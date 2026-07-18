91-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)

·63·Спорт
91-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)

Конференциялар лигаси саралаш босқичида еврокубоклар тарихида кам учрайдиган ғаройиб хато содир бўлди. «Ҳамрун» футболчисининг бир лаҳзалик эътиборсизлиги жамоани кейинги босқич йўлланмасидан маҳрум қилди.

Энг қизиғи, 91-рақамли ўйинчи тақдирни ҳал қилган хатони айнан 91-дақиқада амалга оширди.

Баҳс қўшимча бўлимларга йўл олганди

Мальтанинг «Ҳамрун» ва Фарер оролларининг «Рунавик» клублари ўртасидаги жавоб учрашувида асосий вақт ғолибни аниқлаб бермади.

Жамоалар саралашнинг кейинги босқичига чиқиш учун қўшимча таймларда курашни давом эттириши керак эди. Бироқ биринчи қўшимча бўлим бошланишида кутилмаган воқеа юз берди.

Футболчи тўп майдондан чиқди деб ўйлади

91-дақиқада «Ҳамрун»нинг 91-рақамли футболчиси рақиб ҳужуми пайтида тўп дарвоза чизиғидан чиқиб кетган деб ўйлади.

У ҳакам ҳуштагини кутмасдан, тўпни қўлига олди ва уни дарвозадан ўйинга киритишга тайёрланди. Аммо тўп ҳали майдонни тўлиқ тарк этмаган эди.

Бош ҳакам бу ҳаракатни жарима майдонида қўл билан ўйнаш сифатида баҳолаб, пенальти белгилади.

Бир ҳаракат бутун ўйин тақдирини ҳал қилди

«Рунавик» футболчилари 11 метрлик зарбани голга айлантириб, ҳал қилувчи устунликни қўлга киритди.

Мазкур гол Фарер ороллари вакилига Конференциялар лигаси саралашининг иккинчи босқичига йўлланма тақдим этди. «Ҳамрун» эса бир футболчининг тушунарсиз хатоси туфайли еврокубокларни тарк этди.

Рақамлар ҳам ғаройиб тарзда мос келди

Воқеанинг ижтимоий тармоқларда тез тарқалишига яна бир тасодиф сабаб бўлди: футболчи 91-рақамда ўйнаган ва хатони 91-дақиқада содир этган.

Футболда баъзан бутун мавсум тақдирини бир сониялик қарор ҳал қилади. Бу сафар эса ўша қарор еврокубоклар тарихидаги энг эсда қоларли хатолардан бирига айланди.

ХамрунРунавикМальтаФарер ороллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Мессини Испания «ўғирлаб кетишига» бир қадам қолган эди...Бугун, 16:00Андрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқАндрес Иниеста: Лионель Месси факторини бутунлай йўқ қилишнинг иложи йўқБугун, 15:31ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?Бугун, 15:22Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиЛионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди