалдаги тарихий юришида майдонга тушадиган асл таркиби билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин.
Туркия миллий терма жамоасининг расмий қайдномаси:
Дарвозабонлар:
Алтай Байиндир («Манчестер Юнайтед», Англия)
Мерт Гюнок («Фенербаҳче»)
Угуржон Чақир («Галатасарой»)
Ҳимоячилар:
Абдулкерим Бардакжи («Галатасарой»)
Чаглар Союнжю («Фенербаҳче»)
Эврен Элмали («Галатасарой»)
Ферди Кадиоглу («Брайтон», Англия)
Мериҳ Демирал («Ал Аҳли», Саудия Арабистони)
Мерт Мюлдур («Фенербаҳче»)
Озан Кабак («Ҳоффенҳайм», Германия)
Самет Акайдин («Ризеспор»)
Зеки Челлик («Рома», Италия)
Яримҳимоячилар:
Ҳакан Чалхонўғли («Интер», Италия)
Исмоил Юксак («Фенербаҳче»)
Каан Айҳан («Галатасарой»)
Оркун Кёкчу («Бешиктош»)
Салиҳ Ўзжан («Боруссия» Дортмунд, Германия)
Ҳужумчилар:
Арда Гулер («Реал Мадрид», Испания)
Бариш Йилмаз («Галатасарой»)
Жан Узун («Айнтрахт», Германия)
Дениз Гюл («Порту», Португалия)
Ирфан Каҳвежи («Касимпаша»)
Кенан Йилдиз («Ювентус», Италия)
Керем Актуркоглу («Фенербаҳче»)
Огуз Айдин («Фенербаҳче»)
Юнус Акгун («Галатасарой»)
Туркларнинг гуруҳдаги рақиблари кимлар?
Кичик эслатма ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Туркия миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида мухлисларга ҳақиқий шоу тақдим эта оладиган жуда қизиқарли квартетдан жой олган.
Қуръа натижаларига кўра, турк футболчилари плей-офф йўлланмаси учун кечадиган баҳсларда мусобақа мезбонларидан бири — хавфли АҚШ, Жанубий Американинг шиддатли Парагвай ҳамда қитъадошимиз ҳисобланган матонатли Австралия миллий терма жамоалари билан куч синашишади.
Мазкур гуруҳдан кейинги раундга йўл олиш учун кечадиган курашлар ўта муросасиз ўтиши шубҳасиз. Ўзига хос жозибадор ва ҳужумкор футбол намойиш этадиган Туркия жамоасига бўлажак Жаҳон чемпионатида чиройли зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз!
…