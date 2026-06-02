Ливерпул афсонаси Сер Кенни Далглиш саратонга қарши курашаётганини маълум қилди

·66·Спорт
Ливерпул афсонаси Сер Кенни Далглиш саратонга қарши курашаётганини маълум қилди

Ливерпул, Селтик ва Шотландия терма жамоасининг афсонавий вакили Сер Кенни Далглиш ўзида саратон касаллиги аниқланганини ва ҳозирда тиббий муолажалар олаётганини тасдиқлади. 75 ёшли собиқ ҳужумчи ва мураббий дастлаб ушбу хабарни сир сақламоқчи эди, бироқ ижтимоий тармоқлардаги кутилмаган хатолик сабабли вазиятни очиқлашга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Далглиш ўзининг технологиялар билан ишлашдаги тажрибасизлиги туфайли маълумотлар тарқалиб кетганини ҳазил аралаш тушунтириб ўтди. "Ижтимоий тармоқдаги эҳтиётсизлик билан қўйилган постимдан кўриниб турибдики, мен саратон касаллигидан даволаняпман. Телефон ишлатишимдан фарқли ўлароқ, муолажалар яхши кетмоқда. Аслида бу шахсий бўлиб қолиши керак эди, лекин техник маҳоратим панд берди", — деди афсонавий футболчи.

Ливерпул клуби дарҳол расмий баёнот билан чиқиб, ўз афсонасини қўллаб-қувватлашини билдирди. Клуб баёнотида шундай дейилади: "Ливерпул аъзоларининг барча меҳри ва энг эзгу тилаклари Сер Кенни ва унинг оиласи билан бирга. Клуб барчадан унинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан қарашни сўраб қолади".

Шуниси эътиборга лойиқки, ушбу нохуш хабар Ливерпулнинг яна бир юлдузи Кевин Киган ўзида саратоннинг тўртинчи босқичи аниқланганини эълон қилганидан бир кун ўтиб жамоатчиликка маълум бўлди. Далглиш ўз баёнотида тиббиёт ходимларига кўрсатилаётган ғамхўрлик учун миннатдорчилик билдирди.

ЛиверпулСер Кенни ДалглишФутболАнглия Премер-лигасиСаломатлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди