Ўзбекистон мундиалдаги барча ўйинларда қандай либосда майдонга тушади?
Жаҳон чемпионати-2026 яқинлашгани сари турнир билан боғлиқ қизиқ маълумотлар ҳам бирин-кетин эълон қилинмоқда. Навбатдаги янгилик “К” гуруҳида иштирок этадиган терма жамоаларнинг гуруҳ босқичида қайси рангдаги либосларда майдонга тушиши билан боғлиқ.
Маълумотларга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги барча учрашувларини асосий — оқ рангли либосда ўтказади. Бу мухлислар учун ҳам қизиқ жиҳат, чунки миллий жамоамиз тарихидаги илк мундиал ўйинларида айнан оқ либос асосий рамзий кўринишга айланади.
Барчага маълумки, “К” гуруҳида Португалия, Колумбия, Конго Демократик Республикаси ва Ўзбекистон терма жамоалари иштирок этади. Ҳар бир ўйин учун футболчилар, дарвозабонлар, ҳакамлар ва ҳатто тўп узатувчи болалар либосларининг ранглари ҳам олдиндан белгилаб қўйилган.
Ўзбекистон миллий жамоаси биринчи турда 17 июнь куни Колумбияга қарши майдонга тушади. Ушбу учрашувда вакилларимиз тўлиқ оқ либосда ҳаракат қилади: футболка, шорти ва гетри оқ рангда бўлади. Дарвозабонимиз эса мазкур баҳсда тўлиқ тўқ сариқ рангли либосда ўйнайди.
Колумбия терма жамоаси эса Ўзбекистонга қарши баҳсда асосий либосдан фарқли равишда тўқ кўк ва неон яшил элементлардан иборат формада майдонга чиқиши кўрсатилган. Колумбия дарвозабони эса оч бинафша ва оч кулранг тусдаги либосда ҳаракат қилади.
23 июнь куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси Португалияга қарши иккинчи тур учрашувини ўтказади. Бу баҳс ҳам футболчиларимиз учун оқ либосда кечади. Португалия эса ўзининг анъанавий қизил тусдаги либосида майдонга тушади. Рақиб футболчиларида қизил ва тўқ яшил элементлар уйғунлиги акс этган.
Португалия дарвозабони бу ўйинда неон яшил либосда ҳаракат қилади. Ўзбекистон дарвозабони эса Португалияга қарши баҳсда ҳам неон яшил рангли формада майдонга тушиши белгиланган. Демак, ушбу учрашувда миллий жамоамиз футболчилари оқ, дарвозабонимиз эса яшил рангда кўриниш беради.
Гуруҳ босқичининг учинчи турида Ўзбекистон 27 июнь куни Конго Демократик Республикасига қарши баҳс олиб боради. Бу учрашувда ҳам вакилларимиз оқ либосда ўйнайди. Конго ДР эса қизил либосда майдонга тушади. Рақиб дарвозабони яшил рангли формада ҳаракат қилади.
Ўзбекистон дарвозабони Конго ДРга қарши баҳсда кулранг футболка, қора шорти ва қора гетрида ўйнаши кўрсатилган. Шу тариқа миллий жамоамиз дарвозабони гуруҳ босқичидаги учта учрашувда уч хил рангдаги либосда майдонга тушади: Колумбияга қарши тўқ сариқ, Португалияга қарши неон яшил, Конго ДРга қарши эса кулранг-қора либосда.
Бу маълумотлар футбол мухлислари учун майда деталдек туюлиши мумкин, аммо Жаҳон чемпионати даражасида ҳар бир нарса олдиндан пухта режалаштирилади. Либослар ранги ҳам ўйиндаги визуал аниқлик, ҳакамлар иши, телетрансляция сифати ва жамоаларнинг бир-биридан фарқланиши учун муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистон учун эса бу деталлар янада қимматли. Чунки миллий терма жамоамиз илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этади. Демак, ҳар бир ўйин, ҳар бир сана, ҳар бир рақиб ва ҳатто ҳар бир либос ранги ҳам тарихий хотирага айланади.
Оқ либосдаги Ўзбекистон терма жамоаси энди ЖЧ-2026 майдонларида юртимиз шарафини ҳимоя қилади. Бу ранг мухлислар учун тозалик, ишонч, янги саҳифа ва катта орзулар рамзи сифатида қабул қилиниши мумкин. Илк мундиалдаги биринчи қадам айнан шу либосда ташланади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 “К” гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго Демократик Республикаси билан бирга жой олган. Гуруҳ осон эмас, рақиблар кучли, аммо миллий жамоамиз учун бу турнир фақат иштирок эмас, балки ўзбек футболи қандай ўсганини дунёга кўрсатиш имкониятидир.
Энди мухлислар майдонда фақат натижани эмас, балки тарихий манзарани ҳам кутишмоқда: оқ либосдаги Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионати саҳнасида. Бу — алоҳида ҳиссиёт, алоҳида ғурур ва бутун халқ кутган футбол байрами.
…