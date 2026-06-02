Ўзбекистон кубоги нимчорак финалида грандлар ўзаро тўқнаш келади...
Мамлакатимиз футбол жамоатчилиги орзиқиб кутган ҳаяжонли лаҳзалар етиб келди! Бугун Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) томонидан Ўзбекистон кубогининг 1/8 финал (нимчорак финал) босқичига расман қуръа ташланди. Жонли эфирда ўтган маросим футбол ишқибозларига ҳақиқий сенсация ва кутилмаган супер тўқнашувларни туҳфа этди.
Қуръа натижаларига кўра, плей-оффнинг илк раундидаёқ юртимизнинг энг машҳур ва кучли клублари ўзаро рўбару келадиган бўлди. Халқ тилида «ўзбек эл-класикоси» дея таърифланадиган Фарғонанинг «Нефтчи» ҳамда Тошкентнинг «Пахтакор» жамоалари ўртасидаги баҳс Фарғонада бўлиб ўтади. Шунингдек, Наманганнинг шиддатли «Навбаҳор» клуби ўз майдонида Қаршининг кучли «Насаф» жамоасини қабул қиладиган бўлди. Бу икки учрашувнинг ўзиёқ нимчорак финал қийматини финал даражасига кўтариб юбориши шубҳасиз.
Ўзбекистон кубоги 1/8 финалининг тўлиқ жуфтликлари:
Кубок соҳиби бўлиш йўлидаги дастлабки плей-офф баҳсларида қуйидаги жамоалар чорак финал йўлланмаси учун майдонга тушадилар:
«Сўғдиёна» (Жиззах) – «ҚМУ Жайҳун» (Қорақалпоғистон)
«Андижон» (Андижон) – «Олимпик-МобиУз» (Тошкент)
«Нефтчи» (Фарғона) – «Пахтакор» (Тошкент)
«Сурхон» (Термиз) – «Гулистон» (Сирдарё)
ОКМК (Олмалиқ) – «Хоразм» (Урганч)
«Ғазалкент» (Тошкент вилояти) – «Қўқон-1912» (Қўқон)
«Бунёдкор» (Тошкент) – «Локомотив» (Тошкент)
«Навбаҳор» (Наманган) – «Насаф» (Қарши)
Ҳар бир баҳс — ҳақиқий финал!
Регламентга мувофиқ, мазкур босқичда ғолиб номи фақатгина битта учрашув якунига кўра аниқланади. Халқона айтганда, «йиқилган курашга тўймас» мақоли бу ерда ўтмайди — мағлуб бўлган жамоа мусобақа билан расман хайрлашади. Биринчи бўлиб номи келтирилган клублар ушбу тарихий баҳсларни ўз майдонларида, яъни жонкуяр мухлислари қаршисида ўтказиш устунлигига эга бўлишди.
Ишқибозларга чорлов: Олдинда бизни ўзбек футболи тарихига кирадиган шиддатли ва муросасиз учрашувлар кутмоқда. Барча севимли клубларимизга омад ва чиройли ғалабалар ёр бўлишини тилаймиз. Стадионларга марҳамат, азиз мухлислар!
…