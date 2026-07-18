91-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)
Конференциялар лигаси саралаш босқичида еврокубоклар тарихида кам учрайдиган ғаройиб хато содир бўлди. «Ҳамрун» футболчисининг бир лаҳзалик эътиборсизлиги жамоани кейинги босқич йўлланмасидан маҳрум қилди.
Энг қизиғи, 91-рақамли ўйинчи тақдирни ҳал қилган хатони айнан 91-дақиқада амалга оширди.
Баҳс қўшимча бўлимларга йўл олганди
Мальтанинг «Ҳамрун» ва Фарер оролларининг «Рунавик» клублари ўртасидаги жавоб учрашувида асосий вақт ғолибни аниқлаб бермади.
Жамоалар саралашнинг кейинги босқичига чиқиш учун қўшимча таймларда курашни давом эттириши керак эди. Бироқ биринчи қўшимча бўлим бошланишида кутилмаган воқеа юз берди.
Футболчи тўп майдондан чиқди деб ўйлади
91-дақиқада «Ҳамрун»нинг 91-рақамли футболчиси рақиб ҳужуми пайтида тўп дарвоза чизиғидан чиқиб кетган деб ўйлади.
У ҳакам ҳуштагини кутмасдан, тўпни қўлига олди ва уни дарвозадан ўйинга киритишга тайёрланди. Аммо тўп ҳали майдонни тўлиқ тарк этмаган эди.
Бош ҳакам бу ҳаракатни жарима майдонида қўл билан ўйнаш сифатида баҳолаб, пенальти белгилади.
Бир ҳаракат бутун ўйин тақдирини ҳал қилди
«Рунавик» футболчилари 11 метрлик зарбани голга айлантириб, ҳал қилувчи устунликни қўлга киритди.
Мазкур гол Фарер ороллари вакилига Конференциялар лигаси саралашининг иккинчи босқичига йўлланма тақдим этди. «Ҳамрун» эса бир футболчининг тушунарсиз хатоси туфайли еврокубокларни тарк этди.
Рақамлар ҳам ғаройиб тарзда мос келди
Воқеанинг ижтимоий тармоқларда тез тарқалишига яна бир тасодиф сабаб бўлди: футболчи 91-рақамда ўйнаган ва хатони 91-дақиқада содир этган.
Футболда баъзан бутун мавсум тақдирини бир сониялик қарор ҳал қилади. Бу сафар эса ўша қарор еврокубоклар тарихидаги энг эсда қоларли хатолардан бирига айланди.
…