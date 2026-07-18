Фаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот берди

·22·Техно
Фаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот берди

Дунёга машҳур Бетесда студияси ўзининг энг йирик франшизаларидан бири бўлган Фаллоут олами бўйича янги режаларини очиқлади. Кўплаб геймерлар интиқиб кутаётган Фаллоут 5 лойиҳаси расман тасдиқланган бўлса-да, унинг премераси яқин йиллар ичида амалга ошмаслиги маълум бўлди. Бу ҳақда ixbt.com нашри студия баёнотига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Фаллоут 5 лойиҳаси "предпродакшн" яни ишлаб чиқаришдан олдинги тайёргарлик босқичида турибди. Компаниянинг асосий эътибори айни дамда бошқа бир йирик лойиҳа — Те Элдер Скроллс ВИ ўйинига қаратилган. Режага кўра, Фаллоут 5 фақатгина Те Элдер Скроллс ВИ сотувга чиққанидан сўнггина тўлақонли ишлаб чиқиш босқичига ўтади. Бу эса янги қисмни камида 4-5 йилдан кейин кутиш мумкинлигини англатади.

Ремастер талқинлар ва янгиланишлар

Янги қисмни кутиш узоқ давом этишини инобатга олган ҳолда, Бетесда мухлислар учун классик лойиҳаларни қайта тақдим этишга қарор қилди. Стюдия Фаллоут 3 ва Фаллоут: Нев Вегас ўйинларининг ремастер талқинлари устида иш олиб борилаётганини тасдиқлади. Маълумот учун, Фаллоут 3 ўйини 2008-йилда, Нев Вегас эса 2010-йилда чиқарилган бўлиб, улар пост-апокалиптик жанрнинг энг яхши намуналаридан ҳисобланади.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Фаллоут: Нев Вегас лойиҳасини ўз вақтида Обсидиан студияси ишлаб чиққан эди. Аввалроқ тарқалган миш-мишларда ушбу студия ремастер устида ишлаётгани айтилган эди. Бироқ Бетесда вакиллари Обсидиан билан ҳамкорлик давом этаётганини тасдиқлашган бўлса-да, улар ушбу коинот доирасида мутлақо бошқа, янги лойиҳа билан банд эканликларини билдиришди.

Техник имкониятлар ва двигател

Техник нуқтаи назардан ҳам янгиликлар мавжуд. Маълум қилинишича, ҳам Те Элдер Скроллс ВИ, ҳам Фаллоут 5 ўйинлари Бетесда компаниясининг энг сўнгги технологияси — Креатион Энгине 3 двигателида яратилмоқда. Бу ўйинлардаги графика, физика ва очиқ дунё имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Ўзбекистондаги геймерлар жамоатчилиги учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли. Фаллоут серияси ўзининг чуқур сюжети ва атмосфераси билан мамлакатимиздаги РПГ жанри ихлосмандлари орасида катта нуфузга эга. Гарчи янги қисм кечикаётган бўлса-да, эски қисмларнинг замонавий графикада қайта чиқиши кўплаб ўйинчиларга севимли саргузаштларини қайтадан бошдан кечириш имконини беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Бетесда сифатга урғу бермоқда ва шошилинч қарорлардан қочмоқда. Фаллоут 5 чиққунига қадар мухлислар нафақат ремастерлар, балки Обсидиан студиясининг сирли лойиҳаси билан ҳам зерикиб қолмасликлари аниқ.

БетесдаФаллоут 5ГеймингТехнологияОбсидиан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56Apple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиApple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиБугун, 00:53Атом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқдаАтом энергетикасида янги давр: Валар Атомикс компанияси 6 миллиард долларга баҳоланмоқдаБугун, 00:24Microsoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиMicrosoft рекорд ўрнатди: Сунъий интеллект ёрдамида Windowsдаги 570 та хатолик ёпилдиКеча, 23:55Dyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиDyson уйдаги иккита қурилма ўрнини босувчи янги HF1 смарт-фанарини тақдим этдиКеча, 23:28NASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги тарихий миссия учун СЛС ракетасини йиғишни бошладиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди