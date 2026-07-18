Фаллоут 5 яқин орада чиқмайди: Бетесда ўйин серияси келажаги ҳақида маълумот берди
Дунёга машҳур Бетесда студияси ўзининг энг йирик франшизаларидан бири бўлган Фаллоут олами бўйича янги режаларини очиқлади. Кўплаб геймерлар интиқиб кутаётган Фаллоут 5 лойиҳаси расман тасдиқланган бўлса-да, унинг премераси яқин йиллар ичида амалга ошмаслиги маълум бўлди. Бу ҳақда ixbt.com нашри студия баёнотига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Фаллоут 5 лойиҳаси "предпродакшн" яни ишлаб чиқаришдан олдинги тайёргарлик босқичида турибди. Компаниянинг асосий эътибори айни дамда бошқа бир йирик лойиҳа — Те Элдер Скроллс ВИ ўйинига қаратилган. Режага кўра, Фаллоут 5 фақатгина Те Элдер Скроллс ВИ сотувга чиққанидан сўнггина тўлақонли ишлаб чиқиш босқичига ўтади. Бу эса янги қисмни камида 4-5 йилдан кейин кутиш мумкинлигини англатади.
Ремастер талқинлар ва янгиланишларЯнги қисмни кутиш узоқ давом этишини инобатга олган ҳолда, Бетесда мухлислар учун классик лойиҳаларни қайта тақдим этишга қарор қилди. Стюдия Фаллоут 3 ва Фаллоут: Нев Вегас ўйинларининг ремастер талқинлари устида иш олиб борилаётганини тасдиқлади. Маълумот учун, Фаллоут 3 ўйини 2008-йилда, Нев Вегас эса 2010-йилда чиқарилган бўлиб, улар пост-апокалиптик жанрнинг энг яхши намуналаридан ҳисобланади.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Фаллоут: Нев Вегас лойиҳасини ўз вақтида Обсидиан студияси ишлаб чиққан эди. Аввалроқ тарқалган миш-мишларда ушбу студия ремастер устида ишлаётгани айтилган эди. Бироқ Бетесда вакиллари Обсидиан билан ҳамкорлик давом этаётганини тасдиқлашган бўлса-да, улар ушбу коинот доирасида мутлақо бошқа, янги лойиҳа билан банд эканликларини билдиришди.
Техник имкониятлар ва двигателТехник нуқтаи назардан ҳам янгиликлар мавжуд. Маълум қилинишича, ҳам Те Элдер Скроллс ВИ, ҳам Фаллоут 5 ўйинлари Бетесда компаниясининг энг сўнгги технологияси — Креатион Энгине 3 двигателида яратилмоқда. Бу ўйинлардаги графика, физика ва очиқ дунё имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Ўзбекистондаги геймерлар жамоатчилиги учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли. Фаллоут серияси ўзининг чуқур сюжети ва атмосфераси билан мамлакатимиздаги РПГ жанри ихлосмандлари орасида катта нуфузга эга. Гарчи янги қисм кечикаётган бўлса-да, эски қисмларнинг замонавий графикада қайта чиқиши кўплаб ўйинчиларга севимли саргузаштларини қайтадан бошдан кечириш имконини беради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Бетесда сифатга урғу бермоқда ва шошилинч қарорлардан қочмоқда. Фаллоут 5 чиққунига қадар мухлислар нафақат ремастерлар, балки Обсидиан студиясининг сирли лойиҳаси билан ҳам зерикиб қолмасликлари аниқ.
…