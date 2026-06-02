Туркия терма жамоаси Жаҳон чемпионати учун якуний таркибни эълон қилди

·200·Спорт
Туркия терма жамоаси Жаҳон чемпионати учун якуний таркибни эълон қилди

Жаҳон футболининг энг шиддатли ва жозибадор вакилларидан бири ҳисобланган Туркия миллий терма жамоаси ҳам океан ортида старт оладиган ЖЧ-2026 мусобақаси учун ўз тайёргарлигини якуний палласига олиб кирди. Америка Қўшма Штатлари, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ушбу узоқ кутилган футбол байрамида Туркия шарафини ҳимоя қиладиган энг кучли 26 нафар футболчидан иборат расмий қайднома кенг оммага тақдим этилди.

Жамоа бош мураббийи таркибга ҳам ички чемпионатда порлаётган, ҳам Европанинг етакчи гранд клубларида тўп сураётган энг маҳоратли юлдузларни жалб этган. Қуйида Туркиянинг мундиалдаги тарихий юришида майдонга тушадиган асл таркиби билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин.

Туркия миллий терма жамоасининг расмий қайдномаси:

Дарвозабонлар:

  • Алтай Байиндир («Манчестер Юнайтед», Англия)

  • Мерт Гюнок («Фенербаҳче»)

  • Угуржон Чақир («Галатасарой»)

Ҳимоячилар:

  • Абдулкерим Бардакжи («Галатасарой»)

  • Чаглар Союнжю («Фенербаҳче»)

  • Эврен Элмали («Галатасарой»)

  • Ферди Кадиоглу («Брайтон», Англия)

  • Мериҳ Демирал («Ал Аҳли», Саудия Арабистони)

  • Мерт Мюлдур («Фенербаҳче»)

  • Озан Кабак («Ҳоффенҳайм», Германия)

  • Самет Акайдин («Ризеспор»)

  • Зеки Челлик («Рома», Италия)

Яримҳимоячилар:

  • Ҳакан Чалхонўғли («Интер», Италия)

  • Исмоил Юксак («Фенербаҳче»)

  • Каан Айҳан («Галатасарой»)

  • Оркун Кёкчу («Бешиктош»)

  • Салиҳ Ўзжан («Боруссия» Дортмунд, Германия)

Ҳужумчилар:

  • Арда Гулер («Реал Мадрид», Испания)

  • Бариш Йилмаз («Галатасарой»)

  • Жан Узун («Айнтрахт», Германия)

  • Дениз Гюл («Порту», Португалия)

  • Ирфан Каҳвежи («Касимпаша»)

  • Кенан Йилдиз («Ювентус», Италия)

  • Керем Актуркоглу («Фенербаҳче»)

  • Огуз Айдин («Фенербаҳче»)

  • Юнус Акгун («Галатасарой»)

Туркларнинг гуруҳдаги рақиблари кимлар?

Кичик эслатма ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Туркия миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида мухлисларга ҳақиқий шоу тақдим эта оладиган жуда қизиқарли квартетдан жой олган.

Қуръа натижаларига кўра, турк футболчилари плей-офф йўлланмаси учун кечадиган баҳсларда мусобақа мезбонларидан бири — хавфли АҚШ, Жанубий Американинг шиддатли Парагвай ҳамда қитъадошимиз ҳисобланган матонатли Австралия миллий терма жамоалари билан куч синашишади.

Мазкур гуруҳдан кейинги раундга йўл олиш учун кечадиган курашлар ўта муросасиз ўтиши шубҳасиз. Ўзига хос жозибадор ва ҳужумкор футбол намойиш этадиган Туркия жамоасига бўлажак Жаҳон чемпионатида чиройли зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди