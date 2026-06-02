Ўзбекистон кубоги нимчорак финалида грандлар ўзаро тўқнаш келади...

·124·Спорт
Ўзбекистон кубоги нимчорак финалида грандлар ўзаро тўқнаш келади...

Мамлакатимиз футбол жамоатчилиги орзиқиб кутган ҳаяжонли лаҳзалар етиб келди! Бугун Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) томонидан Ўзбекистон кубогининг 1/8 финал (нимчорак финал) босқичига расман қуръа ташланди. Жонли эфирда ўтган маросим футбол ишқибозларига ҳақиқий сенсация ва кутилмаган супер тўқнашувларни туҳфа этди.

Қуръа натижаларига кўра, плей-оффнинг илк раундидаёқ юртимизнинг энг машҳур ва кучли клублари ўзаро рўбару келадиган бўлди. Халқ тилида «ўзбек эл-класикоси» дея таърифланадиган Фарғонанинг «Нефтчи» ҳамда Тошкентнинг «Пахтакор» жамоалари ўртасидаги баҳс Фарғонада бўлиб ўтади. Шунингдек, Наманганнинг шиддатли «Навбаҳор» клуби ўз майдонида Қаршининг кучли «Насаф» жамоасини қабул қиладиган бўлди. Бу икки учрашувнинг ўзиёқ нимчорак финал қийматини финал даражасига кўтариб юбориши шубҳасиз.

Ўзбекистон кубоги 1/8 финалининг тўлиқ жуфтликлари:

Кубок соҳиби бўлиш йўлидаги дастлабки плей-офф баҳсларида қуйидаги жамоалар чорак финал йўлланмаси учун майдонга тушадилар:

  • «Сўғдиёна» (Жиззах) – «ҚМУ Жайҳун» (Қорақалпоғистон)

  • «Андижон» (Андижон) – «Олимпик-МобиУз» (Тошкент)

  • «Нефтчи» (Фарғона) – «Пахтакор» (Тошкент)

  • «Сурхон» (Термиз) – «Гулистон» (Сирдарё)

  • ОКМК (Олмалиқ) – «Хоразм» (Урганч)

  • «Ғазалкент» (Тошкент вилояти) – «Қўқон-1912» (Қўқон)

  • «Бунёдкор» (Тошкент) – «Локомотив» (Тошкент)

  • «Навбаҳор» (Наманган) – «Насаф» (Қарши)

Ҳар бир баҳс — ҳақиқий финал!

Регламентга мувофиқ, мазкур босқичда ғолиб номи фақатгина битта учрашув якунига кўра аниқланади. Халқона айтганда, «йиқилган курашга тўймас» мақоли бу ерда ўтмайди — мағлуб бўлган жамоа мусобақа билан расман хайрлашади. Биринчи бўлиб номи келтирилган клублар ушбу тарихий баҳсларни ўз майдонларида, яъни жонкуяр мухлислари қаршисида ўтказиш устунлигига эга бўлишди.

Ишқибозларга чорлов: Олдинда бизни ўзбек футболи тарихига кирадиган шиддатли ва муросасиз учрашувлар кутмоқда. Барча севимли клубларимизга омад ва чиройли ғалабалар ёр бўлишини тилаймиз. Стадионларга марҳамат, азиз мухлислар!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди