Атом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқда
Кичик модулли ядро реакторлари (SMR) ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи Валар Атомикс стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция босқичини якунлаш арафасида турибди. TechCrunch ва Те Информатион нашрлари хабарига кўра, Калифорниянинг Эл Сегундо шаҳрида жойлашган ушбу компания 6 миллиард доллар қийматида баҳоланишни кўзламоқда. Мазкур молиялаштириш босқичига машҳур Сеқуоиа венчур жамғармаси бошчилик қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Валар Атомикс жами 1 миллиард доллар миқдорида сармоя жалб қилишни режалаштирган бўлиб, унинг бир қисми аввалроқ пастроқ баҳолаш шартлари асосида олинган. Bloomberg маълумотларига кўра, март ойида компания 2 миллиард доллар қиймат билан 450 миллион доллар (шундан 340 миллиони улушли сармоя ва 110 миллиони қарз) маблағ тўплаган эди. Ҳозирги кунда сунъий интеллект (AI) соҳасидаги жадал ўсиш фонида турли босқичларда турлича баҳолашлар билан сармоя киритиш анъанаси кенг тус олмоқда.
Сунъий интеллект ва ядро энергияси иттифоқиКомпаниянинг бундай юқори суръатлар билан ўсишига сабаб — сунъий интеллект маълумотлар марказларининг (дата-сентерс) энергияга бўлган улкан эҳтиёжидир. Яқинда Валар Атомикс ўзининг кичик реактори ёрдамида NVIDIA компаниясининг AI чипини электр энергияси билан таъминлаб, технологиянинг амалий имкониятларини намойиш этди. Ушбу муваффақиятли синовдан сўнг, ҳар икки компания келажакдаги маълумотлар марказларини ядро энергияси билан таъминлаш бўйича ҳамкорликни эълон қилди.
Ҳозирги вақтда анъанавий электр тармоқлари маълумотлар марказларининг ўсиб бораётган эҳтиёжини қондиришда қийинчиликларга дуч келмоқда. Янги қувватларни ишга тушириш йиллаб вақт талаб қилиши мумкин. Шу сабабли, завод шароитида йиғиладиган, ихчам ва арзонроқ бўлган модулли реакторлар технология гигантлари учун энг мақбул ечим сифатида кўрилмоқда. Валар Атомикс ўз технологиясини гелий билан совутиладиган юқори ҳароратли газ реакторига асослаган.
Рақобат ва ҳуқуқий тўсиқларВалар Атомикс бу бозорда ёлғиз эмас. SMR сегментида бир қатор нуфузли иштирокчилар фаолият юритмоқда:
- ТерраПовер — Bill Gates томонидан қўллаб-қувватланадиган лойиҳа;
- Кайрос Повер — саноат ва технологик мижозлар учун реакторлар ишлаб чиқувчи компания;
- НуСкале Повер — АҚШда ўз дизайни учун тартибга солувчи органлардан расмий рухсат олган ягона ишлаб чиқарувчи;
- Anduril ва Palantir асосчилари ҳам мазкур соҳага фаол сармоя киритмоқда.
Ўзбекистон каби энергетика барқарорлиги муҳим бўлган минтақалар учун ҳам бундай кичик модулли реакторлар келажакда қизиқарли ечим бўлиши мумкин. Анъанавий йирик AESлар қурилиши узоқ вақт ва катта маблағ талаб қилса, SMR технологиялари энергияни айнан эҳтиёж юқори бўлган нуқталарга тезкор етказиб бериш имконини беради. Бироқ, Валар Атомикс режалаштирганидек юзлаб реакторларни саноат миқёсида ишлаб чиқариш қачон йўлга қўйилиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
…