Атом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқда

·22·Техно
Атом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқда

Кичик модулли ядро реакторлари (SMR) ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи Валар Атомикс стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция босқичини якунлаш арафасида турибди. TechCrunch ва Те Информатион нашрлари хабарига кўра, Калифорниянинг Эл Сегундо шаҳрида жойлашган ушбу компания 6 миллиард доллар қийматида баҳоланишни кўзламоқда. Мазкур молиялаштириш босқичига машҳур Сеқуоиа венчур жамғармаси бошчилик қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Валар Атомикс жами 1 миллиард доллар миқдорида сармоя жалб қилишни режалаштирган бўлиб, унинг бир қисми аввалроқ пастроқ баҳолаш шартлари асосида олинган. Bloomberg маълумотларига кўра, март ойида компания 2 миллиард доллар қиймат билан 450 миллион доллар (шундан 340 миллиони улушли сармоя ва 110 миллиони қарз) маблағ тўплаган эди. Ҳозирги кунда сунъий интеллект (AI) соҳасидаги жадал ўсиш фонида турли босқичларда турлича баҳолашлар билан сармоя киритиш анъанаси кенг тус олмоқда.

Сунъий интеллект ва ядро энергияси иттифоқи

Компаниянинг бундай юқори суръатлар билан ўсишига сабаб — сунъий интеллект маълумотлар марказларининг (дата-сентерс) энергияга бўлган улкан эҳтиёжидир. Яқинда Валар Атомикс ўзининг кичик реактори ёрдамида NVIDIA компаниясининг AI чипини электр энергияси билан таъминлаб, технологиянинг амалий имкониятларини намойиш этди. Ушбу муваффақиятли синовдан сўнг, ҳар икки компания келажакдаги маълумотлар марказларини ядро энергияси билан таъминлаш бўйича ҳамкорликни эълон қилди.

Ҳозирги вақтда анъанавий электр тармоқлари маълумотлар марказларининг ўсиб бораётган эҳтиёжини қондиришда қийинчиликларга дуч келмоқда. Янги қувватларни ишга тушириш йиллаб вақт талаб қилиши мумкин. Шу сабабли, завод шароитида йиғиладиган, ихчам ва арзонроқ бўлган модулли реакторлар технология гигантлари учун энг мақбул ечим сифатида кўрилмоқда. Валар Атомикс ўз технологиясини гелий билан совутиладиган юқори ҳароратли газ реакторига асослаган.

Рақобат ва ҳуқуқий тўсиқлар

Валар Атомикс бу бозорда ёлғиз эмас. SMR сегментида бир қатор нуфузли иштирокчилар фаолият юритмоқда:

  • ТерраПовер — Bill Gates томонидан қўллаб-қувватланадиган лойиҳа;
  • Кайрос Повер — саноат ва технологик мижозлар учун реакторлар ишлаб чиқувчи компания;
  • НуСкале Повер — АҚШда ўз дизайни учун тартибга солувчи органлардан расмий рухсат олган ягона ишлаб чиқарувчи;
  • Anduril ва Palantir асосчилари ҳам мазкур соҳага фаол сармоя киритмоқда.
Шунга қарамай, соҳа жиддий бюрократик тўсиқларга дуч келмоқда. Валар Атомикс ўтган йили АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссиясини (НРК) судга берди. Компания кичик синов реакторларига нисбатан улкан атом электр станциялари учун қўлланадиган мураккаб ва узоқ давом этувчи лицензиялаш талаблари қўйилаётганидан норози. Ҳозирда томонлар ўзаро келишувга эришиш устида иш олиб бормоқда.

Ўзбекистон каби энергетика барқарорлиги муҳим бўлган минтақалар учун ҳам бундай кичик модулли реакторлар келажакда қизиқарли ечим бўлиши мумкин. Анъанавий йирик AESлар қурилиши узоқ вақт ва катта маблағ талаб қилса, SMR технологиялари энергияни айнан эҳтиёж юқори бўлган нуқталарга тезкор етказиб бериш имконини беради. Бироқ, Валар Атомикс режалаштирганидек юзлаб реакторларни саноат миқёсида ишлаб чиқариш қачон йўлга қўйилиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

Валар АтомиксNVIDIAСеқуоиаЯдро ЭнергиясиСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56Apple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиApple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиБугун, 00:53Фаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот бердиФаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот бердиБугун, 00:20Microsoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиMicrosoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиКеча, 23:55Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиDyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиКеча, 23:28NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди