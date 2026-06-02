Ливерпул афсонаси Сер Кенни Далглиш саратонга қарши курашаётганини маълум қилди
Ливерпул, Селтик ва Шотландия терма жамоасининг афсонавий вакили Сер Кенни Далглиш ўзида саратон касаллиги аниқланганини ва ҳозирда тиббий муолажалар олаётганини тасдиқлади. 75 ёшли собиқ ҳужумчи ва мураббий дастлаб ушбу хабарни сир сақламоқчи эди, бироқ ижтимоий тармоқлардаги кутилмаган хатолик сабабли вазиятни очиқлашга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Далглиш ўзининг технологиялар билан ишлашдаги тажрибасизлиги туфайли маълумотлар тарқалиб кетганини ҳазил аралаш тушунтириб ўтди. "Ижтимоий тармоқдаги эҳтиётсизлик билан қўйилган постимдан кўриниб турибдики, мен саратон касаллигидан даволаняпман. Телефон ишлатишимдан фарқли ўлароқ, муолажалар яхши кетмоқда. Аслида бу шахсий бўлиб қолиши керак эди, лекин техник маҳоратим панд берди", — деди афсонавий футболчи.
Ливерпул клуби дарҳол расмий баёнот билан чиқиб, ўз афсонасини қўллаб-қувватлашини билдирди. Клуб баёнотида шундай дейилади: "Ливерпул аъзоларининг барча меҳри ва энг эзгу тилаклари Сер Кенни ва унинг оиласи билан бирга. Клуб барчадан унинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан қарашни сўраб қолади".
Шуниси эътиборга лойиқки, ушбу нохуш хабар Ливерпулнинг яна бир юлдузи Кевин Киган ўзида саратоннинг тўртинчи босқичи аниқланганини эълон қилганидан бир кун ўтиб жамоатчиликка маълум бўлди. Далглиш ўз баёнотида тиббиёт ходимларига кўрсатилаётган ғамхўрлик учун миннатдорчилик билдирди.
…